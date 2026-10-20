உலக ஸ்கேட் விளையாட்டு 2026 | தங்கம், வெள்ளி, வெண்கலப் பதக்கங்களை வாரிக் குவித்த தமிழக வீரர்கள்!
தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ஆனந்த்குமார் வெல்குமார் மாரத்தான் பிரிவில் தங்கப்பதக்கம் வென்றதோடு இந்த தொடரில் தங்கம், வெள்ளி, வெண்கலம் என 3 பதக்கங்களை வென்று தொடரின் நாயகனாக உருவெடுத்துள்ளார்.
Published : October 20, 2026 at 8:01 AM IST
-BY பாரதிகண்ணன் மணி
பாராகுவேயின் அசுன்சியோன் நகரில் கடந்த அக்டோபர் 2ஆம் தேதி தொடங்கி அக்டோபர் 18ஆம் தேதி வரை கோலாகலமாக நடைபெற்ற 5ஆவது உலக ஸ்கேட் விளையாட்டுப் போட்டிகளில் (World Skate Games 2026), இந்திய அணி, குறிப்பாகத் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த வீரர், வீராங்கனைகள் பதக்கங்களை வென்று சாதனைப் படைத்துள்ளனர்.
90-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளிலிருந்து சுமார் 10,000-க்கும் அதிகமான வீரர்கள் பங்கேற்ற இந்த தொடரில், இந்திய வீரர்கள் ஒட்டுமொத்தமாக 2 தங்கம், 3 வெள்ளி மற்றும் 2 வெண்கலம் என மொத்தம் 7 பதக்கங்களை வென்று அசத்தினர். அதில் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த வீரர்கள் மட்டும் ஒரு தங்கம், ஒரு வெள்ளி மற்றும் இரண்டு வெண்கலப் பதக்கங்களை வென்று அசத்தியுள்ளனர்.
தங்கப்பதக்கத்தை தக்கவைத்த ஆனந்த்குமார்
இந்த உலக ஸ்கேட் விளையாட்டுப் போட்டிகளில் ஒட்டுமொத்த இந்தியக் குழுவிற்கும், தமிழகத்திற்கும் பெரும் பெருமை சேர்த்தவராகத் திகழ்கிறார் சென்னையைச் சேர்ந்த நட்சத்திர ஸ்கேட்டிங் வீரரான ஆனந்த்குமார் வெல்குமார். 23 வயதான ஆனந்த்குமார் வெல்குமார், இத்தொடரின் சீனியர் ஆண்கள் பிரிவில் பங்கேற்று மூன்று வெவ்வேறு பதக்கங்களை வென்று தொடரின் நாயகனாக உருவெடுத்துள்ளார்.
Anandkumar V takes Gold at the World Skate Games 2026, Asuncion. Tamil Nadu is proud. 🇮🇳 #SDAT #SportsTN #skater #TNSportsDevelopment https://t.co/4yZ4aZinlJ— Sports Tamil Nadu (@SportsTN_) October 19, 2026
குறிப்பாக, இத்தொடரின் மிகக் கடினமான போட்டியாகக் கருதப்படும் சீனியர் ஆண்களுக்கான 42 கிலோமீட்டர் மாரத்தான் (Senior Men's Marathon) போட்டியில், ஆனந்த்குமார் வெல்குமார் அனைத்து உலக நாடுகளின் முன்னணி வீரர்களையும் பின்னுக்குத் தள்ளி முதலிடம் பிடித்துத் தங்கப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றினார். இதன் மூலம் அவர் மீண்டும் ஒருமுறை உலக சாம்பியன் பட்டத்தைத் தக்கவைத்துக் கொண்டுள்ளார்.
இதற்கு முன் கடந்த 2025-இல் சீனாவில் நடைபெற்ற உலக சாம்பியன்ஷிப் மாரத்தான் பிரிவிலும் ஆனந்த்குமார் வேல்குமார் தங்கப்பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்திருந்தார். இந்நிலையில், தற்சமயம் உலக ஸ்கேட் விளையாட்டுப் போட்டிகளிலும் மாரத்தான் பிரிவில் தங்கம் வென்று, தனது திறமையை மீண்டும் ஒரு முறை உலக அரங்கில் நிரூபித்துச் சாதனை படைத்துள்ளார்.
ஒரே தொடரில் மூன்று பதக்கங்கள்
மாரத்தான் தங்கம் மட்டுமின்றி, சீனியர் ஆண்களுக்கான 1000 மீட்டர் ஸ்பிரிண்ட் (1000m Sprint) போட்டியில் ஆனந்த்குமார் மிகக் கடுமையான போராட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். இப்போட்டியில் பந்தய எல்லையை 1 நிமிடம் 21.922 வினாடிகளில் கடந்து அவர் வெள்ளிப் பதக்கத்தை வென்றார். இதில் மிக ஆச்சரியமான விஷயம் என்னவென்றால், தங்கப் பதக்கம் வென்ற இத்தாலியின் டூசியோ மார்சிலிக்கும் ஆனந்த்குமாருக்கும் இடையே இருந்த நேர வித்தியாசம் வெறும் 0.004 வினாடிகள் மட்டுமே ஆகும்.
Anand Kumar V takes Silver in the 1000 mts Speed Skating at the World Skate Games 2026 in Asuncion, Paraguay 🥈⛸️ A proud moment for Tamil Nadu. 🇮🇳 #SDAT #TamilNaduSports #futureishere https://t.co/wdKSvvhh8p— Sports Tamil Nadu (@SportsTN_) October 14, 2026
நூலிழையில் உலகத் தங்கப் பதக்கத்தைத் தவறவிட்டாலும், அவரது இந்த வெள்ளிப் பதக்கம் தங்கத்திற்கு நிகரானதாகப் போற்றப்படுகிறது. மேலும், இதே தொடரின் 500 மீட்டர் ஸ்பிரிண்ட் போட்டியில் 40.856 வினாடிகளில் இலக்கை எட்டி வெண்கலப் பதக்கத்தையும் தன்வசப்படுத்தினார் ஆனந்த்குமார். இதன் மூலம் இந்த ஒரே தொடரில் தங்கம், வெள்ளி, வெண்கலம் என மூன்று பதக்கங்களையும் வென்று அவர் சாதனை படைத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Lakshita, Pragati and Rutva win the Junior Women Relay Race at the World Skate Games 2026 in Asuncion, Paraguay 🥉⛸️ Congratulations, champions! 🇮🇳 #TNSpeedSkating #SDAT #TamilNaduSports #sportstn https://t.co/t6sdEzrC2H— Sports Tamil Nadu (@SportsTN_) October 14, 2026
ஜூனியர் மகளிர் அணி அசத்தல்
தனிநபர் போட்டிகள் மட்டுமின்றி குழுப் போட்டிகளிலும் தமிழகத்தின் பங்களிப்பு மிக முக்கியமானதாக இருந்தது. ஜூனியர் மகளிருக்கான ரிலே பந்தயத்தில் (Junior Women's Relay Race), தமிழக வீராங்கனைகள் லக்ஷிதா, பிரகதி மற்றும் ருத்வா ஆகியோர் அடங்கிய இந்திய அணி வெண்கலப் பதக்கம் வென்று அசத்தியது. கடுமையான போட்டிக்கு மத்தியிலும், கடுமையாக போராடிய இந்த வீராங்கனைகள் இந்தியாவின் பதக்கப் பட்டியலை உயர்த்தியுள்ளனர்.
முதலமைச்சர் விஜய் வாழ்த்து
இந்நிலையில், உலக ஸ்கேட் விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பங்கேற்றுப் பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்துள்ள தமிழக வீரர்களுக்குத் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் சமூக வலைதளப் பதிவின் மூலம் தனது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார்.
பாராகுவே நாட்டின் அசுன்சியோன் நகரில் நடைபெற்ற உலக ஸ்கேட்டிங் விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 தொடரின் ஆண்கள் மாரத்தான் பிரிவில் தங்கப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ள தமிழ்நாடு ஸ்கேட்டிங் வீரர் ஆனந்த்குமார் அவர்களுக்கும், ஜூனியர் பெண்களுக்கான 3000 மீட்டர் தொடர் ஓட்டப் போட்டியில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ள தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஸ்கேட்டிங் வீராங்கனைகள் லட்சிதா, பிரகதி மற்றும் ருத்வ ஆகியோருக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள் மற்றும் பாராட்டுகள்! இந்தப் போட்டிகளில் ஸ்கேட்டிங் வீரர் ஆனந்த்குமார் அவர்கள் ஏற்கனவே 500 மீட்டர் பிரிவில் வெண்கலமும், 1000 மீட்டர் பிரிவில் வெள்ளியும் வென்றிருப்பதோடு, தற்போது மூன்றாவதாகத் தங்கப் பதக்கத்தையும் வென்றிருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இச்சாதனைகள் விளையாட்டுத் துறையில் சாதனை படைக்கத் துடிக்கும் இளைய தலைமுறையினருக்குப் புதிய ஊக்கத்தையும், உத்வேகத்தையும் அளிக்கிறது. பதக்கங்களை வென்று தமிழ்நாட்டிற்கும், இந்தியாவிற்கும் பெருமை சேர்த்த ஸ்கேட்டிங் வீரர் ஆனந்த்குமார், வீராங்கனைகள் லட்சிதா, பிரகதி மற்றும் ருத்வ ஆகியோர் மேலும் பல உயரங்களை எட்ட வாழ்த்துகிறேன்! #CMJosephVijay— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) October 19, 2026
இதுகுறித்து அவர் தனது பதிவில், "பாராகுவே நாட்டின் அசுன்சியோன் நகரில் நடைபெற்ற உலக ஸ்கேட்டிங் விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 தொடரின் ஆண்கள் மாரத்தான் பிரிவில் தங்கப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ள தமிழ்நாடு ஸ்கேட்டிங் வீரர் ஆனந்த்குமார் அவர்களுக்கும், ஜூனியர் பெண்களுக்கான 3000 மீட்டர் தொடர் ஓட்டப் போட்டியில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ள தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஸ்கேட்டிங் வீராங்கனைகள் லட்சிதா, பிரகதி மற்றும் ருத்வா ஆகியோருக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள் மற்றும் பாராட்டுகள்.
இந்தப் போட்டிகளில் ஸ்கேட்டிங் வீரர் ஆனந்த்குமார் அவர்கள் ஏற்கனவே 500 மீட்டர் பிரிவில் வெண்கலமும், 1000 மீட்டர் பிரிவில் வெள்ளியும் வென்றிருப்பதோடு, தற்போது மூன்றாவதாகத் தங்கப் பதக்கத்தையும் வென்றிருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இச்சாதனைகள் விளையாட்டுத் துறையில் சாதனை படைக்கத் துடிக்கும் இளைய தலைமுறையினருக்குப் புதிய ஊக்கத்தையும், உத்வேகத்தையும் அளிக்கிறது.
பதக்கங்களை வென்று தமிழ்நாட்டிற்கும், இந்தியாவிற்கும் பெருமை சேர்த்த ஸ்கேட்டிங் வீரர் ஆனந்த்குமார், வீராங்கனைகள் லட்சிதா, பிரகதி மற்றும் ருத்வா ஆகியோர் மேலும் பல உயரங்களை எட்ட வாழ்த்துகிறேன்" என்று பதிவிட்டுள்ளார். இதுதவிர, தமிழக விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ உள்ளிட்டோரும் தங்களின் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளனர்.
Anandkumar Velkumar - World Champion in Marathon at World Skate Games https://t.co/3oNoEeBPLI— Sports Fan (@SportsFanOLY) October 18, 2026
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சர்வதேச அரங்கில் தமிழக வீரர்கள் நிகழ்த்தியுள்ள இந்தச் சாதனை ஒட்டுமொத்த நாட்டிற்கும் பெருமை சேர்த்துள்ளது. குறிப்பாகச் சென்னையைச் சேர்ந்த ஆனந்த்குமார் வெல்குமார் ஒரே தொடரில் மூன்று பதக்கங்களை வென்று உலக சாம்பியன் பட்டத்தைத் தக்கவைத்திருப்பதும், ஜூனியர் வீராங்கனைகள் குழுப் போட்டியில் முத்திரை பதித்திருப்பதும் தமிழக விளையாட்டுத் துறையின் அசுர வளர்ச்சியைப் பறைசாற்றுகின்றன. இவர்களின் இந்த வரலாற்றுச் சாதனை, விளையாட்டுத் துறையில் சாதிக்கத் துடிக்கும் அடுத்த தலைமுறை இளைஞர்களுக்குப் புதிய நம்பிக்கையையும், உத்வேகத்தையும் அளிக்கும் என்பதில் மாற்றுக் கருத்து இல்லை.