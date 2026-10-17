உலக ஸ்கேட் கேம்ஸ் 2026| வெள்ளி வென்ற தமிழக வீரர் லோக்நாத் அருண்பிரசாத்; 'டபுள் போடியம்' அடித்து இந்தியா வரலாற்று சாதனை!
உலக ஸ்கேட் கேம்ஸ் 2026 தொடரின் ஜூனியர் ஆடவர் 1-லேப் ரோட் ஸ்பீடு ஸ்கேட்டிங் போட்டியில், இந்திய வீரர்கள் தங்கம் மற்றும் வெள்ளிப் பதக்கங்களை வென்று 'டபுள் போடியம்' சாதனையைப் படைத்துள்ளனர்.
Published : October 17, 2026 at 2:40 PM IST
ஹைதராபாத்: உலக ஸ்கேட் கேம்ஸ் 2026 தொடரில், ஜூனியர் ஆடவர் பிரிவின் 1-லேப் ரோட் ஸ்பீடு ஸ்கேட்டிங் போட்டியில் இந்திய வீரர்கள் அனிருதன் வினோத் தங்கப்பதக்கத்தையும், லோக்நாத் அருண்பிரசாத் வெள்ளிப்பதக்கத்தையும் வென்று சாதனை படைத்துள்ளனர்.
உலக ஸ்கேட் கேம்ஸ் 2026 தொடரானது பராகுவேயிலுள்ள அசுன்சியோன் நகரில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் ஏற்கனவே இந்திய அணி சார்பில் பங்கேற்றுள்ள ஆனந்த்குமார் வேல்குமார் அபாரமாக செயல்பட்டு, அடுத்தடுத்து வெள்ளி மற்றும் வெண்கலப் பதக்கங்களைக் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளார். இந்நிலையில், இத்தொடரின் ஜூனியர் பிரிவிலும் இந்தியா வரலாற்றுச் சாதனைகளைப் படைத்து அசத்தியுள்ளது.
அந்த வகையில் இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் 1-லேப் ரோட் ஸ்பீடு ஸ்கேட்டிங் பிரிவில் பங்கேற்ற இந்திய வீரர்களான, கேரளாவைச் சேர்ந்த அனிருதன் வினோத் தங்கப்பதக்கத்தையும், தமிழக வீரர் லோக்நாத் அருண்பிரசாத் வெள்ளிப்பதக்கத்தையும் வென்று சாதனை படைத்துள்ளனர். இதில் அனிருதன் வினோத் பந்தய தூரத்தை 30.394 வினாடிகளில் கடந்து, தங்கப்பதக்கத்துடன் உலகச் சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்று அசத்தினார்.
🚨THIS IS HUUUUUUUGE & HISTORIIIIIC, FOLKS ! 🔥🔥 A 1-2 FINISH (DOUBLE PODIUM) AT WORLD C'SHIPS BY INDIA 🇮🇳 💥⚡ Anirudhan Vinod becomes the WORLD CHAMPION in 1-lap Road Speed Skating (Jr Men) World Skate Games with 30.394s🥇🏆 Lohnath Arunprasath wins Silver🥈 with 30.419s THIS IS A HUGE RESULT !! Gold & Silver in the elite field of 40+ Skaters 🎦: World Skate https://t.co/gSArkiEYYw— SPORTS ARENA🇮🇳 (@SportsArena1234) October 17, 2026
அதே சமயம் மற்றொரு இந்திய நட்சத்திர வீரரும், தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவருமான லோக்நாத் அருண்பிரசாத் இறுதிவரை போராடிய நிலையில், வெற்றி இலக்கை 30.419 வினாடிகளில் எட்டி இரண்டாம் இடத்துடன் வெள்ளிப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றினார். தங்கப் பதக்கத்தை வென்ற அனிருதனுக்கும், வெள்ளி வென்ற லோக்நாத் அருண்பிரசாத்துக்கும் இடையிலான கால வித்தியாசம் வெறும் 0.025 வினாடிகள் மட்டுமே என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
உலகெங்கிலும் இருந்து 40-க்கும் மேற்பட்ட சர்வதேச நாடுகளின் தலைசிறந்த ஸ்கேட்டிங் வீரர்கள் பங்கேற்ற இந்தப் போட்டியில், முதல் இரண்டு இடங்களையும் இந்திய வீரர்களே தட்டிச் சென்றது ஒரு வரலாற்றுச் சாதனையாகப் பார்க்கப்படுகிறது. ஏனெனில், ரோலர் ஸ்போர்ட்ஸ் வரலாற்றில் ஒரே போட்டியில் இந்தியாவைச் சேர்ந்த இரு வீரர்கள் தங்கம் மற்றும் வெள்ளிப் பதக்கங்களை வென்று 'டபுள் போடியம்' சாதனையைப் படைப்பது இதுவே முதல் முறையாகும்.
இதையடுத்து வரலாற்றுச் சாதனையுடன் தங்கம் மற்றும் வெள்ளிப்பதக்கத்தை வென்று அசத்தியுள்ள அனிருதன் வினோத் மற்றும் லோக்நாத் அருண்பிரசாத் ஆகியோருக்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன. இதையடுத்து நாளை நடைபெறவுள்ள மாரத்தான் போட்டியில், ஏற்கனவே இத்தொடரில் வெள்ளி மற்றும் வெண்கலப் பதக்கங்களை வென்று அசத்தியுள்ள தமிழகத்தின் நட்சத்திர வீரர் ஆனந்த்குமார் வேல்குமார் பங்கேற்க உள்ளார்.
🚨 INDIAAAAA TAKES OVER THE WORLD STAGE! 🇮🇳🇮🇳🇮🇳 ANIRUDHAN VINOD IS THE WORLD CHAMPION 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Historic DOUBLE PODIUM 1-2 Finish for India in Jr Men 1-Lap Road Speed Skating at World Skate Games 💥 Lohnath Arunprasath wins Silver Check 🎦 of Final Race in Comments https://t.co/Rywbv6zkeN— SPORTS ARENA🇮🇳 (@SportsArena1234) October 17, 2026
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ஏற்கனவே கடந்த 2025-இல் சீனாவில் நடைபெற்ற உலக சாம்பியன்ஷிப் மாரத்தான் பிரிவில் தங்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ள ஆனந்த்குமார், நடப்பு சாம்பியன் என்ற அந்தஸ்துடன் இந்தப் போட்டியை எதிர்கொள்ளவுள்ளார். இதனால், இந்தப் போட்டியிலும் அவர் பதக்கம் வென்று சாதனை படைப்பார் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.