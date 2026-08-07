மகளிர் டி20 ஆசிய கோப்பை 2026: செப்டம்பர் 5-ல் இந்தியா vs பாகிஸ்தான் மோதல்!
ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கும் இந்தியா - பாகிஸ்தான் மகளிர் அணிகளுக்கு இடையிலான லீக் போட்டி செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
Published : August 7, 2026 at 1:04 PM IST
ஹைதராபாத்: மகளிர் டி20 ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடருக்கான அதிகாரப்பூர்வ போட்டி அட்டவணையை ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சில் அறிவித்துள்ளது
மகளிர் டி20 ஆசிய கோப்பை 2026 கிரிக்கெட் தொடர் வரும் ஆகஸ்ட் 28ஆம் தேதி முதல் செப்டம்பர் 13ஆம் தேதி வரை ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இத்தொடரில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், இலங்கை உள்ளிட்ட ஆசியாவின் டாப்-8 முன்னணி அணிகள் சாம்பியன் பட்டத்திற்காகக் களம் காண்கின்றன. இத்தொடருக்கான அதிகாரப்பூர்வ போட்டி அட்டவணையை ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சில் தற்போது வெளியிட்டுள்ளது.
அந்தவகையில், இத்தொடரில் பங்கேற்கும் 8 அணிகளும் இரு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு லீக் சுற்றுகளில் விளையாடவுள்ளன. இதில் குரூப் ஏ பிரிவில் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளுடன், தாய்லாந்து மற்றும் ஹாங்காங் அணிகளும் இடம்பெற்றுள்ளன. அதேசமயம், குரூப் பி பிரிவில் நடப்புச் சாம்பியன் இலங்கை, வங்கதேசம், ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் இந்தோனேசியா ஆகிய அணிகள் அங்கம்பெற்றுள்ளன.
மேலும், ஆகஸ்ட் 28ஆம் தேதி துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் இத்தொடரின் முதல் லீக் ஆட்டத்தில், தாய்லாந்து மற்றும் ஹாங்காங் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. அதேசமயம், ஆகஸ்ட் 30 அன்று நடைபெறும் தனது முதல் லீக் போட்டியில், ஹர்மன்பிரீத் கவுர் தலைமையிலான இந்திய மகளிர் அணி தாய்லாந்து அணியை எதிர்கொள்கிறது.
இதற்கிடையே, கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் பெரும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கும் இந்தியா - பாகிஸ்தான் மகளிர் அணிகளுக்கு இடையிலான லீக் போட்டி செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. லீக் சுற்றுகளின் முடிவில் இரு பிரிவுகளிலும் முதல் இரண்டு இடங்களைப் பிடிக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்குத் தகுதி பெறும். அதன்படி, முதலாவது அரையிறுதிப் போட்டி செப்டம்பர் 10ஆம் தேதியும், இரண்டாவது அரையிறுதி செப்டம்பர் 11ஆம் தேதியும் நடத்தப்படவுள்ளன.
𝐓𝐡𝐞 𝐰𝐚𝐢𝐭 𝐢𝐬 𝐨𝐯𝐞𝐫 🙌— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) August 6, 2026
The official fixtures for the #𝐃𝐏𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝𝐖𝐨𝐦𝐞𝐧𝐬𝐀𝐬𝐢𝐚𝐂𝐮𝐩𝟐𝟎𝟐𝟔 are here. All matches will be played under lights at the Dubai International Stadium as Asia's finest go head-to-head for continental glory 🏆#ACC pic.twitter.com/p4PgjbtdIW
இத்தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் ஆசிய கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டி செப்டம்பர் 13ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. இத்தொடரில் நடைபெறும் அனைத்துப் போட்டிகளும் இந்திய நேரப்படி இரவு 8 மணிக்கு தொடங்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கடந்த முறை ஆசிய கோப்பையைத் தவறவிட்ட இந்திய அணி, இம்முறை மீண்டும் சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றும் முனைப்புடன் இத்தொடரை எதிர்கொள்கிறது
குழுக்கள்
- குரூப் ஏ: இந்தியா, பாகிஸ்தான், தாய்லாந்து, ஹாங்காங்.
- குரூப் பி: இலங்கை, வங்கதேசம், ஐக்கிய அரபு அமீரகம், இந்தோனேசியா.
ஆசிய கோப்பை போட்டி அட்டவணை
- ஆகஸ்ட் 28 - தாய்லாந்து மகளிர் அணி vs ஹாங்காங் மகளிர் அணி
- ஆகஸ்ட் 29 - இலங்கை மகளிர் அணி vs ஐக்கிய அரபு அமீரக மகளிர் அணி
- ஆகஸ்ட் 30 - இந்திய மகளிர் அணி vs தாய்லாந்து மகளிர் அணி
- ஆகஸ்ட் 31 - வங்காளதேச மகளிர் அணி vs இந்தோனேசிய மகளிர் அணி
- செப்டம்பர் 1 - பாகிஸ்தான் மகளிர் அணி vs தாய்லாந்து மகளிர் அணி
- செப்டம்பர் 2 - இலங்கை மகளிர் அணி vs இந்தோனேசிய மகளிர் அணி
- செப்டம்பர் 3 - இந்திய மகளிர் அணி vs ஹாங்காங் மகளிர் அணி
- செப்டம்பர் 4 - ஐக்கிய அரபு அமீரக மகளிர் அணி vs இந்தோனேசிய மகளிர் அணி
- செப்டம்பர் 5 - இந்திய மகளிர் அணி vs பாகிஸ்தான் மகளிர் அணி
- செப்டம்பர் 6 - இலங்கை மகளிர் அணி vs வங்காளதேச மகளிர் அணி
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- செப்டம்பர் 7 - பாகிஸ்தான் மகளிர் அணி vs ஹாங்காங் மகளிர் அணி
- செப்டம்பர் 8 - வங்காளதேச மகளிர் அணி vs ஐக்கிய அரபு அமீரக மகளிர் அணி
- செப்டம்பர் 10 - முதலாவது அரையிறுதிப் போட்டி
- செப்டம்பர் 11 - இரண்டாவது அரையிறுதிப் போட்டி
- செப்டம்பர் 13 - இறுதிப் போட்டி