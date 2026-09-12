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மகளிர் ஆசிய கோப்பை 2026 | பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்குள் நுழைந்தது இலங்கை!

மகளிர் ஆசிய கோப்பை தொடரில் நாளை நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில் பலம் வாய்ந்த இந்திய மகளிர் அணியை எதிர்த்து இலங்கை மகளிர் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.

இலங்கை மகளிர் அணி
இலங்கை மகளிர் அணி (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 12, 2026 at 9:42 AM IST

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ஹைதராபாத்: மகளிர் ஆசிய கோப்பை 2026 கிரிக்கெட் தொடரின் இரண்டாவது அரையிறுதிப் போட்டியில், பாகிஸ்தான் அணியை 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இலங்கை மகளிர் அணி அபார வெற்றி பெற்றது.

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்று வரும் மகளிர் டி20 ஆசிய கோப்பை 2026 கிரிக்கெட் தொடர் இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. நேற்று நடைபெற்ற முதல் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் வங்கதேச அணியை வீழ்த்திய இந்திய அணி, இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது. இதைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இலங்கை மற்றும் பாகிஸ்தான் மகளிர் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின.

இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இலங்கை அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தது. இதையடுத்து முதலில் களமிறங்கிய பாகிஸ்தான் அணியில், தொடக்க வீராங்கனை முனீபா அலி 2 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தார். அவரைத் தொடர்ந்து நிதானமாக விளையாடிய சதாஃப் ஷம்ஸ் 24 ரன்களுக்கும், குல் ஃபெரோசா 21 ரன்களுக்கும் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.

எனினும், இறுதியில் அதிரடியாக விளையாடிய கேப்டன் ஃபாத்திமா சனா, 4 பவுண்டரிகள் மற்றும் 2 சிக்ஸர்கள் விளாசி 47 ரன்கள் குவித்து, அணிக்குத் தேவையான சிறப்பான ஃபினிஷிங்கைக் கொடுத்தார். இதன் மூலம் 20 ஓவர்கள் முடிவில் பாகிஸ்தான் மகளிர் அணி 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 130 ரன்கள் சேர்த்தது. இலங்கை அணி தரப்பில் அபாரமாக பந்துவீசிய கேப்டன் சமாரி அத்தபத்து மற்றும் சாமுடி பிரபோதா தலா 2 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினர்.

அதன்பின் 131 ரன்கள் என்ற இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய இலங்கை அணிக்கு தொடக்கமே அதிர்ச்சியளிக்கும் வகையில் அமைந்தது. அதிரடி வீராங்கனையும் கேப்டனுமான சமாரி அத்தபத்து 5 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய சஞ்சனா காவிந்தி மற்றும் ஹாசினி பெரேரா ஆகியோர் சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழக்க்க, மற்றொரு தொடக்க வீராங்கனையான இமெஷா துலானியும் 24 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார்.

இதனால் இலங்கை அணி தடுமாறியது அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த ஹர்ஷிதா சமரவிக்ரம மற்றும் கவிஷா தில்ஹாரி இணை, மேலும் விக்கெட் விழாமல் தடுத்ததுடன், பொறுப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரையும் சீரான வேகத்தில் உயர்த்தியது. இப்போட்டியில் ஹர்ஷிதா சமரவிக்ரம 36 ரன்களையும், கவிஷா தில்ஹாரி 33 ரன்களையும் சேர்த்து அணியின் வெற்றிக்கு வலுவான அடித்தளம் அமைத்துக் கொடுத்தனர்.

இவர்களின் விக்கெட்டுகளுக்குப் பிறகு, இறுதி ஓவர்களில் பொறுப்புடன் விளையாடிய நிலாக்‌ஷா சில்வா (18 ரன்கள்) மற்றும் கௌஷானி நுத்யங்கனா (10 ரன்கள்) ஜோடி மேலும் விக்கெட் இழப்பின்றி அணியை வெற்றிப் பாதைக்கு அழைத்துச் சென்றது. இதன் மூலம் இலங்கை மகளிர் அணி 18.4 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன், 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி இறுதிப் போட்டிக்குத் தகுதி பெற்றது.

இந்த வெற்றியின் மூலம், மகளிர் ஆசிய கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு இலங்கை அணி தொடர்ந்து மூன்றாவது முறையாக முன்னேறி சாதனை படைத்துள்ளது. இதையடுத்து, நாளை (செப்டம்பர் 13) நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில் பலம் வாய்ந்த இந்திய மகளிர் அணியை எதிர்த்து இலங்கை மகளிர் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.

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இப்போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி தோல்வியடைந்த போதிலும், பேட்டிங்கில் 47 ரன்கள் மற்றும் பந்துவீச்சில் 4 விக்கெட்டுகள் என ஆல்-ரவுண்ட் திறமையை வெளிப்படுத்திய அந்த அணியின் கேப்டன் ஃபாத்திமா சனா ஆட்டநாயகியாகத் தேர்வு செய்யப்பட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

மகளிர் ஆசிய கோப்பை
SRI LANKA BEAT PAKISTAN
இலங்கை மகளிர் அணி
இலங்கை VS பாகிஸ்தான்
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