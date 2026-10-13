உலக ஸ்கேட் விளையாட்டு 2026: வெறும் 3 மில்லிவினாடியில் மிஸ்ஸான வெள்ளி; தமிழக வீரர் ஆனந்த்குமார் வெல்குமாருக்கு வெண்கலம்!
முன்னதாக கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு சீனாவில் நடைபெற்ற உலக சாம்பியன்ஷிப் தொடரிலும் 500மீ பிரிவில் ஆனந்த்குமார் வெண்கலம் வென்றிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : October 13, 2026 at 1:22 PM IST
ஹைதராபாத்: உலக ஸ்கேட் விளையாட்டுத் தொடரின் ஆடவர் 500மீ ஸ்பிரிண்ட் பிரிவில், இந்தியா சார்பில் பங்கேற்ற தமிழக வீரர் ஆனந்த்குமார் வெல்குமார் வெண்கலப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றி சாதனை படைத்துள்ளார்.
பராகுவே நாட்டின் அசுன்சியோன் நகரில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் ரோலர் விளையாட்டுத் திருவிழாவான 2026 உலக ஸ்கேட் விளையாட்டுகள் (World Skate Games 2026) தொடரில், இந்தியாவின் நட்சத்திர வேகச் சறுக்கு வீரர் ஆனந்த்குமார் வெல்குமார் வெண்கலப் பதக்கம் வென்று அசத்தியுள்ளார்.
உலகெங்கிலும் உள்ள 50க்கும் மேற்பட்ட தலைசிறந்த சர்வதேச எலைட் வீரர்கள் பங்கேற்ற ஆடவர் 500 மீட்டர் ஸ்பிரிண்ட் பிரிவில் இந்த மைல்கல் சாதனையை அவர் நிகழ்த்தியுள்ளார். இறுதிப் போட்டியில் தொடக்கம் முதலே சிறப்பாகச் செயல்பட்ட ஆனந்த்குமார், இலக்கை 40.856 வினாடிகளில் கடந்து மூன்றாம் இடத்தைப் பிடித்து வெண்கலப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றினார்.
இப்போட்டியில் கொலம்பிய வீரர் ஜான் தாஸ்கான் ஹோல்குயின் தங்கப்பதக்கத்தையும், ஸ்பெயினைச் சேர்ந்த ஜோஹன் குஸ்மான் வெள்ளிப்பதக்கத்தையும் வென்றனர். இதில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற குஸ்மான் மற்றும் வெண்கலம் வென்ற ஆனந்த்குமார் ஆகியோருக்கு இடையிலான கால இடைவெளி வெறும் 3 மில்லிவினாடிகள் (0.003 வினாடிகள்) மட்டுமே என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
🚨🔥🔥 BIG BIG BREAKING🔥🔥🚨 ANANDKUMAR VELKUMAR WINS WORLD C'SHIPS BRONZE 💥💥💥 2x World Champion (in 1000m & Marathon) in 2025, has now won Bronze🥉in World Skate Games 2026 in 500m Sprint (40.856s) 🛼🇮🇳 He had won Bronze in 500m last edition as well WHAT A SUPERSTAR HE IS ! 🔥🔥🔥🔥🔥 CARRYING INDIAN FLAG HIGH AT THE MOST ELITE WORLD STAGE !! MAGNIFICENT 🔥🔥🔥 🎦: World Skate TV https://t.co/6aKiDa3NnY— SPORTS ARENA🇮🇳 (@SportsArena1234) October 13, 2026
முன்னதாக, கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு சீனாவில் நடைபெற்ற உலக சாம்பியன்ஷிப் தொடரிலும் 500மீ பிரிவில் வெண்கலம் வென்றிருந்த ஆனந்த்குமார், தற்போது 2026 உலக ஸ்கேட் விளையாட்டுகளிலும் அதே பிரிவில் பதக்கத்தைத் தக்கவைத்து, தொடர்ச்சியாக உலக மேடைகளில் தனது அசாத்திய நிலைத்தன்மையை நிரூபித்துள்ளார்.
கடந்த ஆண்டு சீனாவில் நடைபெற்ற உலக ஸ்பீடு ஸ்கேட்டிங் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் ஆடவர் 1000 மீட்டர் ஸ்பிரிண்ட் மற்றும் 42 கி.மீ மாரத்தான் ஆகிய இரண்டு பிரிவுகளில் தங்கம் வென்று உலக சாம்பியன் பட்டம் வென்ற இவர், தற்போது உலக அரங்கில் அடுத்தடுத்து பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்து வருகிறார்.
பராகுவே நாட்டில் நடைபெற்ற World Skate Games 2026 போட்டி - 'Men’s 500m Sprint' பிரிவில், இந்தியாவுக்காக வெண்கலப் பதக்கம் வென்று சாதனைப் படைத்துள்ள தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த வீரர் ஆனந்த் வேல்குமார் அவர்களுக்கு மாண்புமிகு பொதுப்பணி மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் திரு. @AadhavArjuna அவர்கள் வாழ்த்துகளையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்தார்.— Office of Aadhav Arjuna (@OfficeOfAadhav) October 13, 2026
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இத்தொடரில் ஏற்கனவே இந்தியாவின் ஜூனியர் வீரர் அனிருதன் வினோத் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்திருந்த நிலையில், தற்போது சீனியர் பிரிவில் ஆனந்த்குமார் வெல்குமாரும் பதக்கம் வென்று அசத்தியுள்ளார். உலக அரங்கில் சாதனை படைத்துள்ள தமிழக வீரர் ஆனந்த்குமார் வெல்குமாருக்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.