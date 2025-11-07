சூடுபிடிக்கும் மகளிர் பிரீமியர் லீக் ஏலம் - அணிகள் தக்கவைத்த, விடுவித்த வீராங்கனைகள் பட்டியல்!
மகளிர் பிரீமியர் லீக் தொடரின் 4ஆவது சீசனுக்கான வீராங்கனைகள் மெகா ஏலம், இந்த மாதம் நடைபெறவிருக்கும் நிலையில், அணிகள் தாங்கள் தக்கவைத்த மற்றும் விடுவித்த வீராங்கனைகளின் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது.
ஹைதராபாத்: எதிர்வரும் மகளிர் பிரீமியர் லீக் வீராங்கனைகள் ஏலத்திற்கு முன்னதாக லாரா வோல்வார்ட், அலிசா ஹீலி, மெக் லானிங், அமெலியா கெர், சோஃபி எக்லெஸ்டோன் மற்றும் தீப்தி சர்மா போன்ற முக்கிய வீராங்கனைகள் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்தியாவில் மகளிர் கிரிக்கெட்டை ஊக்குவிக்கும் முனைபில் மகளிர் பிரீமியர் லீக் தொடரானது நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இதுவரை இதில் 3 சீசன்கள் முடிவடைந்துள்ள நிலையில், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி இரண்டு முறையும், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி ஒரு முறையும் கோப்பையை வென்று சதனை படைத்துள்ளனர். இதனையடுத்து நான்காவது சீசனுக்கான வேலைகளை மகளிர் பிரீமியர் லீக் அணிகள் முன்னேடுத்துள்ளன.
அந்தவகையில் அடுத்த சீசனுக்கு முன்னதாக வீராங்கனைகளுக்கான மெகா ஏலமானது எதிர்வரும் நவம்பர் 27ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இந்நிலையில் இந்த ஏலத்திற்கு முன்னதாக ஒவ்வொரு அணியும், தாங்கள் தக்கவைத்துள்ள மற்றும் விடுவித்த வீராங்கனைகளின் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளனர். அந்தவகையில், ஒவ்வொரு உரிமையாளரும் அதிகபட்சமாக ஐந்து வீரர்களைத் தக்க வைத்துக் கொள்ளலாம். இதில் மூன்று இந்தியர்கள் மற்றும் இரண்டு வெளிநாட்டு கிரிக்கெட் வீரர்கள் அடங்குவர். அதன்படி ஒவ்வொரு அணியும் தக்கவைத்து மற்றும் விடுவித்த வீராங்கனைகள் குறித்து முழு தகவலையும் கீழே காண்போம்.
அணிகளால் தக்கவைக்கப்பட்ட/விடுவிக்கப்பட்ட வீராங்கனைகள் பட்டியல்
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (ஆர்.சி.பி) தக்கவைத்த வீராங்கனைகள்: ஸ்மிருதி மந்தனா (ரூ. 3.5 கோடி), ரிச்சா கோஷ் (ரூ. 2.75 கோடி), எலிசா பெர்ரி (ரூ. 2 கோடி), ஷெரியங்கா பாட்டீல் (ரூ. 60 லட்சம்)
விடுவிக்கப்பட்ட வீராங்கனைகள்: டேனியல் வையாட், சபினேனி மேகனா, சார்லி டீன், ஜார்ஜியா வேர்ஹாம், ஹீதர் கிரஹாம், ஜோஷிதா விஜே, கனிகா அஹுஜா, கிம் கார்த், பிரேமா ராவத், ராகவி பிஸ்ட், ஸ்நே ராணா, நுசாத் பர்வீன், ஏக்தா பிஷ்ட், ஜாக்ரவி பாவர், ரேணுகா சிங் தாக்கூர்.
மும்பை இந்தியன்ஸ் தக்கவைத்த வீராங்கனைகள்: நாட் ஸ்கைவர் பிரண்ட் (ரூ. 3.5 கோடி), ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் (ரூ. 2.5 கோடி), ஹேலி மேத்யூஸ் (ரூ. 1.75 கோடி), அமஞ்சோத் கவுர் (ரூ. 1 கோடி), மற்றும் ஜி. கமலினி (ரூ. 50 லட்சம்).
விடுவிக்கப்பட்ட வீராங்கனைகள்: அமெலியா கெர், சோளே டிரையோன், நாதின் டி கிளர்க், அக்ஷிதா மகேஸ்வரி, அமந்தீப் கவுர், ஜிந்திமணி கலிதா, கீர்த்தனா பாலகிருஷ்ணன், சஜீவன் சஞ்சனா, சான்ஸ்கிருதி குப்தா, யஸ்திகா பாட்டியா, பருணிகா சிசோடியா, சைகா இஷாக், ஷப்னிம் இஸ்மாயில்.
டெல்லி கேபிடல்ஸ் தக்கவைத்த வீராங்கனைகள்: ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் (ரூ. 2.2 கோடி), ஷஃபாலி வர்மா (ரூ. 2.2 கோடி), அனபெல் சதர்லேண்ட் (ரூ. 2.2 கோடி), மரிஸான் கேப் (ரூ. 2.2 கோடி), நிக்கி பிரசாத் (ரூ. 50 லட்சம்).
விடுவிக்கப்பட்ட வீராங்கனைகள்: மெக் லானிங், சினேகா தீப்தி, ஆலிஸ் கேப்சி, அருந்ததி ரெட்டி, ஜெஸ் ஜோனாசென், மின்னு மணி, என் சரணி, ஷிகா பாண்டே, நந்தினி காஷ்யப், சாரா பிரைஸ், தானியா பாட்டியா, ராதா யாதவ், டைட்டாஸ் சாது.
குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் தக்கவைத்த வீராங்கனைகள்: ஆஷ்லே கார்ட்னர் (ரூ. 3.5 கோடி), பெத் மூனி (ரூ. 2.5 கோடி)
விடுவிக்கப்பட்ட வீராங்கனைகள்: பாரதி ஃபுல்மாலி, லாரா வோல்வார்ட், ஃபோப் லிட்ச்ஃபீல்ட், சிம்ரன் ஷேக், டேனியல் கிப்சன், தயாளன் ஹேமலதா, டியான்ட்ரா டோட்டின், ஹர்லீன் தியோல், சயாலி சத்கரே, தனுஜா கன்வார், காஷ்வி கவுதம், மன்னத் காஷ்யப், மேகனா சிங், பிரகஷிகா நாயக், பிரியா மிஸ்ரா, ஷம்னம் ஷகில்.
யுபி வாரியர்ஸ் தக்கவைத்த வீராங்கனைகள்: அந்த அணி ஸ்வேதா செஹ்ராவத்தை (ரூ. 50 லட்சம்) மட்டுமே தக்க வைத்துள்ளது. இதன் மூலம் அவர்களிடம் ரூ. 14.5 கோடி மீதமுள்ளது, இது மற்ற அனைத்து அணிகளையும் விடவும் அதிகமாகும்.
விடுவிக்கப்பட்ட வீராங்கனைகள்: ஆருஷி கோயல், ஜார்ஜியா வோல், கிரண் நவ்கிரே, விருந்தா தினேஷ், சினெல்லே ஹென்றி, தீப்தி சர்மா, கிரேஸ் ஹாரிஸ், கிராந்தி கவுட், பூனம் கெம்னார், சோஃபி எக்லெஸ்டோன், தஹ்லியா மெக்ராத், உமா செத்ரி, அலனா கிங், அஞ்சலி சர்வானி, கவுர் சுல்தானா, ராஜேஸ்வரி கெய்க்வாட், சைமன் தாக்கூர்.
அணிகளின் மீதமுள்ள தொகை மற்றும் ஆர்டிஎம்
- ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் - 6.15 கோடி (1 ஆர்டிஎம்)
- மும்பை இந்தியன்ஸ் - 5.75 கோடி (0 ஆர்டிஎம்)
- டெல்லி கேபிடல்ஸ் - 5.7 கோடி (0 ஆர்டிஎம்)
- குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் - 9 கோடி (3 ஆர்டிஎம்)
- யுபி வாரியர்ஸ் - 14.5 கோடிகள் (4 ஆர்டிஎம்)
ஆர்டிஎம் என்றால் என்ன?
ஒரு அணி ஒரு வீரரை ஏலத்திற்கு வெளியிடும்போது, மற்ற அணிகள் அவரை ஏலம் எடுக்கின்றன. ஏலம் முடிந்ததும், பழைய அணி அந்த வீரரை மீண்டும் தங்கள் அணிக்குக் கொண்டுவர விரும்பினால், அவர்கள் ஆர்டிஎம்-ஐப் பயன்படுத்தி மீண்டும் அணிக்குக் கொண்டுவரலாம். ஆனால் அந்த வீரரின் முழு ஏழத்தகையும் அணி செலுத்த வேண்டும்.
உதாரணமாக டெல்லி கேபிடல்ஸ் ஏலத்தில் ஒரு ஆர்சிபி வீரரை ரூ.10 கோடி வரை ஏலம் எடுப்பதாக வைத்துக்கொள்ளலாம். அதேசமயம், ஆர்சிபி அந்த வீரரை மீண்டும் அணிக்குள் கொண்டுவர விரும்பினால், வீரரின் ஏலத் தொகையை, அதாவது ரூ.10 கோடியை செலுத்தி ஆர்டிஎம் மூலம் அவரை மீண்டும் அணியில் சேர்க்க முடியும்.