மகளிர் ஆசிய கோப்பை 2026 | வங்கதேசத்தை வீழ்த்தி தொடர்ந்து 10-வது முறையாக இறுதிப்போட்டிக்குள் நுழைந்தது இந்தியா!
மகளிர் ஆசிய கோப்பை வரலாற்றில் இதுவரை நடந்துள்ள அனைத்து சீசன்களில் இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்ற ஒரே அணி என்ற சாதனையை இந்தியா தக்கவைத்துள்ளது.
Published : September 11, 2026 at 9:28 AM IST
ஹைதராபாத்: மகளிர் ஆசிய கோப்பை 2026 கிரிக்கெட் தொடரின் முதலாவது அரையிறுதிப் போட்டியில், வங்கதேச அணியை 40 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இந்திய மகளிர் அணி அபார வெற்றி பெற்று, இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது
ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்று வரும் மகளிர் டி20 ஆசிய கோப்பை 2026 தொடர் இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. லீக் சுற்றுகளின் முடிவில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், இலங்கை மற்றும் வங்கதேசம் ஆகிய அணிகள் அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றன. இந்நிலையில், நேற்று நடைபெற்ற முதல் அரையிறுதி போட்டியில் பலம் வாய்ந்த இந்திய மகளிர் அணி, வங்கதேச அணியுடன் பலப்பரீட்சை நடத்தியது.
இந்த போட்டியில் டாஸை வென்ற வங்கதேச மகளிர் அணி முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது. அதன்படி முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய மகளிர் அணிக்கு ஷஃபாலி வர்மா மற்றும் ஸ்மிருதி மந்தனா தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் ஷஃபாலி வர்மா ஒருபக்கம் அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ஸ்கோரை உயர்த்திய நிலையில், மறுபக்கம் ஸ்மிருதி மந்தனா 2 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய பிரதிகா ராவலும் 20 ரன்களில் நடையைக் கட்டினார்
When the going got tough, Shafali Verma got going! 💥— BCCI Women (@BCCIWomen) September 10, 2026
Striking at a solid 160 to steer the innings, she bags the Player of the Match award 👏#TeamIndia | #WomensAsiaCup | #INDvBAN | @TheShafaliVerma pic.twitter.com/EGnt8V2qQE
ஒருபக்கம் விக்கெட்டுகள் வீழ்ந்தாலும், மறுபக்கம் அதிரடியாக விளையாடி வந்த ஷஃபாலி வர்மா அரைசதம் கடந்து அசத்தினார். பின்னர் 7 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்களுடன் 40 பந்துகளில் 64 ரன்களைச் சேர்த்த நிலையில் ஷஃபாலி வர்மா ஆட்டமிழந்தார். அதன்பின் களமிறங்கிய ஹர்மன்ப்ரித் கவுர் 24 ரன்களையும், ரிச்சா கோஷ் 21 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு ஃபினிஷிங்கைக் கொடுத்தனர்.
இதன் மூலம் இந்திய மகளிர் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 149 ரன்களை சேர்த்தது. வங்கதேச அணி தரப்பில் சுல்தானா கதும் 2 விக்கெட்டுகளையும், மருஃபா அக்தர், நஹிதா அக்தர், ராபியா கதுன் ஆகியோர் தலா 1 விக்கெட்டையும் வீழ்த்தினர். பின்னர் சவாலான இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய வங்கதேச மகளிர் அணி சீரான இடைவேளையில் விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது.
அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக சொர்னா அக்தர் 22 ரனக்ளையும், நிகார் சுல்தானா 19 ரன்களையும், ஷோபனா மோஸ்தரி 18 ரன்களையும் சேர்த்தனர்.மற்ற வீராங்கனைகள் இந்திய அணியின் பந்துவீச்சுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். இதனால் வங்கதேச மகளிர் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 109 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்தது.
Marching into the Final! 🇮🇳— BCCI Women (@BCCIWomen) September 10, 2026
A dominant display by #TeamIndia as they win by 4️⃣0️⃣ runs to seal their spot in the Final of the #WomensAsiaCup 🥳
Scorecard ▶️ https://t.co/6OyMx9q1ih#INDvBAN pic.twitter.com/MtVYlVDv8n
இந்திய மகளிர் அணி தரப்பில் அபாரமாக பந்துவீசிய தீப்தி சர்மா 3 விக்கெட்டுகளையும், நந்தினி சர்மா 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.இதன் மூலம் இந்திய மகளிர் அணி 40 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வங்கதேச மகளிர் அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு 10ஆவது முறையாக முன்னேறி சாதனை படைத்துள்ளது. ஆசிய கோப்பை வரலாற்றில் இதுவரை நடந்துள்ள அனைத்து சீசன்களில் இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்ற ஒரே அணி என்ற சாதனையை இந்தியா தக்கவைத்துள்ளது.
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இதில் இந்திய அணி 7 முறை சாம்பியன் பட்டத்தையும், 2 முறை ரன்னர்-அப் (2018 மற்றும் 2024) இடத்தையும் பிடித்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அரைசதம் கடந்து அசத்திய ஷஃபாலி வர்மா ஆட்டநாயகியாகத் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.