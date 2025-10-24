சென்னை மகளிர் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி - பங்கேற்கும் வீராங்கனைகள் யார் யார்?
இந்த தொடரில் இந்தியா, அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, ரஷ்யா, நியூசிலாந்து, ஜெர்மனி, ஜப்பான், சீனா, கனடா, உக்ரைன், ஸ்பெயின், பிரான்ஸ், ரோமன், கொலம்பியா உள்ளிட்ட 20 நாடுகளை சேர்ந்த வீராங்கனைகள் கலந்துகொள்ள உள்ளனர்.
Published : October 24, 2025 at 10:01 PM IST|
Updated : October 24, 2025 at 10:07 PM IST
சென்னை: விரைவில் சென்னையில் நடைபெறவுள்ள சர்வதேச மகளிர் டென்னிஸ் போட்டியில் கலந்துகொள்ளும் வீரர்கள் தொடர்பான தகவல் வெளியாகியுள்ளன.
சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் எஸ்டிஏடி டென்னிஸ் மைதானத்தில் மீண்டும் உலக தரத்திலான சென்னை ஓபன் மகளிர் சர்வதேச டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் வரும் அக்டோபர் 27ஆம் தேதி முதல் நவம்பர் 2ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. இந்த போட்டியில் இந்தியா, அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, ரஷ்யா, நியூசிலாந்து, ஜெர்மனி, ஜப்பான், சீனா, கனடா, உக்ரைன், ஸ்பெயின், பிரான்ஸ், ரோமன், கொலம்பியா உள்ளிட்ட 20 நாடுகளை சேர்ந்த 32 வீராங்கனைகளும், இரட்டையர் பிரிவில் 16 ஜோடிகளும் கலந்து கொள்கிறார்கள். இறுதியில் வெற்றி பெறுபவர்கள் போட்டியை வென்றதற்காக வழங்கப்படும் 250 தரவரிசைப் புள்ளிகளைப் பெறுவார்கள்.
இந்த தொடரில் வெற்றிபெறுபவர்களுக்கு பரிசுத்தொகையாக ரூ.2.40 கோடி வழங்கப்படுகிறது. மேலும், இப்போட்டியை நடத்துவதற்காக தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் 10 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த சீசனின் வெற்றியாளரான செக் குடியரசின் 20 வயதான லிண்டா ஃப்ருஹ்விர்டோவாவுக்கு போட்டித் தரவரிசையில் முதலிடமும், இரண்டு குழந்தைகளின் தாயான ஜெர்மனியின் தாட்ஜானா மரியாவுக்கு2-வது இடமும் பெற்றனர்.
மேலும், 2024-ம் ஆண்டு விம்பிள்டன் அரையிறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியவரும், ஒலிம்பிக்கில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றவரும், உலகத் தரவரிசையில் 69-வது இடத்தில் உள்ளவருமான குரோஷியாவின் டோனா வெக்கிச், கடந்த ஆண்டு விம்பிள்டன் காலிறுதியை எட்டிய நியூசிலாந்தின் லுலு சன் ஆகியோரும் தற்போது நடைபெறும் போட்டியில் பங்கேற்க உள்ளனர். மேலும் செக் குடியரசை சேர்ந்த 19 வயதான நிகோலா பார்டுன்கோவா, 21 வயதான ரஷ்யாவின் மரியா டிமோஃபீவா, செக் குடியரசின் பார்போரா பாலிகோவா ஆகியோரும் இப்போட்டியில் கலந்துகொள்கின்றனர்.
இந்தியாவை பொறுத்தவரை, கடந்த 2022-ம் ஆண்டு சென்னையில் நடந்த WTA போட்டியில் இரண்டாவது சுற்றை எட்டிய இந்தியாவின் கர்மன் கவுர் தண்டி இந்த ஆண்டு நேரடியாக தகுதிச் சுற்றில் பங்கேற்கிறார். இரட்டையர் பிரிவில், ஆஸ்திரேலியாவின் ஸ்டார்ம் ஹண்டர், ருமேனியாவின் மோனிகா நிகுலெஸ்கு ஜோடிக்கு போட்டித் தரவரிசையில் முதலிடம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தோனேஷிய ஜோடியான ஆல்டிலா சுட்ஜியாடி மற்றும் ஜானிஸ் டிஜென் ஆகியோர் 2-வது இடத்தில் உள்ளனர்.
இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை இரட்டையர் பிரிவில் இந்த ஆண்டு பிரதான சுற்றில் 5 இந்திய வீராங்கனைகள் உள்ளனர். ஸ்ரீவள்ளி பாமிடிபதியுடன், அங்கிதா ரெய்னாவும், ரியா பாட்டியாவுடன் ருதுஜா போசலேவும் விளையாடுகிறார்கள். ஐந்தாவதாக பிரார்த்தனா தாம்பரே உள்ளார். இவர் நெதர்லாந்தின் அரியேன் ஹார்டோனோவுடன் ஜோடி சேர்ந்துள்ளார். இந்த ஜோடிக்கு போட்டித் தரவரிசையில் 4-வது இடம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. சென்னையில் நடைபெறும் WTA போட்டியை சீனாவின் ஷு சென் மேற்பார்வையிட உள்ளார்.
இந்த போட்டிகளில், லைவன் நடுவர்கள், பந்துகளை எடுத்து கொடுப்பவர்கள், தன்னார்வலர்கள் மற்றும் வழிகாட்டிகள் என மொத்தமாக 200-க்கும் மேற்பட்டோர் பணியாற்றவுள்ளனர். சென்னையில் நுங்கம்பாக்கத்தில் போட்டி நடைபெறும் மைதானத்தில் பார்வையாளர்களுக்கு தனித்துவமான அனுபவத்தை அளிக்கும் வகையில் புதிய இரு சக்கர மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்களின் கண்காட்சி, உணவு கூடங்கள், மற்றும் பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். குறிப்பாக வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக போட்டி நடைபெறும் நாட்களில் மழை பொழிவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளதால் மழை நின்ற ஒரு மணி நேரத்திற்குள் போட்டிகளை தொடங்கும் வகையில் மைதானங்களை அதற்கேற்றார் போல் தயார் படுத்தி உள்ளதாக தமிழ்நாடு டென்னிஸ் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.
தமிழ்நாடு டென்னிஸ் சங்கத்தின் தலைவரும், போட்டி ஏற்பாட்டுக்குழுவின் தலைவருமான விஜய் அமிர்தராஜ் போட்டி குறித்து பேசும்போது, "இந்தியாவில் டென்னிஸ் போட்டியை நடத்துவதற்கான சிறந்த நகரமாக சென்னை இருக்கிறது. டென்னிஸ் போட்டிக்கான பாரம்பரியத்தையும், சிறந்த மைதானமும் சென்னையில் இருக்கிறது. இந்திய டென்னிஸ் வீரர்களின் வளர்ச்சிக்கு சென்னையில் நடைபெறும் WTA போட்டிகள் மிகவும் அவசியமானது. சொந்த மண்ணில் இந்திய வீரர்கள் தங்களது திறமையை வெளிப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பை இப்போட்டிகள் ஏற்படுத்தி தருகிறது"என்றார்.
தமிழ்நாடு அரசின் இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத் துறையின் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் முனைவர் அதுல்ய மிஸ்ரா கூறும்போது, "அனைத்து விளையாட்டுகளிலும் சர்வதேச நிகழ்வுகளை நடத்துவதற்கு தமிழ்நாடு எப்போதும் ஆதரவளித்து வருகிறது. சென்னை ஓபன் சர்வதேச மகளிர் டென்னிஸ் போட்டி, நமது வளர்ந்து வரும் டென்னிஸ் வீராங்கனைகள் மற்றும் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு ஒரு உத்வேகமாக இருக்கும். லிண்டா மற்றும் டாட்ஜானா போன்ற வீராங்கனைகள் சென்னைக்குத் திரும்புவது வரவேற்க்கத்தக்கது. போட்டியை வெற்றிகரமாக நடத்தும் வகையில் மைதான வசதிகள் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளன" என்றார்.