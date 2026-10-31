உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் 2026 | தங்கம் வென்று வரலாறு படைத்தார் மனிஷா பன்வாலா!
இத்தொடரின் மகளிர் பிரிவில் இந்தியாவின் நீலம் சிரோஹி (50 கிலோ) மற்றும் காஜல் தோசக் (76 கிலோ) ஆகியோர் வெள்ளிப் பதக்கங்களை வென்றுள்ளனர்.
Published : October 31, 2026 at 3:44 PM IST
ஹைதராபாத்: உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இந்தியாவின் மனிஷா பன்வாலா தங்கம் வென்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளார்.
உலக மல்யுத்த சம்மேளனம் நடத்தும் இந்த சாம்பியன்ஷிப், மல்யுத்த உலகின் மிக உயரிய மற்றும் மதிப்புமிக்க வருடாந்திர தொடராகும். பாரிஸ் ஒலிம்பிக் போட்டிகளுக்குப் பிந்தைய மிக முக்கிய சர்வதேச தொடர் இது என்பதால், உலகெங்கிலும் உள்ள முன்னணி மல்யுத்த வீரர்கள் தங்களின் ஆதிக்கத்தைத் தக்கவைத்துக் கொள்ளவும், புதிய இளம் வீரர்கள் தங்களை நிரூபிக்கவும் இந்த சீசனை ஒரு மிகச்சிறந்த மேடையாகப் பயன்படுத்துகின்றனர்.
அந்தவகையில் நடப்பு சீசனானது கஜகஸ்தானில் கடந்த அக்டோபர் 24ஆம் தேதி முதல் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற மகளிர் 59 கிலோ எடைப் பிரிவின் இறுதிப் போட்டியில் இந்தியாவைச் சேர்ந்த நட்சத்திர வீராங்கனை மனிஷா பன்வாலா, அமெரிக்காவின் அபிகாயில் நெட்டேவை எதிர்கொண்டார். இதில் அமெரிக்க வீராங்கனை தொடக்க சுற்றுகளில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி முன்னிலைப் பெற்றார்.
Ladies and gentlemen, Manisha Bhanwala is India’s first and only female wrestling world champion. The only other Indian world champion was Sushil Kumar. म्हारी छोरी खास है भाई. Proud of you, Manisha! https://t.co/SNodeQy9vv— Lt Col Sushil Singh Sheoran, Veteran (@sushilskinner) October 30, 2026
இதன் மூலம் அவர் முதல் சுற்றின் முடிவில் 6-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலைப் பெற்றிருந்தார். தொடர்ந்து நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் வலுவான கம்பேக்கை கொடுத்த மனிஷா அடுத்தடுத்து புள்ளிகளைக் கைப்பற்றி 6-6 என்ற கணக்கில் போட்டியை சமன் செய்தார். இதனால் இப்போட்டியில் யார் வெற்றிபெறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்தன.
அதன்பின், போட்டி முடிய சில வினாடிகளே இருந்த நிலையில், அபாரமாக செயல்பட்ட மனிஷா மீண்டும் 2 புள்ளிகளைக் கைப்பற்றி முன்னிலைப் பெற்றார். மறுமுனையில் தோல்வியைத் தவிர்க்க கடுமையாக போராடிய நெட்டேவால் மேற்கொண்டு எந்தவொரு புள்ளிகளையும் கைப்பற்ற முடியவில்லை. இதன் காரணமாக போட்டி முடிவில் மனிஷா 8-6 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் அபிகாயில் நெட்டேவை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தினார்.
Creating history on the global stage! We are immensely proud of TOPS core athlete Manisha Bhanwala for becoming the first Indian woman to clinch the Gold Medal at the 2026 Senior World Wrestling Championships in Astana, Kazakhstan (Women's 59 kg category). Her extraordinary grit and historic triumph have made our nation proud! #ManishaBhanwala #GoldMedal #WorldWrestlingChampionships— SAI Media (@Media_SAI) October 30, 2026
இந்த வெற்றியின் மூலம் உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் மனிஷா பன்வாலா தங்கப்பதக்கம் வென்று அசத்தினார். இதன் மூலம் உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் தங்கம் வென்ற முதல் இந்திய வீராங்கனை மற்றும் இரண்டாவது இந்தியர் என்ற வரலாற்று சாதனையையும் மனிஷா பன்வாலா படைத்துள்ளார். முன்னதாக கடந்த 2010-ல் சுஷில் குமார் தங்கம் வென்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதையடுத்து மனிஷா பன்வாலாவுக்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.
My warm congratulations to Manisha Bhanwala. Your remarkable achievement of becoming the first Indian woman to win Gold at the World Wrestling Championships has brought immense pride and glory to the nation.— President of India (@rashtrapatibhvn) October 31, 2026
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அந்தவகையில் இந்திய குடியரசுத்தலைவர் திரௌபதி முர்மு தனது எக்ஸ் பதிவில், "உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் வரலாற்றில் தங்கம் வென்ற முதல் இந்திய வீராங்கனை என்ற வரலாற்றுச் சாதனையைப் படைத்து, தேசத்திற்கு பெருமையும் புகழையும் சேர்த்துள்ள மனிஷா பன்வாலாவுக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்" என்று தெரிவித்துள்ளார். முன்னதாக நடைபெற்ற மகளிர் 50 கிலோ எடைப்பிரிவு இறுதிப் போட்டியில் நீலம் சிரோஹியும், மகளிர் 76 கிலோ எடை பிரிவு இறுதிப் போட்டியில் காஜல் தோசக் ஆகியோரும் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.