மகளிர் ஆசிய கோப்பை 2026 | பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி ஹாட்ரிக் வெற்றியைப் பதிவு செய்யுமா இந்தியா?
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 17 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ள நிலையில், இந்திய அணி 14 முறை வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது.
Published : September 5, 2026 at 1:05 PM IST
ஹைதராபாத்: மகளிர் டி20 ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இன்றைய லீக் போட்டியில், பாகிஸ்தான் மகளிர் அணியுடன் இந்திய மகளிர் அணி பலப்பரீட்சை நடத்துகிறது.
மகளிர் டி20 ஆசிய கோப்பை 2026 கிரிக்கெட் தொடர் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் ரசிகர்கள் பெரிதும் ஆவலுடன் காத்திருந்த இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் மகளிர் அணிகளுக்கு இடையிலான லீக் போட்டி இன்று நடைபெறவுள்ளது. இந்திய அணி ஏற்கனவே அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ள நிலையில், பாகிஸ்தான் அணி இப்போட்டியில் வெற்றி பெற்றால் அரையிறுதிக்கு முன்னேற முடியும் என்ற சூழ்நிலையில் இரு அணிகளும் இன்று மோதவுள்ளன.
இந்திய அணி
ஹர்மன்பிரீத் கவுர் தலைமையிலான இந்திய மகளிர் அணி, தனது தொடக்க ஆட்டத்தில் தாய்லாந்து அணியை 94 ரன்கள் வித்தியாசத்திலும், இரண்டாவது போட்டியில் ஹாங்காங் அணியை 137 ரன்கள் வித்தியாசத்திலும் வீழ்த்தி, அபார வெற்றிகளுடன் அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளது. இதனால் இன்றைய ஆட்டத்திலும் வெற்றியைப் பதிவு செய்து, தனது ஆதிக்கத்தை நீட்டிக்கும் முனைப்பில் இந்திய அணி களமிறங்கவுள்ளது.
𝐃-𝐃𝐀𝐘. 𝐍𝐎𝐖 𝐖𝐀𝐓𝐂𝐇 𝐓𝐇𝐄 𝐖𝐎𝐌𝐄𝐍 𝐈𝐍 𝐁𝐋𝐔𝐄 𝐓𝐀𝐊𝐄 𝐎𝐕𝐄𝐑. 🔥— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 5, 2026
Our Sherniyas are here to remind everyone why you don’t mess with the Women in Blue. 👊
Watch India vs Pakistan at the #DPWorldWomensAsiaCup2026 TODAY, 7 PM onwards, LIVE on Sony Sports Network… pic.twitter.com/Al7X0BGhEt
இந்திய அணியின் பேட்டிங்கைப் பொறுத்தவரையில் ஸ்மிருதி மந்தனா, ஷஃபாலி வர்மா ஆகியோர் அபாரமான ஃபார்மில் உள்ளனர். அவர்களுடன் ஹர்மன்பிரீத் கவுர், பார்தி புல்மாலி, ரிச்சா கோஷ் ஆகியோரும் இருப்பது அணிக்கு பெரும் பலமாக உள்ளது. பந்துவீச்சில் தீப்தி சர்மா, ஸ்ரீசாரணி, நந்தினி சர்மா, ரேனுகா சிங் ஆகியோரும் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவது அணிக்கு கூடுதல் பலமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
பாகிஸ்தான் அணி
மறுபக்கம், ஃபாத்திமா சனா தலைமையிலான பாகிஸ்தான் அணியும், தங்களுடைய முதல் போட்டியில் தாய்லாந்து அணியை வீழ்த்திய உத்வேகத்துடன் இப்போட்டியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. ஒருவேளை இந்த ஆட்டத்திலும் பாகிஸ்தான் அணி வெற்றியைப் பதிவு செய்யும் பட்சத்தில் அரையிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறும் என்பதால், அந்த அணியும் கூடுதல் பொறுப்புடன் களம் காண்கிறது.
அணியின் பேட்டிங்கைப் பொறுத்தமட்டில் முனீபா அலி, குல் ஃபெரோசா, ஆயிஷா ஜஃபர், சதாஃப் ஷமாஸ் ஆகியோரும், பந்துவீச்சில் டுபா ஹசன், சதியா இக்பால், நஷ்ரா சந்து உள்ளிட்டோரும் இருப்பது அணியின் பலமாக உள்ளது. இதனால், இந்தப் போட்டியில் எந்த அணி வெற்றியைப் பதிவு செய்யும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துள்ளது.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டைப் பொறுத்தவரையில், இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் மகளிர் அணிகள் இதுவரை 17 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 14 முறை வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசாத்திய ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. அதேசமயம், பாகிஸ்தான் அணி 3 முறை மட்டுமே வெற்றி பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது
நேரலை விவரம்
மகளிர் டி20 ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரை இந்திய ரசிகர்கள் சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் தொலைக்காட்சிகளில் நேரலையில் காணலாம். அதேசமயம், இத்தொடரின் அனைத்துப் போட்டிகளையும் சோனி லிவ் ஓடிடி தளத்திலும் குறிப்பிட்ட சந்தாவைச் செலுத்தி இந்திய ரசிகர்கள் நேரலையில் காணலாம். இதுதவிர டிடி ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சியில் இந்த போட்டியை இந்திய ரசிகர்கள் இலவசமாக காணலாம் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
🏏 तैयार हो जाइए रोमांचक मुकाबले के लिए! 🔥— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) September 5, 2026
महिला एशिया कप 2026 | 🇮🇳 भारत Vs पाकिस्तान 🇵🇰
📺 LIVE देखें DD Sports (DD Free Dish) पर।#INDvPAK #WomensT20AsiaCup #Cheer4Bharat #TeamIndia @BCCIWomen @ImHarmanpreet @ACCMedia1 pic.twitter.com/Gj97ayNC3x
மைதானம் & போட்டி நேரம்
மகளிர் டி20 ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் அனைத்துப் போட்டிகளும் துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் மட்டுமே நடைபெறவுள்ளன. மேலும், போட்டிகள் அனைத்தும் இந்திய நேரப்படி இரவு 8 மணிக்குத் தொடங்கும் நிலையில், போட்டிக்கான டாஸ் நிகழ்வு இரவு 7.30 மணிக்கு நடைபெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதையும் படிங்க:
உத்தேச லெவன்
இந்தியா: ஸ்மிருதி மந்தனா, ஷஃபாலி வர்மா, பிரத்திகா ராவல், ஹர்மன்பிரீத் கவுர் (கேப்டன்), பாரதி புல்மாலி, ரிச்சா கோஷ், தீப்தி சர்மா, பிரேமா ராவத், ஸ்ரீ சரணி, கிராந்தி கௌட், நந்தினி சர்மா.
பாகிஸ்தான்: முனீபா அலி, ஷவால் சுல்பிகர்,குல் ஃபெரோசா, ஆயிஷா ஜாபர், சதாஃப் ஷமாஸ், ஃபாத்திமா சனா (கேப்டன்), எய்மான் ஃபாத்திமா, உம்-இ-ஹானி, துபா ஹாசன், நஷ்ரா சந்து, சதியா இக்பால்.