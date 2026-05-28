பிரெஞ்ச் ஓபன் 2026: நம்பர்-1 வீரர் ஜானிக் சின்னரை வீழ்த்தி செருண்டோலோ வரலாற்று சாதனை
உலகின் 56ஆம் நிலை வீரரான ஜுவான் மானுவல் செருண்டோலோ 3-6,2-6,7-5,6-1,6-1 என்ற செட் கணக்கில் உலகின் நம்பர் 1 வீரர் ஜானிக் சின்னரை வீழ்த்தி மூன்றாவது செட்டிற்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.
Published : May 28, 2026 at 7:46 PM IST
ஹைதராபாத்: பிரெஞ்ச் ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் உலகின் நம்பர்-1 வீரரான இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னரை வீழ்த்தி, அர்ஜென்டினாவின் ஜுவான் மானுவல் செருண்டோலோ வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளார்.
கிராண்ட்ஸ்லாம் டென்னிஸ் போட்டிகளில் மிகவும் பிரபலமான பிரெஞ்ச் ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் நடப்பு சீசன் பாரிஸில் கோலாகலமாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு இரண்டாம் சுற்று ஆட்டத்தில் உலகின் முதல் நிலை வீரரான இத்தாலியைச் சேர்ந்த ஜானிக் சின்னர், அர்ஜென்டினாவைச் சேர்ந்த 56ஆம் நிலை வீரரான ஜுவான் மானுவல் செருண்டோலோ எதிர்கொண்டார்.
இந்த போட்டியின் தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த ஜானிக் சின்னர் முதலிரண்டு செட்களை 6-3, 6-2 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி ஆட்டத்தில் முன்னிலை வகித்தார். இதன் காரணமாக இந்த போட்டியில் சின்னர் எளிதான வெற்றியைப் பதிவு செய்வார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் அதற்கு நேர்மாறாக மூன்றாம் செட் ஆட்டத்தில் கம்பேக் கொடுத்த ஜுவான் டை-பிரேக்கரில் 7-5 என்ற கணக்கில் செட்டை கைப்பற்றி அசத்தினார்.
Jannik Sinner loses to Juan Manuel Cerundolo after facing physical difficulties. Hope you get better soon 🧡#RolandGarros pic.twitter.com/U8qTNvl6e0— Roland-Garros (@rolandgarros) May 28, 2026
அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற 4ஆம் செட் ஆட்டத்திலும் அபாரமாக செயல்பட்ட ஜுவான் 6-1 என்ற கணக்கில் செட்டை கைப்பற்றி சின்னருக்கு அதிர்ச்சியளித்தார். இதன் காரணமாக போட்டியின் முடிவு ஐந்தாவது செட்டை நோக்கி சென்றது. இந்த செட்டிலும் சிறப்பாக செயல்பட்ட ஜுவான் 6-1 என்ற கணக்கில் செட்டை கைப்பற்றியது மட்டுமின்றி ஒட்டுமொத்த டென்னிஸ் ரசிகர்களையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தினார்.
ஏனெனில் இதன் மூலம் உலகின் 56ஆம் நிலை வீரரான ஜுவான் மானுவல் செருண்டோலோ 3-6,2-6,7-5,6-1,6-1 என்ற செட் கணக்கில் உலகின் நம்பர் 1 வீரர் ஜானிக் சின்னரை வீழ்த்தி மூன்றாவது சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளார். இதன் மூலம், ஜுவான் மானுவல் செருண்டோலோ தனது டென்னிஸ் வாழ்க்கையில் முதன்முறையாக ஒரு கிராண்ட் ஸ்லாம் தொடரின் 3ஆவது சுற்றுக்குக்கு தகுதிப்பெற்று சாதனை படைத்துள்ளார்.
Juan Manuel Cerundolo is through to the next round after a five-set win over a physically diminished Jannik Sinner!#RolandGarros pic.twitter.com/f75HkZrTK1— Roland-Garros (@rolandgarros) May 28, 2026
இதையும் படிக்கவும்
மறுபக்கம் இந்த அதிர்ச்சி தோல்வி காரணமாக ஜானிக் சின்னரின் 30 போட்டிகள் கொண்ட தொடர் வெற்றிப் பயணம் முடிவுக்கு வந்துள்ளது. மேற்கொண்டு இத்தாலி ஓபன் டென்னிஸ் தொடரை வென்று, 'கேரியர் கோல்டன் மாஸ்டர்ஸ்' சாதனையை எட்டிய மிக இளம் வீரர் என்ற சாதனையுடன், பிரெஞ்ச் ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் பங்கேற்ற சின்னருக்கு, இது இந்த ஆண்டின் மிக மோசமான தோல்வியாகவும் அமைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.