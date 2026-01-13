ETV Bharat / sports

WPL 2026: ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் அதிரடியில் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸை வீழ்த்தி மும்பை இந்தியன்ஸ் த்ரில் வெற்றி

குஜராத் ஜெயண்ட்ஸுக்கு எதிரான போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் வெற்றிக்கு காரணமாக அமைந்த கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் ஆட்ட நாயகி விருதை வென்றார்.

ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர்
ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் (ians)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 13, 2026 at 11:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

நவி மும்பை: குஜராத் ஜெயண்ட்ஸுக்கு எதிரான மகளிர் பிரீமியர் லீக் போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று அசத்தியது.

மகளிர் பிரீமியர் லீக் டி20 தொடரில் இன்று நடைபெற்ற 6ஆவது லீக் போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. நவி மும்பையில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது.

அதன்படி களமிறங்கிய குஜராத் அணியில் சோஃபி டிவைன் 8 ரன்களுக்கு விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் மற்றொரு தொடக்க வீராங்கனை பெத் மூனி 33 ரன்களிலும், அடுத்து களமிறங்கிய கனிகா அவுஜா 35 ரன்களிலும், கேப்டன் ஆஷ்லே கார்ட்னர் 20 ரன்களிலும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.

இறுதியில் அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஜார்ஜியா வெர்ஹாம் 4 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 43 ரன்களையும், பார்தி ஃபுல்மாலி 3 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 36 ரன்களையும் சேர்த்ததுடன் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் அணிக்குத் தேவையான ஃபினிஷிங்கைக் கொடுத்தனர்.

இதன் மூலம் 20 ஓவர்கள் முடிவில் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணி 5 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 192 ரன்களைச் சேர்த்தது. மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி தரப்பில் அமெலியா கெர், ஹீலி மேத்யூஸ், நிக்கோலா கேரி, ஷப்னிம் இஸ்மைல் ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்றினர்.

பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் கமலினி 13 ரன்களிலும், ஹீலி மேத்யூஸ் 22 ரன்களிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். பின்னர் இணைந்த அமஞ்சோத் கவுர் மற்றும் கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் இணை அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர்.

இதில் அமஞ்சோத் கவுர் 40 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் களமிறங்கிய நிக்கோலா கேரியும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த அணியின் ஸ்கோரும் உயர்ந்தது. மறுபக்கம் அபாரமாக விளையாடிய ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் அரைசதம் கடந்து அசத்தினார்.

மேற்கொண்டு இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் 7 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 71 ரன்களையும், நிக்கோலா கேரி 6 பவுண்டரிகளுடன் 38 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர்.

இதையும் படிங்க

இதன் மூலம் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 19.2 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸை வீழ்த்தி வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இப்போட்டியின் வெற்றிக்கு காரணமாக அமைந்த ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் ஆட்ட நாயகி விருதை வென்றார்.

TAGGED:

MUMBAI INDIANS VS GUJARAT GIANTS
HARMANPREET KAUR
WPL 2026 POINTS TABLE UPDATE
மகளிர் பிரீமியர் லீக் 2026
MI VS GG WPL 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.