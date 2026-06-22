ETV Bharat / sports

உலகக் கோப்பை குத்துச்சண்டை: தங்கம் வென்று ஜோதி சாதனை; 6 பதக்கங்களை அள்ளி இந்தியா அசத்தல்

உலகக் கோப்பை குத்துச்சண்டைப் போட்டியில், இந்திய அணி ஒரு தங்கம், மூன்று வெள்ளி, இரண்டு வெண்கலம் உட்பட மொத்தம் ஆறு பதக்கங்களை வென்று சர்வதேச அரங்கில் சாதனை படைத்துள்ளது.

ஜோதி குலியா (கோப்புப்படம்)
ஜோதி குலியா (கோப்புப்படம்) (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 22, 2026 at 1:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: சீனாவில் நடைபெற்ற உலகக் கோப்பை குத்துச்சண்டை தொடரின் மகளிருக்கான 48 கிலோ எடைப் பிரிவில், இந்திய வீராங்கனை ஜோதி குலியா தங்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்.

உலக குத்துச்சண்டை அமைப்பின் சார்பில் நடப்பு ஆண்டிற்கான உலகக் கோப்பை குத்துச்சண்டை தொடர் (Stage 2) சீனாவில் உள்ள குய்யாங் நகரில் நடைபெற்றது. உலகின் பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த வீரர் வீராங்கனைகள் பங்கேற்ற இந்த தொடர் நேற்றுடன் (ஜூன் 21) நிறைவடைந்தது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற மகளிர் 48 கிலோ எடைப் பிரிவின் இறுதிப் போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை ஜோதி குலியா, உஸ்பெகிஸ்தானின் ஃபர்சோனா ஃபோஸிலோவாவை எதிர்கொண்டார்.

இதில் தொடக்கம் முதல் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஜோதி, அடுத்தடுத்துப் புள்ளிகளைக் கைப்பற்றி அசத்தினார். இதன் மூலம் ஆட்ட முடிவில் ஜோதி 5-0 என்ற கணக்கில் உஸ்பெகிஸ்தான் வீராங்கனையை வீழ்த்தித் தங்கப்பதக்கம் வென்றார். இதன் மூலம் இத்தொடரில் தங்கம் வென்ற ஒரே இந்திய வீராங்கனை என்ற பெருமையையும் அவர் பெற்றுள்ளார். இதனையடுத்து அவருக்குப் பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.

அதேசமயம், மகளிருக்கான 51 கிலோ எடைப் பிரிவில் நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில், இந்திய வீராங்கனை மீனாட்சி ஹூடா 0-5 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் சீனாவின் வூ யூ-விடம் தோல்வியைத் தழுவி வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றார். மகளிருக்கான 57 கிலோ எடைப் பிரிவில் இந்திய வீராங்கனை பிராச்சியும் 0-5 என்ற கணக்கில் உஸ்பெகிஸ்தானின் நிகினா உக்டாமோவாவிடம் தோல்வியடைந்து வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றார்.

மறுபக்கம், ஆடவருக்கான 70 கிலோ எடைப் பிரிவில் களம் கண்ட இந்திய வீரர் தீபக் பூனியா, இறுதிப் போட்டியில் கஜகஸ்தானின் அப்லைகான் ஜுசுபோவை எதிர்கொண்டார். இப்போட்டியில் கஜகஸ்தான் வீரர் 5-0 என்ற கணக்கில் தீபக் பூனியாவை வீழ்த்தித் தங்கப்பதக்கத்தைத் தட்டிச் சென்றார். இதனால் தீபக் பூனியாவிற்கு வெள்ளிப் பதக்கமே கிடைத்தது. மேலும், இத்தொடரின் ஆடவர் 55 கிலோ எடைப் பிரிவில் நிகிலும், 85 கிலோ எடைப் பிரிவில் ஜக்னுவும் வெண்கலப் பதக்கங்களைக் கைப்பற்றியுள்ளனர்.

இதையும் படிக்கவும்

உலகக் கோப்பை குத்துச்சண்டை தொடரில், இந்திய அணி 1 தங்கம், 3 வெள்ளி மற்றும் 2 வெண்கலம் என மொத்தம் 6 பதக்கங்களைக் குவித்து சர்வதேச அரங்கில் சாதனை படைத்துள்ளது. இந்த அபார வெற்றியின் மூலம், வரும் நவம்பர் மாதம் உஸ்பெகிஸ்தானில் நடைபெறவிருக்கும் உலகக் கோப்பை குத்துச்சண்டை இறுதிச்சுற்றுப் போட்டிக்கு இந்திய வீரர்கள் தகுதி பெற்று அசத்தியுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

WORLD BOXING CUP 2026
BOXER JYOTI GULIA
MEENAKSHI HOODA
BOXER DEEPAK PUNIA
WORLD BOXING CUP STAGE 2 RESULTS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.