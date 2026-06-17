மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை: வரலாற்றில் முதன்முறையாக மோதும் இந்தியா - நெதர்லாந்து; வெல்லப்போவது யார்?
இந்தியா மகளிர் மற்றும் நெதர்லாந்து மகளிர் அணிகள் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இதுவரை ஒருமுறை கூட நேருக்கு நேர் மோதியது கிடையாது.
Published : June 17, 2026 at 2:02 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இன்று நடைபெறும் லீக் போட்டியில் இந்திய மகளிர் அணி, நெதர்லாந்து மகளிர் அணியுடன் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.
ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026 கிரிக்கெட் தொடர் இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. மொத்தம் மொத்தம் 12 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரில் அணிகள் இரு குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு லீக் சுற்று போட்டிகளில் விளையாடவுள்ளன. இதனால் இந்த தொடரில் எந்த அணி கோப்பையை வென்று சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
இந்த நிலையில் இன்று நடைபெற இருக்கும் குரூப்-1 அணிகளுக்கான லீக் போட்டியில் இந்தியா மற்றும் நெதர்லாந்து அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி லீட்ஸ் நகரில் உள்ள ஹெடிங்லீ மைதானத்தில் இந்திய நேரப்படி இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது. ஏற்கெனவே முதல் ஆட்டத்தில் வெற்றிபெற்றுள்ள இந்திய அணி, இந்த போட்டியிலும் தங்களது வெற்றியைப் பதிவு செய்யுமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே அதிகரித்துள்ளது.
Birmingham ⏩ Leeds 🚌— BCCI Women (@BCCIWomen) June 16, 2026
🎥 Inseparable bonds & good vibes only as #TeamIndia hit the road for their second travel of the #T20WorldCup 💙#WomenInBlue | #INDvNED pic.twitter.com/wYVCYmGNF4
இந்திய அணி
ஹர்மன்பிரீத் கவுர் தலைமையில் களமிறங்கியுள்ள இந்திய மகளிர் அணி, பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான முதல் லீக் போட்டியில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக ஸ்மிருதி மந்தனா, ஹர்மன்பிரீத் கவுர் மற்றும் ரிச்சா கோஷ் ஆகியோர் பேட்டிங்கிலும், தீப்தி சர்மா, ஸ்ரீ சரணி ஆகியோர் பந்துவீச்சிலும் அசத்தி வருவது அணிக்கு பெரும் பலமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் இன்றைய ஆட்டத்திலும் இந்திய மகளிர் அணி வெற்றிபெற்று, புள்ளிப்பட்டியலில் தங்களது முதலிடத்தை வலுவாக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
நெதர்லாந்து அணி
மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடருக்கு முதன்முறையாகத் தகுதி பெற்றுள்ள நெதர்லாந்து அணி, தங்களின் முதல் லீக் போட்டியில் தோல்வியைத் தழுவிய கையோடு இப்போட்டியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. அணியின் பேட்டிங்கில் கேப்டன் பாபெட் டி லீட் முதல் ஆட்டத்திலேயே அரைசதம் கடந்து அசத்தினார். பந்துவீச்சில் ஐரிஸ் ஸ்வில்லிங் மற்றும் கரோலின் டி லாங்கே ஆகியோர் இருப்பது அணிக்குப் பெரும் பலமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் இன்றைய ஆட்டத்தில் வலுவான இந்திய அணியை நெதர்லாந்து எவ்வாறு சமாளிக்கப் போகிறது என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
நேருக்கு நேர்
இந்தியா மகளிர் மற்றும் நெதர்லாந்து மகளிர் அணிகள் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இதுவரை ஒருமுறை கூட நேருக்கு நேர் மோதியது கிடையாது. இன்று நடைபெறும் உலகக் கோப்பை போட்டியே இரு அணிகளும் டி20 வடிவில் மோதும் முதல் வரலாற்றுப் போட்டியாகும் என்பதால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் கூடியுள்ளது.
One win sealed, eyes on the next 🎯🇮🇳— Star Sports (@StarSportsIndia) June 17, 2026
Fresh off a commanding start against Pakistan, #TeamIndia return to the field looking to keep the momentum rolling against the Netherlands 🔥💙
ICC Women’s #T20WorldCup 2026 | #INDvNED 👉 WED, 17th JUN, 6 PM pic.twitter.com/PC3gr0um6s
நேரலை தகவல்கள்
ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டிகளை காண முடியும். இதில் இன்று நடைபெறும் இந்தியா-பாகிஸ்தான் போட்டி இந்திய நேரப்படி இரவு 7 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு 6.30 மணிக்கு நடைபெறும்.
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உத்தேச லெவன்
இந்திய மகளிர் அணி: ஸ்மிருதி மந்தனா, ஷஃபாலி வர்மா, யாஸ்திகா பாட்டியா, ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் (கேப்டன்), ரிச்சா கோஷ், தீப்தி சர்மா, அருந்ததி ரெட்டி/ரேணுகா சிங், கிராந்தி கவுட், ஸ்ரீ சரணி, நந்தனி ஷர்மா.
நெதர்லாந்து மகளிர் அணி: ஸ்டெர்ரே காலிஸ், சன்யா குரானா, ஃபெப் மோல்கென்போயர், பாபெட் டி லீடே (கேப்டன்), ராபின் ரிஜ்கே, ஐரிஸ் ஸ்வில்லிங், ஹீதர் சீகர்ஸ், ஃபிரடெரிக் ஓவர்டிஜ்க், கரோலின் டி லாங்கே, சில்வர் சீகர்ஸ், இசபெல் வோனிங்