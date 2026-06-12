மகளிர் டி20 உலகக்கோப்பை திருவிழா இன்று துவக்கம்: இந்தியாவில் நேரலையாக பார்ப்பது எப்படி? முழு விவரம்
ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026 கிரிக்கெட் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்திய ரசிகர்கள் எங்கு, எப்படி நேரலையில் காணலாம் என்பது குறித்த முழு விவரங்களை இந்தப் பதிவில் பார்ப்போம்.
Published : June 12, 2026 at 6:16 PM IST
ஹைதராபாத்: மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் ஹர்மன்பிரீத் கவுர் தலைமையில் களமிறங்கியுள்ள இந்திய அணி, ஜூன் 14 அன்று பர்மிங்ஹான்மில் நடைபெறும் ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தானை எதிர்கொள்ளவுள்ளது.
சர்வதேச கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் ஆவலோடு எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்த ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இங்கிலாந்தில் இன்று (ஜூன் 12) கோலாகலமாகத் தொடங்குகிறது. எதிர்வரும் ஜூலை 5 ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் இந்தத் தொடரில், சாம்பியன் மகுடத்தை கைப்பற்ற உலகின் முன்னணி 12 அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
குறிப்பாக கடந்த ஆண்டு ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கோப்பையை வென்று அசத்தியுள்ள இந்திய மகளிர் அணி, அதே உத்வேகத்துடன் இந்த தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றும் முனைப்பில் களமிறங்கவுள்ளது. மேலும் இதுவரை 5 முறை அரையிறுதி வரை முன்னேறியுள்ள இந்திய அணி, இதுவரை கோப்பையை வெல்ல வில்லை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
The day has arrived 🤩— ICC (@ICC) June 12, 2026
England and Sri Lanka face-off in the Women's #T20WorldCup 2026 opener 🏆
How to watch in your region: https://t.co/oNv3gw2t04 pic.twitter.com/QgoujdqJf5
போட்டி வடிவம்
இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் 12 அணிகள் பங்கேற்றுள்ள நிலையில், அவை தலா 6 அணிகள் கொண்ட இரண்டு குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. இதில், ஒவ்வொரு அணியும் தங்கள் குழுவில் உள்ள மற்ற அனைத்து அணிகளுடனும் தலா ஒரு முறை மோத வேண்டும். இதன் மூலம், குழு சுற்றில் ஒவ்வொரு அணியும் ஐந்து போட்டிகளில் விளையாடும்.
அவற்றின் முடிவில் ஒவ்வொரு குழுவிலும் முதல் இரண்டு இடங்களைப் பிடிக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறும். குழு 1-ல் முதலிடம் பிடிக்கும் அணி, குழு 2-ல் இரண்டாம் இடம் பிடிக்கும் அணியுடனும், குழு 2-ல் முதலிடம் பிடிக்கும் அணி, குழு 1-ல் இரண்டாம் இடம் பிடிக்கும் அணியுடனும் அரையிறுதியில் மோதும் வகையில் அட்டவனை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.
குழு விவரம்
இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா, பாகிஸ்தான், தென்னாப்பிரிக்கா, வங்கதேசம் மற்றும் நெதர்லாந்து ஆகிய அணிகள் குழு 1-ல் இடம் பெற்றுள்ளது. அதேசமயம் இங்கிலாந்து, நியூசிலாந்து, இலங்கை, வெஸ்ட் இண்டீஸ், அயர்லாந்து மற்றும் ஸ்காட்லாந்து அணிகள் குழு 2-ல் இடம் பெற்றுள்ளன.
இந்திய அணியின் போட்டிகள்
இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் ஹர்மன்பிரீத் கவுர் தலைமையில் களமிறங்கியுள்ள இந்திய அணி, ஜூன் 14 அன்று பர்மிங்ஹான்மில் நடைபெறும் ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தானை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. அதன் பின் ஜூன் 17ஆம் தேதி நெதர்லாந்தையும், ஜூன் 21ஆம் தேதி தென்னாப்பிரிக்காவையும் இந்தியா எதிர்கொள்ளவுள்ளது.
Inching closer ⏳— BCCI Women (@BCCIWomen) June 12, 2026
Just 2⃣ days to go for #TeamIndia's opening fixture in the #T20WorldCup 🗓️#WomenInBlue pic.twitter.com/WdzlSwmXEy
மேற்கொண்டு ஜூன் 25ஆம் தேதி நடைபெறும் ஆட்டத்தில் வங்கதேச அணியை எதிர்கொள்ளும் இந்திய அணி, தங்களுடைய கடைசி லீக் ஆட்டத்தை ஜூன் 28ஆம் தேதி லண்டனில் உள்ள லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிராக விளையாடவுள்ளது. மேலும் இந்திய அணி விளையாடும் அனைத்து போட்டிகளூம் இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது.
ஆரம்பிக்கலாங்களா!🤩🔥— Star Sports Tamil (@StarSportsTamil) June 12, 2026
📺 காணுங்கள் | ICC Women's T20WorldCup | #ENGvSL | இன்று, 9:00 PM | JioHotstar & Star Sports 1 தமிழில்#T20WorldCup #CWC26 pic.twitter.com/I12CaBPG1q
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நேரலை விவரங்கள்
ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதேபோல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த தொடரின் அனைத்து போட்டிகளை காண முடியும். இதில் போட்டிகள் அனைத்தும் இந்திய நேரப்படி பிற்பகல் 3 மணி, இரவு 7 மணி மற்றும் இரவு 11 மணிக்கு நடைபெறும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.