WPL 2026: சோஃபி டிவைன், ராஜேஸ்வரி அசத்தல்; யுபி வாரியர்ஸை பந்தாடியது குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ்

குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணியின் வெற்றிக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்த ராஜேஸ்வரி கெய்க்வாட் ஆட்ட நாயகி விருதை வென்றார்.

குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ்
குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் (IANS)
Published : January 23, 2026 at 9:40 AM IST

வதோதரா: யுபி வாரியர்ஸ் அணிக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணி 45 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்தது.

மகளிர் பிரீமியர் லீக் தொடரின் 4ஆவது சீசன் இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற 14ஆவது லீக் போட்டியில் யுபி வாரியர்ஸ் மற்றும் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. வதோதராவில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற யுபி வாரியர்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது.

அதன்படி களமிறங்கிய குஜராத் அணிக்கு பெத் மூனி - டேனியல் வையட் ஹாட்ஜ் இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினர். இதில் டேனியல் வையட் 14 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய அனுஷ்கா சர்மா 14 ரன்களிலும், கேப்டன் ஆஷ்லே கார்ட்னர் 5 ரன்களிலும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.

மேற்கொண்டு அரைசதம் அடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட பெத் மூனியும் 38 ரன்களைச் சேர்த்த கையோடு பெவிலியன் திரும்பினார். அதன்பின் களமிறங்கிய சோஃபி டிவைன் அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தி வந்த நிலையில், மறுபக்கம் களமிறங்கிய வீராங்கனைகள் எதிரணியின் பந்துவீச்சை சமாளிக்க முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.

இருப்பினும் இறுதிவரை களத்தில் இருந்த சோஃபி டிவைன் அரைசதத்தை பதிவு செய்ததுடன், 2 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 50 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு தேவையான ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தார். இதன் மூலம் குஜராத் அணி 20 ஓவர்களில் 8 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 153 ரன்களைச் சேர்த்தது. வாரியர்ஸ் தரப்பில் கிராந்தி கவுட், சோஃபி எக்லெஸ்டோன் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர்.

பின்னர் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய யுபி வாரியர்ஸ் அணியில் கிரண் நவ்கிரே முதல் பந்திலேயே விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து கேப்டன் மெக் லெனிங் 14 ரன்களிலும், ஹர்லீன் தியோல் 3 ரன்களிலும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியனுக்கு நடையைக் கட்டினர்.

அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த போப் லிட்ச்ஃபீல்ட் - சோலே ட்ரையான் இணை ஓரளவு தாக்குப்பிடித்து அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தும் முயற்சியில் இறங்கினர். இதில் லிட்ச்ஃபீல்ட் 32 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து வந்த தீப்தி சர்மா, ஸ்வேதா ஸ்ரேவாத், ஆஷா சோபனா உள்ளிட்டோர் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.

இதன் காரணமாக யுபி வாரியர்ஸ் அணி 17.3 ஓவர்களில் 108 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது. குஜராத் அணி தரப்பில் ராஜேஸ்வரி கெய்க்வாட் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதன் மூலம் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணி 45 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் யுபி வாரியர்ஸ் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

