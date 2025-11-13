மகளிர் உலகக் கோப்பை வென்ற இந்திய கேப்டன் ஹர்மன்பிரீத் கவுருக்கு சென்னையில் உற்சாக வரவேற்பு!
பிரதமரை சந்தித்தது மகிழ்ச்சியாக இருந்தது என்றும், அவருடைய வார்த்தைகள் மேலும் உத்வேகத்தை அளிப்பதாக இருந்தது எனவும் இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் ஹர்மன்பிரீத் கவுர் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 13, 2025 at 4:42 PM IST
சென்னை: மகளிர் உலகக் கோப்பை வென்ற இந்திய அணியின் கேப்டன் ஹர்மன்பிரீத் கவுருக்கு சென்னையில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் கிரிக்கெட் உலகக் கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் தென் ஆப்பிரிக்க அணியை 52 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி முதல் முறையாக உலகக் கோப்பை வென்று மகளிர் அணி சாதித்தது. இந்நிலையில் சென்னை முகப்பேரில் உள்ள தனியார் பள்ளி சார்பாக இந்திய அணியின் கேப்டன் ஹர்மன்பிரீத் கவுருக்கு பாராட்டு விழா நடைபெற்றது.
இந்த பாராட்டு விழாவுக்கு வருகை தந்த ஹர்மன்பிரீத் கவுருக்கு பொக்லைன் இயந்திரம் மூலம் ஆளுயுர மாலை அணிவித்து வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து அங்கிருந்த மாணவர்களுடன் கிரிக்கெட் விளையாடி மகிழ்ந்தார். இதனை தொடர்ந்து அவருக்கு மாணவிகள் நடனமாடி உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.
பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஹர்மன்பிரீத் கவுர், ”உங்களுடைய ஒற்றுமையே இந்த வெற்றிக்கு காரணம், நாங்கள் சம பலத்துடன் விளையாடினோம். அதனால் இந்த வெற்றி சாத்தியமானது. உலகக் கோப்பை வெற்றிக்கு பிறகு பிரதமர் மோடியுடன் நடந்த சந்திப்பு எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக இருந்தது. அவருடைய வார்த்தைகள் எங்களுக்கு உத்வேகத்தை அளித்தன”.
வரக் கூடிய இளைய தலைமுறையினர் கூடுதல் பயிற்சியுடன், அர்ப்பணிப்பு உணர்வுடன் விளையாடினால் நிச்சயமாக வெற்றி அவர்களுக்கு உரித்தாகும். எனக்கு மிகவும் பிடித்த கிரிக்கெட் வீரர் தோனி, அதேபோல் டெஸ்ட் போட்டி என்பது மிகவும் பிடிக்கும் என்றார்.
முன்னதாக கடந்த நவம்பர் 2 ஆம் தேதி நவி மும்பையில் இந்தியா, தென் ஆப்பிரிக்கா இடையேயான மகளிர் உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டி நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற தென் ஆப்பிரிக்கா அணி பவுலிங் தேர்வு செய்தது. முதலி, பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 50 ஓவர்களில் 7 விக்கெட்கள் வித்தியாசத்தில் 298 ரன்கள் எடுத்தது.
கடினமான இலக்கை விரட்டிய தென் ஆப்பிரிக்கா அணிக்கு பேட்டர் லாரா வோல்வார்ட் அபாரமாக விளையாடி சதம் விளாசினார். ஆனால் மற்ற வீராங்கனைகள் பெரிதளவில் சோபிக்க தவறியதால், 45.3 ஓவர்களில் 246 ரன்கள் எடுத்து தென்னாப்பிரிக்க அணி ஆல் அவுட்டானது. இந்திய மகளிர் அணி வரலாற்றில் முதல் உறையாக உலகக் கோப்பை வென்று சாதனை படைத்தது.