இந்தியாவின் அசாத்திய டிஃபென்ஸில் திணறிய பனாமா: 1-1 என முடிந்த மெகா த்ரில்லர்!
அக்டோபர் 3ஆம் தேதி ஐந்து முறை உலகச் சாம்பியனான பலம் வாய்ந்த பிரேசில் அணியையும், அதனைத் தொடர்ந்து அக்டோபர் 6ஆம் தேதி மற்றொரு முன்னணி அணியான உருகுவேயையும் இந்திய அணி எதிர்கொள்ள உள்ளது.
Published : September 26, 2026 at 10:04 AM IST
பெங்களூரு: ஸ்ரீ கண்டீரவா மைதானத்தில் நேற்று நடைபெற்ற சர்வதேச நட்பு ரீதியிலான கால்பந்து போட்டியில், இந்திய அணி உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடிய அனுபவம் கொண்ட பனாமா அணியை 1-1 என்ற கோல் கணக்கில் சமன் செய்து அசத்தியுள்ளது.
பனாமா, பிரேசில் மற்றும் உருகுவே ஆகிய உலகத்தரம் வாய்ந்த கால்பந்து அணிகள் இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து சர்வதேச நட்பு ரீதியிலான போட்டிகளில் விளையாடி வருகின்றன. இந்தத் தொடரின் முதல் போட்டியில், ஃபிஃபா தரவரிசையில் 44ஆவது இடத்தில் உள்ள வலுவான பனாமா அணியை எதிர்த்து, 138ஆவது இடத்தில் உள்ள இந்திய அணி நேற்று பெங்களூருவில் உள்ள ஸ்ரீ கண்டீரவா மைதானத்தில் பலப்பரீட்சை நடத்தியது.
பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியின் தொடக்கம் முதலே இரு அணி வீரர்களும் ஆக்ரோஷமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர். ஆட்டத்தின் தொடக்கத்தில் பனாமா அணி பந்தை அதிக நேரம் தன் வசம் வைத்திருந்தாலும், இந்திய அணியின் பலமான டிஃபென்ஸைத் தகர்த்து அவர்களால் கோல் அடிக்க முடியவில்லை.
அதேசமயம், ஆட்டத்தின் 41ஆவது நிமிடத்தில் இந்திய அணி வீரர் ரியான் வில்லியம்ஸ் ஓர் அபாரமான கோலை பதிவு செய்து அணியை முன்னிலைப் படுத்தினார். மறுபக்கம் பனாமா அணி வீரர்கள் பதில் கோல் அடிக்கக் கடுமையாக முயற்சித்த நிலையிலும், முதல் பாதியில் அவர்களால் கோல் எதுவும் அடிக்க முடியவில்லை. இதன் மூலம் முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது.
A clinical finish into the back of the net to give the Blue Tigers the breakthrough against Panama! 🦁— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 25, 2026
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தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது பாதி ஆட்டத்தில் பனாமா அணி மிகச்சிறப்பான கம்பேக் கொடுத்தது. அதன் பலனாக, ஆட்டத்தின் 68ஆவது நிமிடத்தில் பனாமா வீரர் ஓமர் வாலன்சியா ஒரு மிரட்டலான கோலடித்து ஆட்டத்தை சமன் செய்தார். இதனால் இந்த போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் மேலும் அதிகரித்தது.
அதன்பின், இரு அணி வீரர்களும் கோல் அடிக்கத் தீவிரமாக முயற்சித்த போதிலும், இரு அணிகளின் டிஃபென்ஸும் சிறப்பாக இருந்ததால் மேற்கொண்டு எந்த கோலும் அடிக்கப்படவில்லை. இறுதியில் ஆட்டநேர முடிவில் இரு அணிகளும் 1-1 என்ற கணக்கில் சமநிலையில் இருந்ததால் இப்போட்டி டிராவில் முடிவடைந்தது. உலகத் தரவரிசையில் தங்களை விடப் பல இடங்கள் முன்னிலையில் இருக்கும் பனாமா அணிக்கு எதிராக இந்திய அணி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி டிரா செய்திருப்பது ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
பனாமா அணிக்கு எதிரான இந்த விறுவிறுப்பான சமன் நிலையைத் தொடர்ந்து, இந்திய கால்பந்து அணி இந்த சர்வதேச நட்பு ரீதியிலான தொடரின் அடுத்த கட்ட சவால்களுக்குத் தயாராகி வருகிறது. இந்தத் தொடரின் அடுத்த இரண்டு முக்கியப் போட்டிகளும் கொல்கத்தாவில் உள்ள புகழ்பெற்ற சால்ட்லேக் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளன.
Honours even at Kanteerava. 🇮🇳🇵🇦#INDPAN #BlueTigers #IndianFootball pic.twitter.com/MLvG94FqdJ— Indian Football (@IndianFootball) September 25, 2026
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அதன்படி, வரும் அக்டோபர் 3ஆம் தேதி ஐந்து முறை உலகச் சாம்பியனான பலம் வாய்ந்த பிரேசில் அணியையும், அதனைத் தொடர்ந்து அக்டோபர் 6ஆம் தேதி மற்றொரு முன்னணி அணியான உருகுவேயையும் இந்திய அணி எதிர்கொள்ள உள்ளது. பனாமாவுக்கு எதிராகக் காட்டிய அதே உத்வேகத்துடன், உலகத்தரம் வாய்ந்த இந்த இரு அணிகளுக்கும் இந்தியா சவால் அளிக்கும் என்று ரசிகர்கள் தற்போது ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் காத்துள்ளனர்.