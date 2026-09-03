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மகளிர் ஆசிய கோப்பை டி20: தாய்லாந்தைத் தொடர்ந்து ஹாங்காங்கையும் வீழ்த்துமா இந்தியா?

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இந்தியாவும் ஹாங்காங்கும் நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்துவது இதுவே முதல் முறையாகும்.

இந்திய மகளிர் அணி
இந்திய மகளிர் அணி (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 3, 2026 at 2:24 PM IST

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ஹைதராபாத்: மகளிர் டி20 ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இன்று நடைபெறும் லீக் போட்டியில் ஹாங்காங் மகளிர் அணியை எதிர்த்து இந்திய மகளிர் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.

மகளிர் டி20 ஆசிய கோப்பை 2026 கிரிக்கெட் தொடர் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக இன்று நடைபெறவுள்ள லீக் போட்டியில், இந்திய மகளிர் அணி ஹாங்காங் மகளிர் அணியை எதிர்கொள்கிறது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இப்போட்டி துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இப்போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றி பெறும் பட்சத்தில் தனது அரையிறுதி வாய்ப்பை உறுதி செய்யும் என்பதால், ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

இந்திய அணி

ஹர்மன்பிரீத் கவுர் தலைமையிலான இந்திய மகளிர் அணி, தனது தொடக்க ஆட்டத்தில் தாய்லாந்து அணியை 94 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி தொடரை அபாரமாகத் தொடங்கியுள்ளது. அந்தப் போட்டியில் அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய தொடக்க வீராங்கனை ஷஃபாலி வர்மா 64 ரன்கள் குவித்து அணியின் வெற்றிக்கு வலுவான அடித்தளமிட்டார். இன்றைய போட்டியில் கேப்டன் ஹர்மன்பிரீத் கவுர் மற்றும் ஸ்மிருதி மந்தனா ஆகியோர் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தும் பட்சத்தில், இந்திய அணியின் வெற்றி எளிதாக உறுதியாகிவிடும்.

அணியின் பந்துவீச்சைப் பொறுத்தவரையில் தீப்தி சர்மா, நந்தினி சர்மா, ரேணுகா சிங் மற்றும் ராதா யாதவ் ஆகியோர் பலம் சேர்க்கின்றனர். கடந்த போட்டியில் இந்திய அணி எளிதாக வெற்றி பெற்றிருந்தாலும், மிடில் ஆர்டர் பேட்டிங்கில் ஏற்பட்ட திடீர் சரிவு கவலையளிக்கும் விதமாகவே இருந்தது. எனவே, இன்றைய ஆட்டத்தில் நடுவரிசை வீராங்கனைகள் தங்களது தவறுகளைத் திருத்திக் கொண்டு மீண்டும் ஆதிக்கம் செலுத்துவார்கள் என்ற பலத்த எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.

ஹாங்காங் அணி

மறுபக்கம், ஹாங்காங் அணி தான் விளையாடிய முதல் லீக் போட்டியில் தோல்வியைத் தழுவிய நிலையிலேயே இப்போட்டியை எதிர்கொள்கிறது. மேலும், சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இந்தியாவும் ஹாங்காங்கும் நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்துவது இதுவே முதல் முறையாகும். சர்வதேச அரங்கில் போதிய அனுபவமில்லாத ஹாங்காங் அணி, நட்சத்திர வீரர்களைக் கொண்ட பலம் வாய்ந்த இந்திய அணிக்கு எதிராக எவ்வாறு செயல்படப் போகிறது என்ற ஆவலும் ரசிகர்களிடையே அதிகரித்துள்ளது.

நேரலை விவரம்

மகளிர் டி20 ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரை இந்திய ரசிகர்கள் சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் தொலைக்காட்சிகளில் நேரலையில் காணலாம். அதேசமயம், இத்தொடரின் அனைத்துப் போட்டிகளையும் சோனி லிவ் ஓடிடி தளத்திலும் குறிப்பிட்ட சந்தாவைச் செலுத்தி இந்திய ரசிகர்கள் நேரலையில் காணலாம் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

மைதானம் & போட்டி நேரம்

மகளிர் டி20 ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் அனைத்துப் போட்டிகளும் துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் மட்டுமே நடைபெறவுள்ளன. மேலும், போட்டிகள் அனைத்தும் இந்திய நேரப்படி இரவு 8 மணிக்குத் தொடங்கும் நிலையில், போட்டிக்கான டாஸ் நிகழ்வு இரவு 7.30 மணிக்கு நடைபெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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இந்தியா: ஸ்மிருதி மந்தனா, ஷஃபாலி வர்மா, பிரத்திகா ராவல், ஹர்மன்பிரீத் கவுர் (கேப்டன்), பாரதி புல்மாலி, ரிச்சா கோஷ், தீப்தி சர்மா, பிரேமா ராவத், ஸ்ரீ சரணி, கிராந்தி கௌட், நந்தினி சர்மா.

ஹாங்காங்: மரிகோ ஹில், யாஸ்மின் தாஸ்வானி, மேரி பிபி (கேப்டன்), மரினா லாம்ப்ளோ, கேரி சான், ஷான்சீன் ஷாசாத், ஜாய்லீன் கவுர், டோரதியா சான், அலிசன் சியு, சார்லேட் சான், ருசிதா வெங்கடேஷ்.

TAGGED:

WOMENS ASIA CUP
IND W VS HK W T20 2026
இந்தியா VS ஹாங்காங்
ஆசிய கோப்பை
INDIA VS HONG KONG

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