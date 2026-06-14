மகளிர் டி20 உலகக்கோப்பை 2026: எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் இன்று மோதும் இந்தியா vs பாகிஸ்தான்
டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள் 8 முறை நேருக்கு நேர் மோதிய நிலையில், இந்தியா 6 போட்டிகளில் வெற்றிபெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது.
Published : June 14, 2026 at 2:50 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இன்று நடைபெறும் லீக் போட்டியில் பரம எதிரிகளான இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026 கிரிக்கெட் தொடர் இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. மொத்தம் மொத்தம் 12 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரில் அணிகள் இரு குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு லீக் சுற்று போட்டிகளில் விளையாடவுள்ளன. இதனால் இந்த தொடரில் எந்த அணி கோப்பையை வென்று சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
இந்த நிலையில் இன்று நடைபெற இருக்கும் குரூப் ஏ அணிகளுக்கான லீக் போட்டியில் பரம எதிரிகளான இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி பர்மிங்ஹாமில் உள்ள எட்ஜ்பாஸ்டன் மைதானத்தில் இந்திய நேரப்படி இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது. இதில் எந்த அணி வெற்றியைப் பதிவு செய்யும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.
இந்திய அணி
ஹர்மன்பிரீத் கவுர் தலைமையில் களமிறங்கும் இந்திய மகளிர் அணி, கடந்த ஆண்டு ஒருநாள் உலகக் கோப்பையை வென்ற உத்வேகத்தோடு இந்த உலகக் கோப்பை தொடரை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. அணியின் பேட்டிங்கைப் பொறுத்தவரையிலும் ஸ்மிருதி மந்தனா, ஷஃபாலி வர்மா, ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், ரிச்சா கோஷ், யாஷ்திகா பாட்டியா உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீராங்கனைகளுடன் பார்தி புல்மாலி போன்ற இளம் வீராங்கனையும் இருப்பது அணியின் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.
𝘛𝘩𝘦 𝘸𝘰𝘳𝘭𝘥 𝘳𝘦𝘮𝘦𝘮𝘣𝘦𝘳𝘴 𝘾𝙝𝙖𝙢𝙥𝙞𝙤𝙣𝙨 𝘧𝘰𝘳 𝘸𝘩𝘢𝘵 𝘵𝘩𝘦𝘺 𝘥𝘪𝘥 𝘰𝘯𝘤𝘦…— BCCI Women (@BCCIWomen) June 14, 2026
𝙂𝙧𝙚𝙖𝙩 𝙏𝙚𝙖𝙢𝙨 𝘢𝘳𝘦 𝘳𝘦𝘮𝘦𝘮𝘣𝘦𝘳𝘦𝘥 𝘧𝘰𝘳 𝘸𝘩𝘢𝘵 𝘵𝘩𝘦𝘺 𝘥𝘰 𝘯𝘦𝘹𝘵 🏆⏳
The #WomenInBlue are #T20WorldCup ready 💪 #TeamIndia pic.twitter.com/7fWJN6ootJ
அதேசமயம் அணியின் பந்துவீச்சைப் பொறுத்த வரையில் சுழற்பந்து வீச்சை தீப்தி சர்மா, ஸ்ரெயங்கா பாட்டில் மற்றும் ஸ்ரீசாராணி உள்ளிட்டோர் கவனிக்கவுள்ளனர். மறுபக்கம் வேகப்பந்துவீச்சில் ரேணுகா சிங், நந்தினி சர்மா, அருந்ததி ரேட்டி மற்றும் ராதா யாதவ் இருப்பது எதிரணிக்கு நெருக்கடி கொடுக்க கூடிய ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது. இவ்வாறு அனுபவமும், இளமையும் கலந்த இந்த இந்திய அணி, முதல் போட்டியில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி உலகக் கோப்பை தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பாகிஸ்தான் அணி
மறுபுறம் ஃபாத்திமா சனா தலைமையிலான பாகிஸ்தான் அணியும் இந்தியாவுக்கு சவாலை அளிக்கும் உத்வேகத்துடன் இந்த போட்டியை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது. அணியின் பேட்டிங்கில் குல் ஃபெரோசா, முனீபா அலி, சைரா ஜபீன், ஆயிஷா ஜாஃபர் ஆகியோரும், பந்துவீச்சில் நஷரா சந்து, டயானா பைக், சதியா இக்பால் ஆகியோரும் இருப்பது பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் இன்றைய போட்டியில் பலம் வாய்ந்த இந்திய அணியை பாகிஸ்தான் அணி எவ்வாறு சமாளிக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச மகளிர் டி20 கிரிக்கெட்டில் இந்திய மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் இதுவரை 16 முறை மட்டுமே நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 13 போட்டிகளில் வெற்றிபெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ள நிலையில், பாகிஸ்தான் அணி 3 போட்டிகளில் வெற்றிபெற்றுள்ளது. அதேசமயம் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள் 8 முறை நேருக்கு நேர் மோதிய நிலையில், இந்தியா 6 போட்டிகளில் வெற்றிபெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது.
First Stop ➡️ Greatest Rivalry ⚔️— Star Sports (@StarSportsIndia) June 14, 2026
📍 Birmingham#HarmanpreetKaur & Co. are ready! BRING. IT. ON. 👊
ICC Women’s #T20WorldCup 2026 | #INDvPAK 👉 SUN, 14th JUN, 6 PM pic.twitter.com/GrkBTNqKhG
நேரலை தகவல்கள்
ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டிகளை காண முடியும். இதில் இன்று நடைபெறும் இந்தியா-பாகிஸ்தான் போட்டி இந்திய நேரப்படி இரவு 7 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு 6.30 மணிக்கு நடைபெறும்.
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உத்தேச லெவன்
இந்திய மகளிர் அணி: ஸ்மிருதி மந்தனா, ஷஃபாலி வர்மா, யாஸ்திகா பாட்டியா, ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் (கேப்டன்), ரிச்சா கோஷ், தீப்தி சர்மா, அருந்ததி ரெட்டி/ரேணுகா சிங், கிராந்தி கவுட், ஸ்ரீ சரணி, நந்தனி ஷர்மா.
பாகிஸ்தான் மகளிர் அணி: முனீபா அலி, குல் ஃபெரோசா, ஆயிஷா ஜாஃபர், சாய்ரா ஜபீன், ரமீன் ஷமிம், அலியா ரியாஸ், ஃபாத்திமா சனா (கேப்டன்), எய்மான் பாத்திமா, டயானா பெய்க், நஷ்ரா சந்து, சாடியா இக்பால்.