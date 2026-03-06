ETV Bharat / sports

மகளிர் கிரிக்கெட்: ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் அரை சதம்; இந்திய அணி 198 ரன்களில் ஆல் அவுட்

இந்த டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய அணி தரப்பில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் அரைசதம் விளாசினார்.

ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ்
ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் (X@BCCIWomen)
Published : March 6, 2026 at 7:01 PM IST

பெர்த்: ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய மகளிர் அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 198 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானர்.

ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் இந்திய மகளிர் அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடரிலும், ஒரு டெஸ்ட் போட்டி கொண்ட தொடரிலும் விளையாடவுள்ளது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த டி20 தொடரை இந்திய அணியும், ஒருநாள் தொடரை ஆஸ்திரேலிய அணியும் கைப்பற்றி அசத்தியது.

இதனையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டெஸ்ட் போட்டி இன்று (மார்ச் 6) பெர்த் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் தொடங்கியது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு ஸ்மிருதி மந்தனா மற்றும் ஷஃபாலி வர்மா இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர்.

இந்த போட்டியில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஸ்மிருதி மந்தனா 4 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்த நிலையில் விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து மற்றொரு தொடக்க வீராங்கனை ஷஃபாலி வர்மாவும் 35 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய பிரதிகா ராவலும் 18 ரன்களுடன் நடையைக் கட்டினார்.

அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் மற்றும் கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் இணை அணியை சரிவிலிருந்து மீட்டெடுக்கும் முயற்சியில் இறங்கினர். இதில் ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் தனது அரைசதத்தையும் பதிவு செய்திருந்தார். அதேசமயம் மறுமுனையில் விளையாடி வந்த ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் 19 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார்.

மேற்கொண்டு களமிறங்கிய தீப்தி சர்மா, ரிச்சா கோஷ், ஸ்நே ரானா உள்ளிட்டோரும் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழக்க, 7 பவுண்டரிகளுடன் 52 ரன்களை சேர்த்திருந்த ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸும் ஆட்டமிழந்தார். இறுதியில் காஷ்வி கௌதம் 34 ரன்களை சேர்த்து இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருக்க, மறுமுனையில் களமிறங்கிய வீராங்கனைகள் சோபிக்க தவறினர்.

இதன் காரணமாக இந்திய மகளிர் அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 198 ரன்களை மட்டுமே எடுத்த கையோடு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து ஆல் அவுட்டானது. ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய அனபெல் சதர்லேண்ட் 3 விக்கெட்டுகளையும், லூசி ஹாமில்டன் 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.

இதனையடுத்து முதல் இன்னிங்ஸை தொடங்கியுள்ள ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு ஜார்ஜியா வோல் மற்றும் போப் லிட்ச்ஃபீல்ட் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் ஜார்ஜியா வோல் 2 ரன்களை மட்டுமே எடுத்த நிலையில் விக்கெட்டை இழந்து பெவிலியன் திரும்பினார். இதனையடுத்து லிட்ச்ஃபீல்டுடன் இணைது எல்லிஸ் பெர்ரி விளையாடி வருகிறார்.

பிளேயிங் லெவன்

இந்திய மகளிர் அணி: ஸ்மிருதி மந்தனா, ஷஃபாலி வர்மா, பிரதிகா ராவல், ஹர்மன்பிரீத் கவுர் (கேப்டன்), ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், ரிச்சா கோஷ், தீப்தி சர்மா, காஷ்வீ கவுதம், ஸ்நே ராணா, சயாலி சத்காரே, கிராந்தி கவுட்.

ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி: ஃபோப் லிட்ச்ஃபீல்ட், ஜார்ஜியா வால், எல்லிஸ் பெர்ரி, அலிசா ஹீலி (கேப்டன்), அனபெல் சதர்லேண்ட், பெத் மூனி, ஆஷ்லே கார்ட்னர், தஹ்லியா மெக்ராத், அலானா கிங், லூசி ஹாமில்டன், டார்சி பிரவுன்.

IND W VS AUS W TEST 2026
JEMIMAH RODRIGUES FIFTY
INDIA WOMEN TOUR OF AUSTRALIA 2026
இந்தியா VS ஆஸ்திரேலியா
IND W VS AUS W TEST 2026

