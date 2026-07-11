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விம்பிள்டன் 2026: ஜோகோவிச்சை வீழ்த்தி சின்னரும், ஃபெரியின் கனவை கலைத்து ஸ்வரேவும் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேற்றம்!

நாளை நடைபெறவுள்ள விம்பிள்டன் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப்போட்டியில் உலகின் டாப்-2 தரவரிசை வீரர்களான ஜானிக் சின்னர் மற்றும் அலெக்சாண்டர் ஸ்வரேவ் ஆகியோர் நேருக்கு நேர் மோதவுள்ளனர்

ஜோகோவிச்சை வீழ்த்திய சின்னர்
ஜோகோவிச்சை வீழ்த்திய சின்னர் (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 11, 2026 at 9:59 AM IST

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ஹைதராபாத்: விம்பிள்டன் கிராண்ட்ஸ்லாம் டென்னிஸ் தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதிப் போட்டிகளின் முடிவில், உலகின் நம்பர் 1 வீரரான ஜானிக் சின்னர் மற்றும் ஜெர்மனியின் அலெக்சாண்டர் ஸ்வரேவ் ஆகியோர் வெற்றிபெற்று இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.

லண்டனில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் விம்பிள்டன் கிராண்ட்ஸ்லாம் டென்னிஸ் தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதிச் சுற்றில், உலகின் நம்பர் 1 வீரரும் நடப்பு சாம்பியனுமான இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னர், 24 முறை கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டம் வென்ற டென்னிஸ் ஜாம்பவான் செர்பியாவின் நோவக் ஜோகோவிச்சை எதிர்கொண்டார். டென்னிஸ் உலகின் நட்சத்திர வீரர்கள் நேருக்கு நேர் மோதியதால், இப்போட்டி ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது.

ஜோகோவிச்சை வீழ்த்திய சின்னர்

இப்போட்டியின் ஆரம்பம் முதலே ஆதிக்கத்தை வெளிப்படுத்திய ஜானிக் சின்னர், அடுத்தடுத்த செட்களைக் கைப்பற்றி அசத்தினார். ஜோகோவிச்சிற்கு எந்தவொரு இடத்திலும் கம்பேக் கொடுக்க வாய்ப்பை வழங்காத சின்னர், 6-4, 6-4, 6-4 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தார். இந்த அதிரடி வெற்றியின் மூலம், ஜானிக் சின்னர் தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக விம்பிள்டன் இறுதிப்போட்டிக்குத் தகுதி பெற்றுள்ளார்.

இதனால், நாளை (ஜூலை 12) நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியிலும் ஜானிக் சின்னர் வெற்றி பெற்று, தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது முறையாக விம்பிள்டன் சாம்பியன் பட்டத்தைத் தக்கவைத்துக் கொள்வார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது. அதேசமயம், மறுபக்கம் டென்னிஸ் வரலாற்றில் தனது 25ஆவது கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டத்தை வெல்வார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஜோகோவிச்சின் விம்பிள்டன் பயணம் அரையிறுதியோடு முடிவுக்கு வந்துள்ளது ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது.

ஆர்தருக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த ஸ்வரெவ்

இதற்கு முன்னதாக நடைபெற்ற மற்றொரு ஆடவர் அரையிறுதி ஆட்டத்தில், பிரெஞ்சு ஓபன் சாம்பியனான ஜெர்மனியின் அலெக்சாண்டர் ஸ்வரேவ், பிரிட்டனின் வைல்ட்கார்ட் வீரரான ஆர்தர் ஃபெரியை எதிர்கொண்டார். உள்ளூர் ரசிகர்களின் ஆதரவோடு களமிறங்கிய 23 வயதான ஃபெரி, முதல் செட்டில் ஸ்வரேவிற்கு கடுமையான சவாலை அளித்து ஆட்டத்தை டை-பிரேக்கர் வரை கொண்டு சென்றார். இருப்பினும், தனது அனுபவ ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஸ்வரேவ், டை-பிரேக்கரை 7-0 என்ற கணக்கில் தன்வசமாக்கி முதல் செட்டைக் கைப்பற்றினார்.

அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற அடுத்தடுத்த செட்களிலும் தனது ஆதிக்கத்தைத் தொடர்ந்த ஸ்வரேவ், ஆட்டத்தை முழுமையாகத் தன் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வந்தார். இறுதியில், அலெக்சாண்டர் ஸ்வரேவ் 7-6 (7-0), 6-2, 6-4 என்ற நேர் செட் கணக்கில் ஆர்தர் ஃபெரியை வீழ்த்தி, அவரது விம்பிள்டன் கனவுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தார். இந்த வரலாற்று வெற்றியின் மூலம், 1995ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு விம்பிள்டன் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறிய முதல் ஜெர்மானிய வீரர் என்ற பெருமையையும் ஸ்வரேவ் பெற்றுள்ளார்.

மாபெரும் இறுதிப் போட்டி

இந்த வெற்றிகளின் மூலம், நாளை (ஜூலை 12) லண்டன் சென்டர் கோர்ட்டில் நடைபெறவுள்ள இறுதிப்போட்டியில் உலகின் டாப்-2 தரவரிசை வீரர்களான ஜானிக் சின்னர் மற்றும் அலெக்சாண்டர் ஸ்வரேவ் ஆகியோர் நேருக்கு நேர் மோதவுள்ளனர். கடந்த 2025ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு கிராண்ட்ஸ்லாம் இறுதிப்போட்டி ஒன்றில் உலகின் முதல் இரண்டு நிலை வீரர்கள் மோதுவது இதுவே முதன்முறையாகும்.

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இப்போட்டியில், விம்பிள்டன் பட்டத்தைத் தக்கவைக்கும் தீவிர முனைப்பில் ஜானிக் சின்னரும், தனது முதல் விம்பிள்டன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றும் கனவோடு அலெக்சாண்டர் ஸ்வரேவும் களம் காணவுள்ளனர். இரு வீரர்களும் சாம்பியன் பட்டத்திற்காகக் கடுமையாகப் போராடுவார்கள் என்பதால், இந்த இறுதிப்போட்டி உலக டென்னிஸ் ரசிகர்களிடையே தற்போதே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

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WIMBLEDON 2026
ALEXANDER ZVEREV
DJOKOVIC VS SINNER
விம்பிள்டன் 2026
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