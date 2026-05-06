'என் குழந்தையை பேட்மிண்டன் விளையாட ஊக்குவிக்கமாட்டேன்' பேசுபொருளான சாத்விக் ரங்கிரெட்டி கருத்து

இந்தியாவின் முன்னணி பேட்மிண்டன் இரட்டையர்களில் ஒருவரான சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி, இந்திய ரசிகர்களின் அலட்சியம் குறித்து தனது அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

சாத்விக்சாய்ராஜ் - சிராக் (IANS)
ஹைதராபாத்: பேட்மிண்டன் விளையாட்டு மீது ரசிகர்களிடம் போதிய ஆதரவு இல்லாததால், தனது குழந்தை இந்த விளையாட்டை விளையாட ஊக்குவிக்க மாட்டேன் என நட்சத்திர சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி கூறிய கருத்து பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.

ஆடவருக்கான தாமஸ் கோப்பை பேட்மிண்டன் தொடரானது டென்மார்க்கில் உள்ள ஹோர்சென்ஸ் நகரில் நடைபெற்று முடிந்தது. இந்த தொடரில் நடப்பு சாம்பியனான சீனா அணி இறுதிப் போட்டியில் பிரான்ஸை வீழ்த்தி வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், சாம்பியன் பட்டத்தையும் தக்கவைத்துக் கொண்டது. அதேசமயம் இந்த தொடரில் பங்கேற்ற இந்திய அணியும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி இருந்தது.

அதிலும் குறிப்பாக தொடரின் அரையிறுதி ஆட்டம் வரை முன்னேறிய இந்திய அணி, பிரான்ஸிடம் அதிர்ச்சி தோல்வியைத் தழுவியது. இருப்பினும் இந்த தொடரில் மூன்றாம் இடத்தை பிடித்து வெண்கலப்பதக்கத்தை வென்று அசத்தியது. அதன் பின், இந்திய அணி சார்பில் இந்த தொடரில் பங்கேற்ற வீரர்கள் நாடு திரும்பிய போது பதிவிட்டிருந்த இன்ஸ்டாகிராம் பதிவு ரசிகர்கள் மத்தியில் வைரலாகி இருந்தது.

அதில், தாமஸ் கோப்பை தொடரில் பதக்கம் வென்று தாயகம் திரும்பிய தங்களுக்கு, விமான நிலையத்தில் எவ்வித வரவேற்பும் அளிக்கப்படாதது குறித்த அதிருப்தியை வெளிப்படுத்திய அவர்கள், "வீட்டிற்குத் திரும்பிவிட்டோம். வழக்கம்போல, கடந்த இரண்டு வாரங்களில் என்ன நடந்தது என்று யாருக்கும் தெரியவில்லை, இந்தியாவில் யாருக்கும் இதைப் பற்றி உண்மையில் அக்கறை இல்லை என்று தோன்றுகிறது" என பதிவிட்டிருந்தனர்.

அது பேசுபொருளாக மாறிய நிலையில் தான், தற்சமயம் பேட்மிண்டன் விளையாட்டு மீது ரசிகர்களிடம் போதிய ஆதரவு இல்லாததால், தனது குழந்தை இந்த விளையாட்டை விளையாட ஊக்குவிக்க மாட்டேன் என்று இந்தியா பேட்மிண்டன் வீரர் சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி கூறிய கருத்து ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

இதுகுறித்து பேசிய, "சிராக் நடனமாடி கொண்டாடிய வீடியோ வைரலானபோது நான் மகிழ்ச்சியடைந்தேன். ஆனால் யாரோ ஒருவர் ஏதோ ஒரு வெடிக்கையான விஷயத்தை செய்வதற்கு கிடைக்கும் வரவேற்ப்பை பார்க்கும்போது, 'ஏன்?' என்று எனக்குள்ளேயே கேட்டுக்கொள்வேன். ஏனெனில் நாங்கள் இங்கே வெற்றிபெற போராடிக்கொண்டிருக்கிறோம், எங்களுக்கு காயம் ஏற்பட்டால் எங்களுக்குப் பதிலாக விளையாட வேறு யாரும் இல்லை.

மேலும் கடந்த முறை ஒரு பட்டத்தை வென்றது கூட எங்களுக்கு போதுமானதாக ஆதரவு கிடைக்கவில்லை. இந்த முறையும் அப்படித்தான் நடந்தது. என் குழந்தையை பேட்மிண்டன் விளையாட விடமாட்டேன் என்று நான் பிரணாயிடம் சொன்னேன். ஏனெனில் நாட்டில் உள்ள பெரும்பாலான மக்களுக்கு எங்களது சாதனைகளைப் பற்றி தெரியாமல் இருக்கும் போது, எங்களால் மட்டும் எப்படி தொடர்ந்து பயணிக்க முடியும்" என்று அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

இதையடுத்து சாத்விக்சாய்ராஜின் இந்த கருத்து இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. அவர் கூறுவதைப் போல இந்தியாவில் கிரிக்கெட்டிற்கும், கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கும் கிடைக்கும் அங்கீகாரம் மாற்ற விளையாட்டு போட்டிகளுக்கு கிடைப்பதில்லை என்ற குற்றச்சாட்டுகள் பல ஆண்டுகளாகவே இருந்து வருகின்றன. தற்போது உலக அரங்கில் இந்தியாவுக்காக பல்வேறு சாதனைகளை படைத்த வீரர் ஒருவர் தனது ஆதங்கத்தை வெளிப்பத்தி இருப்பது பேசுபொருளாக மாறிவுள்ளது.

