'இரும்புக்கு ஆண், பெண் பேதமெல்லாம் தெரியாது' - உலக அரங்கில் சாதித்துக் காட்டிய கோவை அமுதினி!
இரும்புக்கு ஆண், பெண் பேதம் தெரியாது என்று கூறும் அமுதினி, தொடர்ந்து பயிற்சி எடுத்தால் பெண்களால் எதையும் சாதிக்க முடியும் என்பதை நிரூபித்து காட்டியுள்ளார்.
Published : October 13, 2026 at 8:43 PM IST
BY எஸ். சீனிவாசன்
"பெண்கள் பலவீனமானவர்கள் என்ற எண்ணத்தை உடைக்க வேண்டும். ஆற்றல் என்பது பாலினத்தில் இல்லை, தொடர் முயற்சியிலும் பயிற்சியிலும் தான் இருக்கிறது" என்பதை உலக அரங்கில் நிரூபித்துக் காட்டியுள்ளார் தமிழக வீராங்கனை அமுதினி வசந்தி.
டெல்லியில் நடைபெற்ற புகழ்பெற்ற ஐ.யு.கே.எல். (IUKL) உலக கெட்டில்பெல் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில், கோயம்புத்தூரை சேர்ந்த அமுதினி வசந்தி இந்திய அணிக்காக போட்டியிட்டு ஒரு தங்கம் மற்றும் ஒரு வெள்ளிப் பதக்கத்தை வென்று வரலாற்று சிறப்புமிக்க சாதனையை படைத்துள்ளார்.
உலகளவில் பளு தூக்குதலில் மிகவும் பலம் வாய்ந்த ஆஸ்திரேலியா, ரஷ்யா போன்ற நாடுகளின் வீரர்களுக்குக் கடுமையான சவால் அளித்து, இந்தியாவின் கொடியை உலக அரங்கில் உயர்த்தி பிடித்திருக்கும் இவரின் இந்த ஊக்கமளிக்கும் சாதனை குறித்த ஒரு சிறப்பு செய்தித் தொகுப்பு இதோ.
இரட்டைப் பதக்கம்
உலக கெட்டில்பெல் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் மிக விறுவிறுப்பான மற்றும் சவாலான ரிலே (குழு) பிரிவில், ஆந்திரா மற்றும் டெல்லி வீரர்களுடன் இணைந்து அமுதினி களமிறங்கினார். உலகளவில் பளுதூக்குதலில் மிகவும் பலம் வாய்ந்த ஆஸ்திரேலியா, ரஷ்யா, உஸ்பெகிஸ்தான் மற்றும் மங்கோலியா போன்ற நாடுகளின் வீரர்களுக்குக் கடுமையான சவால் அளித்து, இந்திய அணி தங்கப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றியது.
இந்த குழு போட்டியில், அணியில் இடம்பெற்றுள்ள ஒவ்வொரு வீரரும் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நேரத்திற்குள், இரண்டு கெட்டில்பெல் எடைகளை ஒரே நேரத்தில் பயன்படுத்தி 'கிளீன் அண்ட் ஜெர்க்' முறையில் கீழே வைக்காமல் தொடர்ந்து தூக்கி அதிக புள்ளிகளைப் பெற்று இச்சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளனர்.
தனிநபர் பிரிவில் சாதனை
இதனை தொடர்ந்து, போட்டியின் இரண்டாம் நாளில் நடைபெற்ற மிகக் கடுமையான 'மிலிட்டரி ஸ்நாட்ச்' (Military Snatch) தனிநபர் பிரிவில் பங்கேற்ற அமுதினி, இரண்டாவது இடத்தை பிடித்து வெள்ளிப் பதக்கத்தைத் தன்வசப்படுத்தினார். பவர்லிஃப்டிங்கில் ஏற்கனவே ஆசிய சாம்பியன் பட்டம் வென்றுள்ள அமுதினி, கடந்த 13 ஆண்டுகளாக வலிமைப் பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.
கோவையிலேயே தங்கி தீவிர பயிற்சி பெற்று வந்த இவர், உலக சாம்பியன்ஷிப் தங்கப் பதக்கம் வென்றவரான தனது பயிற்சியாளர் கெளதம் சண்முகத்தின் முறையான வழிகாட்டுதலின் கீழ் தான் இந்த உலக சாதனையைப் படைத்துள்ளதாக நெகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
பாலின பேதமற்ற இரும்பு
வெற்றி குறித்து பேசிய அமுதினி, "ரஷ்யாவில் ராணுவ வீரர்களுக்கு பயிற்சியாக கொடுக்கப்பட்ட கெட்டில்பெல் விளையாட்டு, தற்போது உலகம் முழுவதும் பிரபலமாகி வருகிறது. மற்ற பளுதூக்கும் போட்டிகளில் எடையை ஒருமுறை தூக்கினால் போதும். ஆனால், இதில் 16 முதல் 24 கிலோ வரை எடையுள்ள இரும்புக்குண்டை கையில் எடுத்தால், 10 நிமிடங்கள் வரை கீழே வைக்காமல் தொடர்ந்து தூக்க வேண்டும். இது உடலின் பலத்தை மட்டுமல்லாமல், பொறுமையையும் வழியைத் தாங்கும் மன உறுதியையும் சோதிக்கும் விளையாட்டு" என்றார்.
மேலும், பெண்கள் பலவீனமானவர்கள் என்ற எண்ணத்தை உடைக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்திய அவர், "இரும்புக்கு ஆண், பெண் என்ற பேதமெல்லாம் தெரியாது. தொடர்ந்து பயிற்சி எடுத்தால் பெண்களாலும் சாதிக்க முடியும். தன் தொடர் பயிற்சியால் என்னால் 190 கிலோ எடையை எளிதாக தூக்க முடிகிறது. ஆனால் பயிற்சி இல்லாத ஒரு சராசரி ஆணால் அதைத் தூக்க முடியாது. எனவே ஆற்றல் என்பது பாலினத்தில் இல்லை, முயற்சியிலும் பயிற்சியிலும்தான் இருக்கிறது" என்று ஆணித்தரமாகக் கூறினார்.
அமுதினியின் கோரிக்கை
இந்தியாவில் கிரிக்கெட் போன்ற விளையாட்டுகளுக்கு கிடைக்கும் ஆதரவு, கெட்டில்பெல் போன்ற விளையாட்டுகளுக்குக் கிடைப்பதில்லை என்ற ஆதங்கத்தையும் அவர் முன்வைத்தார். வெளிநாடுகளைப் போல நம் நாட்டிலும் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு அரசு நிதியுதவியும் வேலைவாய்ப்பும் வழங்கி ஊக்கப்படுத்தினால் இன்னும் பல இளைஞர்கள் சாதிக்க முன்வருவார்கள் என்றும், இந்த விளையாட்டைப் பள்ளிகளிலேயே மாணவர்களுக்குக் கற்றுத்தர அரசு உரிய அங்கீகாரம் அளிக்க வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தினார்.
கெட்டில்பெல் வரலாறு
கெட்டில்பெல் விளையாட்டு முறையான பயிற்சியாகவும், போட்டியாகவும் முதன்முதலில் ரஷ்யா மற்றும் கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடுகளில் தான் வேரூன்றி வளர்ந்தது. 18 ஆம் நூற்றாண்டில் ரஷ்யாவில் விவசாயப் பொருட்களையும் தானியங்களையும் அளவிடப் பயன்பட்ட எடைக் கற்கள், பிற்காலத்தில் கிராமத் திருவிழாக்களில் பலத்தை நிரூபிக்கும் வீர விளையாட்டாக உருவெடுத்தது.
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தற்போது சர்வதேச கெட்டில்பெல் தூக்குதல் கூட்டமைப்பு (IUKL) இதனை உலகளவில் கொண்டு சேர்த்துள்ளது. ரஷ்யா, உஸ்பெகிஸ்தான், போலந்து, அமெரிக்கா, சீனா, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் இந்தியா உட்பட 60-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் இப்போட்டி தற்போது மிகத் தீவிரமாக விளையாடப்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.