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மகளிர் நேஷன்ஸ் கோப்பை ஹாக்கி: ஜப்பானை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது இந்தியா

இந்திய மகளிர் அணி அடுத்ததாக ஜூன் 18 அன்று தனது கடைசி லீக் போட்டியில் உருகுவே அணியை எதிர்கொள்கிறது.

இந்தியா vs ஜப்பான்
இந்தியா vs ஜப்பான் (Hockey India)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 16, 2026 at 1:36 PM IST

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ஹைதராபாத்: சர்வதேச மகளிர் எப்.ஐ.எச் நேஷன்ஸ் கோப்பை ஹாக்கி தொடரில், இந்திய மகளிர் அணி 2-1 என்ற கணக்கில் ஜப்பான் அணியை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்று அசத்தியுள்ளது.

சர்வதேச ஹாக்கி கூட்டமைப்பின் சார்பில் மகளிருக்கான நேஷன்ஸ் கோப்பை ஹாக்கி தொடரானது நியூசிலாந்திலுள்ள ஆக்லாந்து நகரில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. மொத்தம் 8 அணிகள் பங்கேற்றிருந்த இந்த தொடரில், இந்தியா, அமெரிக்கா, ஜப்பான் மற்றும் உருகுவே அணிகள் குரூப் ஏ பிரிவிலும், நியூசிலாந்து, சிலி, தென் கொரியா மற்றும் பிரான்ஸ் அணிகள் குரூப் பி பிரிவிலும் இடம் பிடித்துள்ளன.

இதில் இன்று நடைபெற்ற குரூப் 'ஏ' அணிகளுக்கு இடையிலான லீக் ஆட்டத்தில் இந்தியா - ஜப்பான் அணிகள் மோதின. இதில் தொடக்கத்தில் இருந்தே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த இந்திய மகளிர் அணிக்கு ஆட்டத்தின் 33ஆவது நிமிடத்தில் முதல் கோலானது கிடைத்தது. அதன்படி பெனால்டி கார்னர் வாய்ப்பை பயன்படுத்தி நவ்நீத் கவுர் மற்றும் நிக்கி பிரதான் கொடுத்த பாஸை கேப்டன் சலிமா டெட்டே கோலாக மாற்றினார்.

அதனைத் தொடர்ந்து ஆட்டத்தின் 35ஆவது நிமிடத்தில் ஜப்பான் அணிக்கு கிடைத்த பெனால்டி கார்னர் வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்தி ஹிரமிட்சு ஐ கோலடித்து அசத்தினார். இதன் மூலம் இரு அணிகளும் தலா 1-1 என்ற கோல் கணக்கில் சமநிலையில் இருந்தன. பின்னர் ஆட்டத்தின் 49ஆவது நிமிடத்தில் இந்திய வீராங்கனை லால்ரெம்சியாமி கோலடிக்க, இந்திய அணி 2-1 என்ற கோல்கள் கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது.

அதன்பின் ஜப்பான் அணி வீராங்கனைகள் கோலடிக்க கடுமையாக போராடினர். இருப்பினும் அவர்களால் இந்திய அணியின் டிஃபென்ஸைத் தகர்த்து எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை. இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய மகளிர் அணி 2-1 என்ற கோல்கள் கணக்கில் ஜப்பான் மகளிர் அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், நேஷன்ஸ் கோப்பை தொடரில் தங்களின் இரண்டாவது வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது,

முன்னதாக, இந்த தொடரில் இந்திய அணி தங்களின் முதல் லீக் போட்டியில் அமெரிக்க அணியை எதிர்கொண்டது. இந்த போட்டியில் மிகச்சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இந்திய மகளிர் அணி 3-2 என்ற கோல்கள் கணக்கில் அமெரிக்க அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்திருந்த நிலையில், தற்போது இரண்டாவது போட்டியிலும் வெற்றியைப் பதிவு செய்து நேஷன்ஸ் கோப்பை தொடரின் அரையிறுதி சுற்றுக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.

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இதனையடுத்து, இந்திய மகளிர் அணி அடுத்ததாக ஜூன் 18 அன்று நடைபெறவுள்ள தனது கடைசி லீக் போட்டியில் உருகுவே அணியை எதிர்கொள்கிறது. இந்தப் போட்டியிலும் இந்திய அணி வெற்றிபெறும் பட்சத்தில், குரூப் சுற்றில் எந்தவொரு தோல்வியுமே தழுவாமல் முழுமையான ஆதிக்கத்துடன் அரையிறுதிக்குச் செல்லும். அதேசமயம், இத்தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்று கோப்பையைக் கைப்பற்றும் அணி, புரோ லீக் தொடருக்குத் தகுதிபெறும் என்பதால், ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.

TAGGED:

WOMENS NATIONS CUP 2026
CAPTAIN SALIMA TETE HOCKEY
INDIA VS JAPAN
மகளிர் நேஷன்ஸ் கோப்பை ஹாக்கி
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