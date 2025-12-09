EXCLUSIVE: வடசென்னையின் மற்றொரு அடையாளம்... 'உலக கேரம் சாம்பியன் கீர்த்தனா'!

ETV Bharat / sports

உலக கேரம் சாம்பியன் கீர்த்தனா
உலக கேரம் சாம்பியன் கீர்த்தனா (ETV Bharat Tamil Nadu)
"என்னைப் போன்று விளிம்பு நிலையில் கேரம் விளையாடுபவர்களும் உலக அளவில் சாதிக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன்" என்று உலக கேரம் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற கீர்த்தனா கூறியுள்ளார்.

மாலத்தீவில் உள்ள மாலேவில் 7-வது கேரம் உலகக் கோப்பை போட்டி டிசம்பர் 2 ஆம் தேதி முதல் 6 ஆம் தேதி வரை நடைபெற்றது. இதில் 17 நாடுகளைச் சேர்ந்த 150 வீரர்கள் பங்கேற்றனர். இதில் இந்திய மகளிர் அணியில் தமிழகத்தைச் சார்ந்த கீர்த்தனா, காசிமா, மித்ரா, இளவழகி, அப்துல் ஆசிக் ஆகிய 5 பேர் இடம்பெற்றனர்.

இதில் வடசென்னை புதுவண்ணாரப்பேட்டையைச் சேர்ந்த கீர்த்தனா, மகளிர் ஒற்றையர், இட்டையர் பிரிவு மற்றும் மகளிர் குழுப் போட்டி ஆகிய மூன்று பிரிவுகளிலும் தங்கப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்ததுடன், உலக கேரம் சாம்பியன்ஸ் பட்டத்தையும் வென்று அசத்தியுள்ளார். இதன் மூலம் கேரம் உலகக் கோப்பை தொடரில் கீர்த்தனா 3 தங்கப் பதக்கங்களை வென்று, உலக அளவில் வடசென்னையை மீண்டும் தலை நிமிரச் செய்துள்ளார்.

உலக கேரம் சாம்பியன் கீர்த்தனாவின் வீடு
உலக கேரம் சாம்பியன் கீர்த்தனாவின் வீடு (ETV Bharat Tamil Nadu)

யார் இந்த கீர்த்தனா?

புதுவண்ணாரப்பேட்டையிலுள்ள செரியன் நகரை சேர்ந்தவர் கீர்த்தனா. 6 வயது முதல் கேரம் விளையாடி வருகிறார். கீர்த்தனாவின் தந்தை லோகநாதன் கேரம் விளையாட்டு மீது கொண்ட ஆர்வத்தால் மகளுக்கும் கேரம் பற்றி அறிமுகம் செய்துள்ளார். தனது 12 வது வயதில் தந்தையை இழந்த கீர்த்தனா, குடும்ப சூழல், வறுமை காரணமாக மேற்கொண்டு படிப்பை தொடர முடியாததால் 10 வகுப்பை பாதியிலேயே நிறுத்தி விட்டு லேத் பட்டறையில் வேலைக்குச் சேர்ந்துள்ளார்.

லேத் பட்டறையிலிருந்து வந்த கேரம் சாம்பியன்

சில காலம் லேத் பட்டறையில் வேலைக்கு சென்று கொண்டிருந்த கீர்த்தனா அவ்வப்போது கிடைக்கும் வாய்ப்பை பயன்படுத்தி சிறிய அளவிலான கேரம் போட்டிகளில் கலந்து கொண்டு வெற்றி பெற்று, அதன் மூலம் கிடைக்கும் வருமானத்தை கொண்டு குடும்பத்திற்கு உதவியுள்ளார். பிறகு கீர்த்தனாவின் திறமையை அறிந்த வடசென்னை பகுதியைச் சேர்ந்த கேரம் பயிற்சியாளர்கள் அவரை கிளப்பில் சேர்த்து விளையாடுவதற்கான வாய்ப்பை வழங்கினர்.

உலக கேரம் சாம்பியன் கீர்த்தனா
உலக கேரம் சாம்பியன் கீர்த்தனா (ETV Bharat Tamil Nadu)

பின்னர் பல்வேறு கிளப்புகளுக்கு எதிராக விளையாடி வந்த கீர்த்தனாவிற்க்கு, மாவட்ட, மாநில, மற்றும் தேசிய அளவில் விளையாடுவதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைத்தன. தொடர் வெற்றியாலும், கடின உழைப்பாலும் கீர்த்தனாவிற்கு மாலத்தீவில் நடைபெற்ற உலக கேரம் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இந்தியா சார்பில் கலந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்தது. அதில் அவர், மூன்று தங்கப் பதக்கத்தையும், உலக கேரம் சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்தையும் வென்று சாதிக்கத் துடிக்கும் விளிம்பு நிலை மக்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக மாறியுள்ளார்.

கீர்த்தனாவின் தாயார் இந்திராணி
கீர்த்தனாவின் தாயார் இந்திராணி (ETV Bharat Tamil Nadu)

வறுமையையும் மீறி சாதித்த கீர்த்தனா

கீர்த்தானவின் வெற்றி குறித்து பேசிய அவரது தாய் இந்திராணி, "கீர்த்தனா தனது சிறு வயது முதலே கேரம் போட்டியில் விளையாடி வெற்றி பெற்று அதன் மூலம் கிடைக்கும் சிறு சிறு வருமானத்தை வைத்தே நாங்கள் குடும்பம் நடத்தியுள்ளோம். கீர்த்தனா விளையாட்டின் மீது கொண்ட ஆர்வத்திற்க்கு தடை போட கூடாது என்ற எண்ணத்தில் வறுமையையும் மீறி தேசிய அளவில் பல்வேறு போட்டிகளில் கலந்து கொள்வதற்கு அனுமதித்தோம்" என்று கூறினார்.

உலக கேரம் சாம்பியன் கீர்த்தனா
உலக கேரம் சாம்பியன் கீர்த்தனா (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும் பேசிய அவர், "எந்த நேரம் இடிந்து விழும் என்று தெரியாத வீட்டில் வசிக்கும் எங்களுக்கு, உலகக் கோப்பை சாம்பியன் பட்டத்தை கீர்த்தனா வென்றால் மட்டுமே தலையெழுத்து மாறும் என்று எண்ணி இருந்தோம். எங்களின் கனவு தற்பொழுது பலித்துள்ளது. எனது மகள் வென்று இந்தியாவிற்கே பெருமை சேர்த்துள்ளார். என் மகளின் வெற்றியை இந்த பகுதி மக்கள் மட்டுமின்றி இந்தியாவே கொண்டாடி வருவது பெருமையாக உள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.

மற்ற வீரர்களுக்கு உறுதுணையாக இருப்பேன்

உலக கேரம் சாம்பியன்ஷிப் பாட்டத்தை வென்ற கீர்த்தனா கூறுகையில், "கேரம் உலக சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்தை வென்று எனது தந்தையின் கனவை நினைவாக்கியுள்ளேன். கேரம் போட்டியின் மூலம், நான் சார்ந்த ஊருக்கும், நாட்டிற்கும் பெருமை தேடி தர வேண்டும் என்ற கனவு எனக்கு வெகு நாளாக இருந்தது. அந்த கனவு தற்போது பலித்துள்ளது. என்னைப் போன்று விளிம்பு நிலையில் கேரம் விளையாடுபவர்களும் உலக அளவில் சாதிக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "எதிர் காலத்தில் என்னை சேர்ந்த கேரம் விளையாட்டு வீரர்களும் உலக அளவில் சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்தை பெறுவதற்கு நான் உறுதுணையாக இருப்பேன். மற்ற மாநிலங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் தமிழ்நாட்டில் கேரம் விளையாட்டுக்கு தமிழ்நாடு அரசு முக்கியத்துவம் வழங்கி வருகிறது. தமிழ்நாடு அரசு, தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த விளையாட்டு வீரர்களுக்கு ஊக்கம் அளித்து வருகிறது. தமிழ்நாடு அரசு எக்கு அரசு வேலை வழங்க வேண்டும், மேலும் நான் வென்ற கோப்பைகளை வைக்கக் கூட இடமில்லாத இல்லத்தில் வசிக்கும் எங்களுக்கு அரசு சார்பில் வீடு ஒதுக்கீடு செய்து தர வேண்டும்" என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

கீர்த்தனாவின் பயிற்சியாளர் நித்தியராஜன்
கீர்த்தனாவின் பயிற்சியாளர் நித்தியராஜன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பயிற்சியாளரின் கோரிக்கை

கீர்த்தனாவின் பயிற்சியாளர் நித்தியராஜன் கூறுகையில், "லேத் பட்டறையில் வேலை செய்து வந்த கீர்த்தனா தற்போது நாட்டிற்கே பெருமை சேர்த்துள்ளார். கீர்த்தனாவின் கடின உழைப்பால் மட்டுமே இந்த வெற்றி சாத்தியமாகியுள்ளது. தான் விளையாடிய கிளப்பில் கேரம் பயின்று வரும் 35-க்கும் மேற்பட்டோருக்கு கீர்த்தனா பயிற்சிகளையும் வழங்கி வருகிறார்" என்று கூறினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "வட சென்னையில் மட்டும் ஏராளமான கேரம் விளையாட்டு வீரர்கள் வளர்த்து வருகின்றனர். வறுமை காரணமாக வடசென்னையை சேர்ந்த மக்கள் கிரிக்கெட், டென்னிஸ் போன்ற பெரிய அளவிலான விளையாட்டுக்களை விளையாடுவதற்கான வாய்ப்பு கிடைப்பதில்லை. வட சென்னையில் கடினமாக உழைக்க வீரர்கள் உள்ளனர். அவர்களைத் தூக்கிவிட தான் கை தேவைப்படுகிறது" என்று தனது வேதனையை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

