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டி20 உலகக் கோப்பை: ஸ்ரேயங்கா பாட்டீல் காயம் காரணமாக விலகல்; பிரேமா ராவத் இந்திய அணியில் சேர்ப்பு

காயம் காரணமாக உலகக் கோப்பை தொடரிலிருந்து விலகிய ஸ்ரேயங்கா பாட்டீலுக்குப் பதிலாக, மற்றொரு இளம் சுழற்பந்து வீச்சாளரான பிரேமா ராவத் இந்திய அணியில் மாற்று வீராங்கனையாகச் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்

ஸ்ரேயங்கா பாட்டீல்
ஸ்ரேயங்கா பாட்டீல் (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 19, 2026 at 1:22 PM IST

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ஹைதராபாத்: நெர்தலாந்துக்கு எதிரான போட்டியின் போது கணுக்காலில் பலத்த காயமடைந்த இந்திய அணியின் முன்னணி சுழற்பந்து வீச்சாளர் ஸ்ரேயங்கா பாட்டீல், நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரிலிருந்து முழுமையாக விலகியுள்ளார்.

ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரில் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் தலைமையில் களமிறங்கியுள்ள இந்திய மகளிர் அணி, தங்களது முதல் லீக் போட்டியில் பரம எதிரிகளான பாகிஸ்தான் மகளிர் அணியை 64 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

அதனைத் தொடர்ந்து, தங்களது இரண்டாவது லீக் போட்டியில் நெதர்லாந்து மகளிர் அணியை 95 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்திய இந்திய மகளிர் அணி, குரூப் ஏ புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்திற்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது. இதையடுத்து, ஜூன் 21ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள முக்கியப் போட்டியில் வலிமை வாய்ந்த தென்னாப்பிரிக்க அணியை இந்திய மகளிர் அணி எதிர்கொள்கிறது.

இப்போட்டிக்காக இந்திய மகளிர் அணி தீவிரப் பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், இப்போட்டிக்கு முன்னதாக இந்திய அணிக்குப் பெரும் பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது. டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணியில் இடம்பெற்றிருந்த முன்னணி சுழற்பந்து வீச்சாளர் ஸ்ரேயங்கா பாட்டீல், காயம் காரணமாக இத்தொடரிலிருந்து முழுமையாக விலகியுள்ளார்.

நெதர்லாந்துக்கு எதிரான ஆட்டத்தின்போது, பந்தைத் தடுக்க முயற்சித்த ஸ்ரேயங்காவின் கணுக்காலில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. கடுமையான வலியால் துடித்த அவர், ஸ்டிரெச்சர் மூலம் மைதானத்திலிருந்து வெளியே அழைத்துச் செல்லப்பட்டார். இதையடுத்து அவருக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட மருத்துவப் பரிசோதனையில், காயம் மிகவும் தீவிரமாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.

இதன் காரணமாக நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இருந்து ஸ்ரேயங்கா பாட்டீல் முழுமையாக விலகியுள்ளார். இந்நிலையில், அவருக்குப் பதிலாக அறிமுக வீராங்கனை பிரேமா ராவத் இந்திய அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். இதற்கான அனுமதியை ஐசிசி தொழில்நுட்பக் குழுவும் தற்போது வழங்கியுள்ளது.

தற்போது, 24 வயதான பிரேமா ராவத் மகளிர் பிரீமியர் லீக் தொடரில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்காக விளையாடி வருகிறார். இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்தியா ஏ அணியில் இடம்பெற்றிருந்த அவர், தற்போது டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணியிலும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

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அதேசமயம், இங்கிலாந்து ஏ அணிக்கு எதிரான டி20 தொடருக்கான இந்தியா ஏ அணியில் பிரேமா ராவத்திற்குப் பதிலாக நிகி பிரசாத் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். அதேபோல், இங்கிலாந்து ஏ அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான இந்தியா ஏ அணியில் மின்னு மணி கூடுதல் வீராங்கனையாக இடம்பெற்றுள்ளார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்திய மகளிர் அணி: ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் (கேப்டன்), ஸ்மிருதி மந்தனா, ஷஃபாலி வர்மா, ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், பார்தி ஃபுல்மாலி, தீப்தி சர்மா, ரிச்சா கோஷ், ஸ்ரீ சரணி, யாஸ்திகா பாட்டியா, நந்தினி ஷர்மா, அருந்ததி ரெட்டி, ரேணுகா தாக்கூர், கிராந்தி கவுட், ராதா யாதவ், பிரேமா ராவத்*.

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