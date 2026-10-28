WPL 2027 | ஏலத்தில் 5 அணிகள் தேர்வு செய்த வீராங்கனைகளின் முழுப் பட்டியல் மற்றும் தொகை விவரம்!
தமிழக வீராங்கனை ஜி. கமலினியை ரூ. 40 லட்சம் என்ற அடிப்படை தொகைக்கு குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணி ஏலம் எடுத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : October 28, 2026 at 8:48 PM IST
ஹைதராபாத்: மகளிர் பிரீமியர் லீக் (WPL 2027) வீராங்கனைகளுக்கான மினி ஏலத்தில், ஆஸ்திரேலிய அணியின் கேப்டன் சோஃபி மோலினியூக்ஸ் ரூ. 1.10 கோடிக்கு யுபி வாரியர்ஸ் அணியாலும், இந்திய வீராங்கனை கிரண் நவ்கிரே ரூ. 75 லட்சத்திற்கு டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியாலும் ஏலம் எடுக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்தியாவில் மகளிர் கிரிக்கெட்டை விரிவுபடுத்தும் நோக்கில் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட மகளிர் பிரீமியர் லீக் டி20 கிரிக்கெட் தொடரானது வெற்றிகரமாக 4 சீசன்களைக் கடந்து, 5ஆவது சீசனில் அடியெடுத்து வைக்கவுள்ளது. அந்தவகையில் இத்தொடரின் 5ஆவது சீசன் எதிர்வரும் 2027ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 14ஆம் தேதி தொடங்கி பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி வரையில் இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களில் நடைபெறவுள்ளது.
சமகால கிரிக்கெட்டின் நட்சத்திர வீராங்கனைகளும், வளர்ந்து வரும் இளம் திறமைகளும் தங்களின் அசாத்திய திறமைகளை வெளிப்படுத்தும் இந்தத் தொடர், உலகெங்கிலும் உள்ள கிரிக்கெட் ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்பைத் தூண்டியுள்ளது. இதில் நடப்பு சாம்பியனான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு , மும்பை இந்தியன்ஸ், டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ், யுபி வாரியர்ஸ் மற்றும் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் ஆகிய 5 அணிகளும் கோப்பையைக் கைப்பற்றும் முனைப்பில் களமிறங்கவுள்ளனர்.
Another star Aussie signing for @upwarriorz 👏 Sophie Molineux joins them for a whopping INR 1.1 Crore 🔥 #TATAWPL | #TATAWPLAuction https://t.co/cdPTQujal1— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 28, 2026
அந்தவகையில் அனைத்து அணிகளும் எதிர்வரும் மகளிர் பிரீமியர் லீக் தொடருக்காகத் தீவிரமாகத் தயாராகியும் வருகின்றன. இந்நிலையில், இத்தொடருக்கான வீராங்கனைகள் மினி ஏலம் இன்றைய தினம் கேரள மாநிலம் கொச்சியில் உள்ள கிராண்ட் ஹயாத் ஹோட்டலில் நடைபெற்றது. 27 காலி இடங்களை நிரப்ப, 146 வீராங்கனைகள் அடங்கிய இறுதிப் பட்டியலுடன் இந்த ஏலம் நடைபெற்றது.
இதில் ஆஸ்திரேலிய அணியின் கேப்டன் சோஃபி மோலினியூக்ஸ் அதிகபட்ச தொகையாக ரூ. 1.10 கோடிக்கு யுபி வாரியர்ஸ் அணியால் ஏலம் எடுக்கப்பட்டு, இந்த ஆண்டின் மிக விலையுயர்ந்த வீராங்கனையாக சாதனை படைத்துள்ளார். 50 லட்சம் ரூபாய் அடிப்படை விலையாகக் கொண்ட இவரை வாங்குவதற்கு ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் யுபி வாரியர்ஸ் அணிகளுக்கு இடையே கடும் போட்டி நிலவியது. இறுதியில் ரூ. 1.05 கோடி வரை சென்ற பெங்களூரு அணி பின்வாங்க, யுபி வாரியர்ஸ் இவரைக் கைப்பற்றியது.
Kiran Navgire is set to bring her power-hitting abilities to @DelhiCapitals 💙 🎥 RELIVE the first bid of #TATAWPLAuction 2027 🔨 #TATAWPL https://t.co/8gQzUo4mCN— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 28, 2026
அதேசமயம் இந்திய வீராங்கனைகளில், அதிரடி பேட்டர் கிரண் நவ்கிரே டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியால் ரூ. 75 லட்சத்திற்கு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளார். இதன் மூலம் இந்த ஏலத்தில் அதிக தொகைக்கு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்ட உள்நாட்டு வீராங்கனையாக அவர் முதலிடம் பிடித்துள்ளார். மேற்கொண்டு தமிழக வீராங்கனை ஜி. கமலினியை ரூ. 40 லட்சம் என்ற அடிப்படை தொகைக்கு குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணி ஏலம் எடுத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
அணிகள் தேர்வு செய்த வீராங்கனைகள் மற்றும் தொகை விவரம்
யுபி வாரியர்ஸ்
- சோஃபி மோலினியூக்ஸ் (ஆஸ்திரேலியா) - ரூ. 1.10 கோடி
- சினே ராணா - ரூ. 30 லட்சம்
- கிரேஸ் ஹாரிஸ் (ஆஸ்திரேலியா) - ரூ. 30 லட்சம்
- சுஷ்மா வர்மா - ரூ. 30 லட்சம்
- ஆஷா சோபனா - ரூ. 30 லட்சம்
- கேத்ரின் பிரைஸ் (ஸ்காட்லாந்து) - ரூ. 10 லட்சம்
- மனாவி தக்ஷிணி - - ரூ. 10 லட்சம்
- சஹானா பவார் - ரூ. 10 லட்சம்
டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ்
- கிரண் நவ்கிரே - ரூ. 75 லட்சம்
- கிர்ஸ்டி கோர்டான் (ஸ்காட்லாந்து) - ரூ. 10 லட்சம்
- உமா காஷ்வி - ரூ. 10 லட்சம்
- நஸ்மா கான் - ரூ. 10 லட்சம்
குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ்
- ஜி. கமலினி - ரூ. 40 லட்சம்
- ஓர்லா ப்ரெண்டர்காஸ்ட் (அயர்லாந்து) - ரூ. 30 லட்சம்
- சமைரா ராகவ் - ரூ. 10 லட்சம்
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு
- ஜெஸ் ஜொனாசென் (ஆஸ்திரேலியா) - ரூ. 40 லட்சம்
- தேஜல் ஹசப்னிஸ் - ரூ. 30 லட்சம்
- சோளே ட்ரையான் (தென்னாப்பிரிக்கா) - ரூ. 30 லட்சம்
- விருந்தா தினேஷ் - ரூ. 10 லட்சம்
Gunalan Kamalini is snapped up by @Giant_Cricket for INR 40 Lakh at the #TATAWPLAuction 🔨 How do you rate this pick, Giants fans? 👇 #TATAWPL https://t.co/5cEImfdjyw— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 28, 2026
மும்பை இந்தியன்ஸ்
- ஸ்வேதா செஹ்ராவத் - ரூ. 20 லட்சம்
- லத்திகா இனாம்தார் - ரூ. 10 லட்சம்
- பாரதி ராவல் - ரூ. 10 லட்சம்
- சானிகா சால்கே - ரூ. 10 லட்சம்
- திஷா காசட் - ரூ. 10 லட்சம்
- அக்ஷிதா பகத் - ரூ. 10 லட்சம்
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மொத்தம் இருந்த 27 காலி இடங்களில் 25 இடங்கள் நிரப்பப்பட்டுள்ளன. யுபி வாரியர்ஸ், மும்பை இந்தியன்ஸ், குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் ஆகிய அணிகள் தங்களது முழுமையான 18 வீராங்கனைகள் கட்டமைப்பை நிறைவு செய்துள்ளன. ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிகள் தலா 17 வீராங்கனைகளுடன் தங்களது ஏலத்தை முடித்துக் கொண்டன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.