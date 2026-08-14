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சென்னையில் மீண்டும் சர்வதேச டென்னிஸ் திருவிழா| நவம்பர் 2 முதல் 'சென்னை ஓபன்' தொடக்கம்!

சென்னை ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் ஒற்றையர் மற்றும் இரட்டையர் பிரிவுகளில், உலகத் தரவரிசையில் முன்னணியில் உள்ள சர்வதேச வீராங்கனைகள் பங்கேற்கவுள்ளனர்.

சென்னை ஓபன் தொடர் அறிவிப்பு விழா
சென்னை ஓபன் தொடர் அறிவிப்பு விழா (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 14, 2026 at 4:20 PM IST

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சென்னை: நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள எஸ்டிஏடி (SDAT) மைதானத்தில், சென்னை ஓபன் சர்வதேச மகளிர் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் (WTA 250) தொடர் நடைபெற உள்ளதாகத் தமிழ்நாடு டென்னிஸ் சங்கம் அறிவித்துள்ளது.

சர்வதேச டென்னிஸ் ரசிகர்கள் ஆவலோடு எதிர்பார்த்து காத்திருந்த 3-வது சென்னை ஓபன் சர்வதேச மகளிர் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் (WTA 250) தொடரானது இந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் தொடங்கவுள்ளது. அதன்படி, எதிர்வரும் நவம்பர் மாதம் 2 ஆம் தேதி முதல் நவம்பர் 8ஆம் தேதி வரை சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள எஸ்.டி.ஏ.டி (SDAT) டென்னிஸ் மைதானத்தில் இப்போட்டிகள் நடைபெறும் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பான அறிவிப்பு மற்றும் லோகோ வெளியீட்டு நிகழ்ச்சி, இன்று சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள நட்சத்திர விடுதியில் நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் மற்றும் இளைஞர் நலன் துறை செயலாளர் சந்தீப் நந்தூரி, தமிழ்நாட்டு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் தலைவர் மேகநாத ரெட்டி ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

மேலும், தமிழ்நாடு டென்னிஸ் சங்கத்தின் தலைவர் விஜய் அமிர்தராஜ், செயலாளர் வெங்கடசுப்பிரமணியம், இணைச் செயலாளர் விஜய் சங்கர் மற்றும் பொருளாளர் விவேக் ரெட்டி உள்ளிட்டோரும் இந்த நிகழ்வில் முன்னிலை வகித்தனர். இத்தொடரில், பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த உலகின் முதல் 100 தரவரிசைப் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள முன்னணி வீராங்கனைகள் ஒற்றையர் மற்றும் இரட்டையர் பிரிவுகளில் கலந்து கொள்கின்றனர்.

இந்தத் தொடரில் வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டம் வெல்லும் வீராங்கனைக்கு 250 சர்வதேச தரவரிசைப் புள்ளிகள் வழங்கப்படும். இப்போட்டிக்கான மொத்த பரிசுத் தொகையாக ரூ. 2.85 கோடி நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. உலகத் தரம் வாய்ந்த இத்தொடரைச் சென்னையில் நடத்துவதற்காக, தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் ரூ. 10 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, நுங்கம்பாக்கம் டென்னிஸ் மைதான வளாகத்தில் உள்ள 3 முக்கிய மைதானங்களில் இப்போட்டிகள் நடத்தப்படவுள்ளன.

சென்னை ஓபன் தொடர் அறிவிப்பு விழா
சென்னை ஓபன் தொடர் அறிவிப்பு விழா (ETV Bharat Tamil Nadu)

சர்வதேச தரத்திற்கு இணையாக, இந்த ஆண்டு போட்டிகளில் முதல்முறையாக மின்னணு கோடு கண்காணிப்பு (Electronic Line Calling) தொழில்நுட்பம் அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளது. டென்னிஸ் பந்து கோட்டிற்கு உள்ளே விழுகிறதா அல்லது வெளியே விழுகிறதா என்பதை இந்தத் தொழில்நுட்பம் மில்லி மீட்டர் அளவில் துல்லியமாகக் கணக்கிடும். இதற்கு முன்னதாக, இந்த முடிவுகளை மைதானத்தில் இருக்கும் லைன் நடுவர்கள் (Line Umpires) மட்டுமே கணக்கிட்டு வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை செயலாளர் சந்தீப் நந்தூரி, "தமிழ்நாடு மூன்றாவது முறையாக இந்த சர்வதேசத் தொடரை நடத்துவதில் பெருமை கொள்கிறது. இப்போட்டியை மிகச் சிறப்பாக நடத்துவதற்காகத் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் உடனடியாக 10 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து உத்தரவிட்டுள்ளார். விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தமிழ்நாட்டில் விளையாட்டுத் துறையை மேம்படுத்த 24 மணி நேரமும் சிந்தித்துச் செயல்பட்டு வருகிறார். குறிப்பாக, 2036 ஆம் ஆண்டு நடைபெறும் ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் தமிழ்நாடு முன்னிலை பெறுவதற்கான பல்வேறு தொலைநோக்குத் திட்டங்களை அவர் தீவிரமாகச் செயல்படுத்தி வருகிறார்" என்று குறிப்பிட்டார்.

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தொடர்ந்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த தமிழ்நாடு டென்னிஸ் சங்கத் தலைவர் விஜய் அமிர்தராஜ், "போட்டி நடைபெறும் நவம்பர் மாதத்தில் மழை பெய்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கக் கூடும். அவ்வாறு மழை பெய்தாலும், மைதானங்கள் உடனடியாக உலரும் வகையில் அதிநவீனக் கட்டமைப்புடன் தயாரிக்கப்படவுள்ளன. எனவே, திட்டமிட்ட நாட்களுக்குள் போட்டிகளை முழுமையாக நடத்தி முடிக்க முடியும். ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில் தமிழ்நாடு தான் விளையாட்டுத் துறையில் முதன்மை மாநிலமாகத் திகழ்கிறது" என்று தெரிவித்தார்.

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CHENNAI WTA TENNIS 2026
சென்னை ஓபன்
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