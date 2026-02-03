ETV Bharat / sports

WPL 2026: இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறுவது யார்? டெல்லி vs குஜராத் இன்று மோதல்

மகளிர் பிரீமியர் லீக் தொடரில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் மற்றும் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகள் தலா 8 முறை பலப்பரீட்சை நடத்தியுள்ள நிலையில், இரு அணிகளும் தலா 4 போட்டிகளில் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன.

டெல்லி vs குஜராத்
டெல்லி vs குஜராத் (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 3, 2026 at 11:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

நவி மும்பை: மகளிர் பிரீமியர் லீக் 2026 கிரிக்கெட் தொடரின் எலிமினேட்டர் சுற்று ஆட்டத்தில் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் மற்றும் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

மகளிர் பிரீமியர் லீக் தொடரின் 4ஆவது சீசன் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெறும் எலிமினேட்டர் சுற்று ஆட்டத்தில் ஆஷ்லே கார்ட்னர் தலைமையிலான குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணியை எதிர்த்து, ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் தலைமையிலான டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி வதோதராவில் நடைபெறவுள்ளது.

குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ்

ஆஷ்லே கார்ட்னர் தலைமையிலான குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணி முதல் முறையாக எலிமினேட்டர் சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது. அந்த அணியில் சோஃபி டிவைன், ஜார்ஜியா வெர்ஹாம், பெத் மூனி, பார்தி ஃபுல்மாலி, ரேனுகா தாக்கூர் உள்ளிட்டோர் தொடர்ந்து அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். இதனால் இந்த போட்டியிலும் வெற்றி பெற்று இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறுமா என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.

டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ்

மறுபக்கம் ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் தலைமையிலான டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி மீண்டும் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறும் முனைப்பில் இந்த போட்டியை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது. அந்த அணியில் ஷஃபாலி வர்மா, லீசெல் லீ, லாரா வோல்வார்ட், மரிஸான் கேப், ஸ்ரீ சாராணி என நட்சத்திர வீராங்கனைகள் அணியில் இருப்பது பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் இந்த சீசனில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றுமா என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.

நேருக்கு நேர்

மகளிர் பிரீமியர் லீக் தொடரில் இவ்விரு அணிகளும் தலா 8 முறை பலப்பரீட்சை நடத்தியுள்ளன. இதில் இரு அணிகளும் தலா 4 போட்டிகளில் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன. இதனால் இன்றைய போட்டியில் எந்த அணி வெற்றியை பதிவு செய்து ஆதிக்கம் செலுத்தும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளது.

கொடாம்பி கிரிக்கெட் மைதனாம்

வதோதராவில் உள்ள கொடாம்பி கிரிக்கெட் மைதானம பெரும்பாலும் பவுலர்களுக்கு சாதகமான மைதானங்களில் ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் இங்கு இதுவரை நடைபெற்ற 4 டி20 போட்டிகளில் பேட்டிங் மற்றும் சேஸிங் செய்த அணிகள் தலா 2 முறை வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன. இதனால் இங்கு டாஸ் வெல்லு கேப்டன் முதலில் பவுலிங்கை தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழி வகுக்கலாம்.

நேரலை ஒளிபரப்பு

மகளிர் பிரீமியர் லீக் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளும் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சியில் நேரலையில் காணலாம். அதேசமயம் ஜியோ ஹாட் ஸ்டாரிலும் இத்தொடரை ஆன்லைனில் காண முடியும். இந்திய நேரப்படி போட்டி இரவு 7.30 மணிக்கு தொடக்க இருக்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வானது இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறும்.

இதையும் படிங்க

உத்தேச லெவன்

குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் மகளிர்: பெத் மூனி, சோஃபி டிவைன், அனுஷ்கா ஷர்மா, ஆஷ்லே கார்ட்னர் (கேப்டன்), ஜார்ஜியா வேர்ஹாம், பார்தி ஃபுல்மாலி, கனிகா அஹுஜா, காஷ்வீ கௌதம், தனுஜா கன்வர், ரேணுகா தாக்கூர், ராஜேஸ்வரி கயக்வாட்

டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் மகளிர்: ஷஃபாலி வர்மா, லிசெல் லீ, லாரா வோல்வார்ட், ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் (கேப்டன்), மரிஸான் கேப், நிக்கி பிரசாத், சின்னெல்லே ஹென்றி, ஸ்நே ராணா, மின்னு மணி, ஸ்ரீ சரணி, நந்தினி ஷர்மா

TAGGED:

GUJARAT GIANTS VS DELHI CAPITALS
WPL 2026 ELIMINATOR
WPL 2026 FINAL
மகளிர் பிரீமியர் லீக் 2026
WPL 2026 ELIMINATOR

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.