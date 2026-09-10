உலக பாரா வில்வித்தை 2026 | தனிநபர் பிரிவில் தங்கம் வென்று வரலாறு படைத்த ஷீதல் தேவி!
உலக வில்வித்தை பாரா தொடரின் தனிநபர் பிரிவில் ஷீதல் தேவி பெறும் முதல் சர்வதேச தங்கப்பதக்கம் இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : September 10, 2026 at 11:07 AM IST
ஹைதராபாத்: உலக பாரா வில்வித்தை தொடரின் தனிநபர் பிரிவில், இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனை ஷீதல் தேவி தனது முதல் தங்கப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றி புதிய வரலாறு படைத்துள்ளார்.
உலக பாரா வில்வித்தை தொடரானது குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத்தில் வெற்றிகரமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ளது. இத்தொடரின் மகளிர் காம்பவுண்ட் தனிநபர் பிரிவின் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிய இந்திய நட்சத்திர வீராங்கனை ஷீதல் தேவி, கஜகஸ்தானின் ஐசாதா சீடனை எதிர்கொண்டார்.
ஆரம்பம் முதலே விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்த இறுதிப் போட்டியில், இரு வீராங்கனைகளும் இறுதிவரை சம பலத்துடன் போராடினர். இதனால், ஆட்டம் 144-144 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் சமநிலையை எட்டியது. இதனைத் தொடர்ந்து வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்க 'ஷூட்-ஆஃப்' எனப்படும் ஒற்றை அம்பு எய்யும் முறையானது கடைபிடிக்கப்பட்டது.
SHEETAL DEVI IS THE CHAMPION OF WORLD PARA ARCHERY SERIES 2026! 🥇— The Khel India (@TheKhelIndia) September 9, 2026
- Defeated Kazakhstan's Aizada Seidan in the thrilling final by 10-9 in a shoot-off.
WELL DONE CHAMP! 🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/QRdIH2iC9z
இதில் சிறப்பாக செயல்பட்ட ஷீதல் தேவி, 10-9 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்று அசத்தினார். இதன் மூலம் சொந்த மண்ணில் கூடியிருந்த உள்நாட்டு ரசிகர்களின் பெரும் ஆதரவுக்கு மத்தியில் அவர் தங்கப்பதக்கத்தைக் கைப்பற்றினார். உலக பாரா வில்வித்தை தொடரின் தனிநபர் பிரிவில் ஷீதல் தேவி பெறும் முதல் சர்வதேச தங்கப்பதக்கம் இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
முன்னதாக, அவர் பங்கேற்ற தாய்லாந்து மற்றும் செக் குடியரசு வில்வித்தை தொடர்களில் இறுதிப் போட்டி வரை முன்னேறிய போதிலும், நூலிழையில் வெற்றியைத் தவறவிட்டு வெள்ளிப் பதக்கங்களை மட்டுமே வென்றிருந்தார். தற்போது உலக பாரா வில்வித்தை தரவரிசையில் முதலிடத்தில் நீடிக்கும் ஷீதல் தேவி, இத்தொடரின் தகுதிச் சுற்றில் 698 புள்ளிகள் குவித்து தனது சொந்த ஆசிய சாதனையையும் முறியடித்துள்ளார்.
மறுபக்கம், உலக பாரா வில்வித்தை தொடரை இந்தியா முதன்முறையாக நடத்திய நிலையில், ஒட்டுமொத்தப் போட்டிகளிலும் இந்திய வீரர்கள் தங்களது சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர். இதன் மூலம், பதக்கப் பட்டியலில் இந்தியா 4 தங்கம், 3 வெள்ளி, 8 வெண்கலம் என மொத்தம் 15 பதக்கங்களுடன் இரண்டாவது இடத்தைப் பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளது.
Progress means moving beyond what’s possible.— Hyundai India (@HyundaiIndia) September 10, 2026
We’re proud to welcome Sheetal Devi, World No. 1 Para Archer, Paralympic medallist and Arjuna Awardee, to the Hyundai family.
Together, we champion inclusion, accessibility and a future with no limits to progress.#HyundaiIndia pic.twitter.com/LHdfOzNAmC
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இதில் மகளிர் தனிநபர் பிரிவில் ஷீதல் தேவி தங்கப் பதக்கம் வென்ற நிலையில், ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவில் டோமன் குமார் - ஷியாம் சுந்தர் சுவாமி ஜோடியும், ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவில் ஹர்விந்தர் சிங் - விஜய் சுண்டி இணையும், மற்றும் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் பாவனா - ஹர்விந்தர் சிங் ஜோடியும் தங்களது அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி தங்கப் பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்துள்ளனர்.