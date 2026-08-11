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சர்வதேச அலைச்சறுக்கு போட்டி: மாமல்லபுரத்தில் கோலாகல தொடக்க விழா!

மாமல்லபுரத்தில் நடைபெறவுள்ள சர்வதேச அலைச்சறுக்கு சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா, ஜெர்மனி, ஜப்பான், தென் கொரியா, ஸ்வீடன், அமெரிக்கா உட்பட 12 நாடுகளை சேர்ந்த 120-க்கும் மேற்பட்ட வீரர்கள் கலந்து கொள்கின்றனர்.

சர்வதேச அலைச்சறுக்கு போட்டி
சர்வதேச அலைச்சறுக்கு போட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 11, 2026 at 7:35 PM IST

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மாமல்லபுரம்: 100-க்கும் மேற்பட்ட சர்வதேச வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்கும் சர்வதேச அலைச்சறுக்கு சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் தொடக்க விழா இன்று மாமல்லபுரத்தில் உள்ள நட்சத்திர விடுதியில் கோலாகலமாக நடைபெற்றது.

உலகப் புகழ்பெற்ற வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க சுற்றுலாத் தலமான மாமல்லபுரம் கடற்கரையில், நாளை (ஆகஸ்ட் 12) சர்வதேச அலைச்சறுக்கு சாம்பியன்ஷிப் தொடரானது பிரம்மாண்டமாகத் தொடங்கவுள்ளது. உலக அலைச்சறுக்கு லீக் (WSL) அமைப்பின் அங்கீகாரத்துடன் நடைபெறும் இந்த தொடரின் தொடக்க விழா இன்று மாமல்லபுரத்தில் உள்ள நட்சத்திர விடுதியில் நடைபெற்றது.

இந்த விழாவில் இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா, ஜெர்மனி, இந்தோனேசியா, ஜப்பான், பிலிப்பைன்ஸ், தென் கொரியா, தாய்லாந்து, ஸ்வீடன், அமெரிக்கா உட்பட 12 நாடுகளைச் சேர்ந்த 120-க்கும் மேற்பட்ட வீரர்கள் கலந்து கொண்டுள்ளனர். இதில் சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை முதன்மைச் செயலாளர் சந்தீப் நந்தூரி மற்றும் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணைய உறுப்பினர் செயலர் மேகநாத ரெட்டி ஆகியோர் கலந்து கொண்டு அலைச்சறுக்கு வீரர்களுக்கான அதிகாரப்பூர்வ போட்டிக்கான ஜெர்சியை அறிமுகப்படுத்தினர்.

சர்வதேச அலைச்சறுக்கு போட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த ஆண்டு நடைபெறும் இந்த சர்வதேச அலைச்சறுக்கு (WSL) போட்டியில் ஆசிய கண்டத்தை சேர்ந்த 12 நாடுகளின் முன்னணி விளையாட்டு வீரர்கள் மற்றும் வீராங்கனைகள் ஷார்ட்போர்டு (Shortboard) பிரிவுகளில் பங்கேற்கவுள்ளனர். இத்தொடரில் வெற்றி பெறும் வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு தங்கம், வெள்ளி, வெண்கலம் மற்றும் தாமிரம் பதக்கங்கள் வழங்கப்படும்.

மேலும் இத்தொடரில் கலந்து கொண்டு புள்ளிகளை குவிக்கும் வீரர்கள், அதன் மூலமாக உலகளாவிய 'சேலஞ்சர் சீரிஸ்' போன்ற உயர்நிலைத் தொடர்களுக்குத் தகுதி பெற்று, அதன் தொடர்ச்சியாக வரவிருக்கும் 2028-ஆம் ஆண்டு லாஸ் ஏஞ்சலஸ் ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டிக்கான தகுதிச் சுற்றுகளுக்கு முன்னேற இப்புள்ளிகள் உதவும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

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இப்போட்டியில் பங்கேற்கும் 12 வீரர்கள் அடங்கிய இந்திய அணியில், 8 பேர் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த நிகழ்ச்சியில், செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியர் சினேகா, இந்திய அலைச்சறுக்கு கூட்டமைப்பின் தூதரும் தென்னாப்பிரிக்க கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் நட்சத்திர வீரருமான ஜான்டி ரோட்ஸ் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

TAGGED:

INTERNATIONAL SURFING CHAMPIONSHIP
WSL SHORE TEMPLE CLASSIC 2026
சர்வதேச அலைச்சறுக்கு போட்டி
JONTY RHODES SURFING INDIA
MAHABALIPURAM SURFING EVENT

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