WPL 2027 | மகளிர் பிரீமியர் லீக் வீராங்கனைகள் ஏலம் இன்று கொச்சியில் தொடக்கம்!
இந்த மகளிர் பிரீமியர் லீக் ஏட்டத்தில் யுபி வாரியர்ஸ் அணி அதிகபட்சமாக ரூ.3.65 கோடியுடன் ஏலத்தில் பங்கேற்கும் நிலையில், மற்ற அணிகள் ரூ.2 கோடிக்கும் குறைவான தொகையுடன் ஏலத்தை எதிர்கொள்ளவுள்ளன.
Published : October 28, 2026 at 1:45 PM IST
ஹைதராபாத்: மகளிர் பிரீமியர் லீக் 2027 டி20 கிரிக்கெட் தொடருக்கான வீராங்கனைகள் ஏலம், கேரளா மாநிலம் கொச்சியில் உள்ள கிராண்ட் ஹயாத் ஹோட்டலில் இன்று (அக்டோபர் 28) மாலை 5.30 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது.
இந்தியாவில் மகளிர் கிரிக்கெட்டை விரிவுபடுத்தும் நோக்கில் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட மகளிர் பிரீமியர் லீக் டி20 கிரிக்கெட் தொடரானது வெற்றிகரமாக 4 சீசன்களைக் கடந்து, 5ஆவது சீசனில் அடியெடுத்து வைக்கவுள்ளது. அந்தவகையில் இத்தொடரின் 5ஆவது சீசன் எதிர்வரும் 2027ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 14ஆம் தேதி தொடங்கி பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி வரையில் இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களில் நடைபெறவுள்ளது.
சமகால கிரிக்கெட்டின் நட்சத்திர வீராங்கனைகளும், வளர்ந்து வரும் இளம் திறமைகளும் தங்களின் அசாத்திய திறமைகளை வெளிப்படுத்தும் இந்தத் தொடர், உலகெங்கிலும் உள்ள கிரிக்கெட் ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்பைத் தூண்டியுள்ளது. இதில் நடப்பு சாம்பியனான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி, மும்பை இந்தியன்ஸ், டெல்லி கேபிடல்ஸ், உபி வாரியர்ஸ் மற்றும் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் ஆகிய 5 அணிகளும் கோப்பையைக் கைப்பற்ற களத்தில் மல்லுகட்டவுள்ளன.
No more waiting 🥳 #TATAWPL 𝗔𝘂𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗗𝗮𝘆 𝗶𝘀 𝗛𝗘𝗥𝗘 🔨 Catch the #TATAWPLAuction 2027 Today at 5.30 PM IST! https://t.co/n4lKWo8Zn5— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 28, 2026
அந்தவகையில் அனைத்து அணிகளும் எதிர்வரும் மகளிர் பிரீமியர் லீக் தொடருக்காகத் தீவிரமாகத் தயாராகியும் வருகின்றன. இந்நிலையில், இத்தொடருக்கான வீராங்கனைகள் மினி ஏலம் இன்றைய தினம் கேரள மாநிலம் கொச்சியில் உள்ள கிராண்ட் ஹயாத் ஹோட்டலில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த மினி ஏலத்தில் மொத்தம் உள்ள 27 காலி இடங்களை (20 இந்தியர்கள், 7 வெளிநாட்டு வீராங்கனைகள்) நிரப்புவதற்காக மொத்தம் 146 கிரிக்கெட் வீராங்கனைகள் ஏலப் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
இதில் 22 சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடிய வீராங்கனைகள் மற்றும் 97 உள்ளூர் போட்டிகளில் விளையாடி வரும் வீராங்கனைகள் உள்பட 119 இந்திய வீராங்கனைகளும், 27 வெளிநாட்டு வீராங்கனைகளும் பங்கேற்கவுள்ளனர். இதில் ஆஸ்திரேலியாவின் நட்சத்திர ஆல்-ரவுண்டர் சோஃபி மோலினக்ஸ் மற்றும் இங்கிலாந்தின் அதிரடி பேட்ஸ்மேன் சோபியா டங்க்லி ஆகியோர் அதிகபட்சமாக ரூ.50 லட்சம் அடிப்படை விலையுடன் இந்த ஏலத்தில் முதன்மையான வீராங்கனைகளாகக் கருதப்படுகின்றனர்.
இவர்களைத் தவிர ஆஸ்திரேலியாவின் ஜெஸ் ஜோனாசென் மற்றும் இந்தியாவின் ஜி. கமலினி ஆகியோர் ரூ.40 லட்சம் அடிப்படை விலையுடனும், இங்கிலாந்தின் சாரா பிரைஸ் ரூ.10 லட்சம் அடிப்படை விலையுடனும் ஏலப் பட்டியலில் உள்ளனர். அதேசமயம் இந்த ஏலத்தில் யுபி வாரியர்ஸ் அணி அதிகபட்சமாக ரூ.3.65 கோடி இருப்புத்தொகையுடன் ஏலத்தைச் சந்திக்கவுள்ளது. மறுபக்கம் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ரூ.1 கோடி இருப்புத் தொகையுடன் ஏலத்தை எதிர்கொள்ளவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Identifying top talents who go on to represent India ✨ The planning behind going one step further begins here for the @DelhiCapitals! 🙌 Hear it from #DC Head Coach Jonathan Batty ahead of #TATAWPLAuction at 5:30 PM today 🔨 https://t.co/bLq9o5KPYS— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 28, 2026
அணிகளின் காலி இடங்கள் மற்றும் இருப்புத் தொகை
- யுபி வாரியர்ஸ்: ரூ.3.65 கோடி (மொத்த காலி இடங்கள்: 7, வெளிநாட்டு வீராங்கனைகள்: 2)
- குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ்: ரூ1.25 கோடி (மொத்த காலி இடங்கள்: 3, வெளிநாட்டு வீராங்கனைகள்: 1)
- ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு: ரூ1.15 கோடி (மொத்த காலி இடங்கள்: 5, வெளிநாட்டு வீராங்கனைகள்: 2)
- டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ்: ரூ1.10 கோடி (மொத்த காலி இடங்கள்: 5, வெளிநாட்டு வீராங்கனைகள்: 1)
- மும்பை இந்தியன்ஸ்: ரூ1.00 கோடி (மொத்த காலி இடங்கள்: 7, வெளிநாட்டு வீராங்கனைகள்: 1)
|இதையும் படிங்க
நேரலை விவரம்
இன்று மாலை 5.30 மணிக்குத் தொடங்கும் இந்த விறுவிறுப்பான மகளிர் பிரீமியர் லீக் ஏலத்தை தொலைக்காட்சியில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் சேனல்களிலும், டிஜிட்டல் தளத்தில் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் செயலி மற்றும் இணையதளத்திலும் ரசிகர்கள் நேரலையாகக் காணலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.