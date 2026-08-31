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மகளிர் ஆசிய கோப்பை 2026 | தாய்லாந்தை துவம்சம் செய்த இந்திய மகளிர் அணி; உலக சாதனை படைத்து தீப்தி, ஸ்மிருதி அசத்தல்!

இப்போட்டியில் தீப்தி சர்மா 3 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றியதன் மூலம், சர்வதேச மகளிர் டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிக விக்கெட்டுகளை (171 விக்கெட்டுகள்) வீழ்த்திய பந்துவீச்சாளர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையைப் படைத்துள்ளார்.

இந்தியா vs தாய்லாந்து
இந்தியா vs தாய்லாந்து (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 31, 2026 at 9:36 AM IST

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ஹைதராபாத்: மகளிர் ஆசிய கோப்பை 2026 டி20 கிரிக்கெட் தொடரின் லீக் சுற்றில், தாய்லாந்து அணியை 94 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்திய மகளிர் அணி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.

மகளிர் ஆசிய கோப்பை 2026 டி20 கிரிக்கெட் தொடர் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற லீக் ஆட்டத்தில் இந்திய மற்றும் தாய்லாந்து மகளிர் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில், டாஸ் வென்ற தாய்லாந்து மகளிர் அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தது. அதன்படி முதலில் பேட்டிங் செய்யக் களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு, ஷஃபாலி வர்மா - ஸ்மிருதி மந்தனா இணை அதிரடியான தொடக்கம் கொடுத்தது.

ஷாஃபாலி அதிரடி

இதில் தொடக்கம் முதலே ஷஃபாலி வர்மா அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த, மறுமுனையில் நிதானம் காட்டிய ஸ்மிருதி மந்தனா 19 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களம் புகுந்த அறிமுக வீராங்கனை பிரதிகா ராவல் 22 ரன்களுக்கும், கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் 5 ரன்களுக்கும் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இவ்வாறு ஒருபுறம் விக்கெட்டுகள் சரிந்த போதிலும், மறுமுனையில் அதிரடியாக விளையாடிய ஷஃபாலி வர்மா அதிரடியாக அரைசதம் கடந்து அசத்தினார்.

அதன்பின், 8 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என விளாசி 64 ரன்கள் சேர்த்த நிலையில் ஷஃபாலி வர்மாவும் ஆட்டமிழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய வீராங்கனைகளும் பெரிய அளவில் சோபிக்கத் தவறினர். இதன் காரணமாக, இந்திய மகளிர் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 159 ரன்களைச் சேர்த்தது. தாய்லாந்து அணி தரப்பில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய சுலிபோர்ன் லாவோமி 3 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார்.

திணறிய தாய்லாந்து

அதன்பின்னர், 160 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற கடினமான இலக்குடன் களமிறங்கிய தாய்லாந்து மகளிர் அணி, இந்திய அணியின் அபார பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் தடுமாறியது. இதனால், அந்த அணி தொடக்கம் முதலே சீரான இடைவெளியில் விக்கெட்டுகளை இழந்து திணறியது. தாய்லாந்து அணியின் டாப் ஆர்டர் வீராங்கனையான நன்னபட் கொஞ்சாரோன்கை ஓரளவு தாக்குப்பிடித்து 41 ரன்கள் சேர்த்தார். ஆனால், மற்ற வீராங்கனைகள் அனைவரும் சொற்ப ரன்களுக்கு அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றினர்.

இதனால், தாய்லாந்து அணி 16.1 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து வெறும் 65 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட்டானது. இந்திய அணி தரப்பில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய தீப்தி சர்மா மற்றும் நந்தினி சர்மா ஆகியோர் தலா 3 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினர். இதன் மூலம் இந்திய மகளிர் அணி 94 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தாய்லாந்து மகளிர் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளதுடன், ஆசிய கோப்பை தொடரையும் வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளது.

தீப்தி, ஸ்மிருதி உலக சாதனை

இப்போட்டியில் தீப்தி சர்மா 3 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றியதன் மூலம், சர்வதேச மகளிர் டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிக விக்கெட்டுகளை (171 விக்கெட்டுகள்) வீழ்த்திய பந்துவீச்சாளர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையைப் படைத்துள்ளார். குறிப்பாக, இப்போட்டியில் வெறும் 1.1 ஓவர்கள் மட்டுமே வீசிய அவர், ஒரு ரன் கூட தராமல் 3 முக்கிய விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி அசத்தியதன் மூலம் இந்த மைல்கல்லை எட்டியுள்ளார்.

அதேசமயம், இப்போட்டியில் 19 ரன்கள் எடுத்த ஸ்மிருதி மந்தனா, சர்வதேச மகளிர் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அனைத்து வடிவ போட்டிகளையும் (Tests, ODIs, T20Is) சேர்த்து அதிக ரன்கள் குவித்த வீராங்கனைகளின் பட்டியலில் நியூசிலாந்தின் சூசி பேட்ஸை முந்தினார். இதன் மூலம் 10,756 ரன்களுடன் இரண்டாவது அதிகபட்ச ரன்கள் குவித்த உலக வீராங்கனை என்ற புதிய சாதனையை அவர் படைத்துள்ளார்.

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தற்போது ஸ்மிருதி மந்தனா, முதலிடத்தில் இருக்கும் இந்தியாவின் முன்னாள் கேப்டன் மிதாலி ராஜின் (10,868 ரன்கள்) சாதனையை முறியடிக்க இன்னும் வெறும் 130 ரன்கள் மட்டுமே தேவையாக உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

INDIA THRASH THAILAND BY 94 RUNS
IND W VS THAI W T20
மகளிர் ஆசிய கோப்பை 2026
ஸ்மிருதி மந்தனா சாதனை
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