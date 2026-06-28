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மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை: அரையிறுதிக்கு முந்தப்போவது யார்? வாழ்வா சாவா ஆட்டத்தில் இந்தியா vs ஆஸ்திரேலியா மோதல்!

மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடர்களில் இரு அணிகளும் 5 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ள நிலையில், 3 போட்டிகளில் ஆஸ்திரேலிய அணியும், 2 போட்டிகளில் இந்திய அணியும் வெற்றிபெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்திய மகளிர் அணி
இந்திய மகளிர் அணி (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 28, 2026 at 2:32 PM IST

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ஹைதராபாத்: ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் இன்று நடைபெறும் முக்கியமான லீக் போட்டியில் இந்திய மகளிர் அணி, ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணியுடன் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.

இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026 கிரிக்கெட் தொடர் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. மொத்தம் 12 அணிகள் இரு குழுக்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு, அரையிறுதிக்கு முன்னேற லீக் சுற்றுகளில் பலப்பரீட்சை நடத்தி வருகின்றன. சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று இந்த ஆண்டு மகுடம் சூடப்போவது யார் என்ற பலத்த எதிர்பார்ப்பு உலகெங்கும் உள்ள கிரிக்கெட் ரசிகர்களிடையே எழுந்துள்ளது.

இதற்கிடையே, அரையிறுதிச் சுற்றுக்கு முந்துவது யார் என்பதைத் தீர்மானிக்கும் குரூப் ஏ பிரிவின் வாழ்வா-சாவா லீக் ஆட்டம் இன்று நடைபெறுகிறது. இதில் பலம் வாய்ந்த இந்திய மகளிர் அணி, ஆஸ்திரேலிய அணியை எதிர்த்து விளையாடவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி லண்டன் லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. உலகக் கோப்பை அரையிறுதி கனவைத் தக்கவைக்க இந்திய அணிக்கு இந்த வெற்றி அத்தியாவசியம் என்பதால், உலகெங்கிலும் உள்ள கிரிக்கெட் ரசிகர்களின் கவனமும் இப்போது இந்த போட்டியின் மீதே உள்ளது.

இந்திய அணி

ஹர்மன்பிரீத் கவுர் தலைமையிலான இந்திய மகளிர் அணி, இந்த உலகக் கோப்பைத் தொடரில் இதுவரை விளையாடிய 4 போட்டிகளில் 3இல் வென்று பலமான நிலையில் உள்ளது. எனினும், அரையிறுதி இடத்தை அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதி செய்ய இன்றைய போட்டியில் வென்றே தீர வேண்டிய கட்டாயத்தில் இந்தியா களம் காண்கிறது.

அணியின் பேட்டிங் தூண்களாக ஸ்மிருதி மந்தனா, ஹர்மன்பிரீத், ரிச்சா கோஷ் மற்றும் ஜெமிமா ஆகியோர் விளங்குகின்றனர். பந்துவீச்சில் தீப்தி சர்மா, ராதா யாதவ் மற்றும் இளம் வீரர் ஸ்ரீ சாரணி ஆகியோரின் சுழற்பந்துவீச்சிலும், ரேணுகா சிங் மற்றும் அருந்ததி ரெட்டி ஆகியோர் வேகப்பந்து வீச்சிலும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகின்றன.

ஆஸ்திரேலிய அணி

சோஃபி மோலினக்ஸ் தலைமையிலான ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் இதுவரை விளையாடிய அனைத்து லீக் போட்டிகளிலும் வெற்றியைப் பதிவு செய்து புள்ளிப்பட்டியலிலும் முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளது. இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி இந்த உலகக் கோப்பை தொடரின் அரையிறுதி வாய்ப்பையும் ஏறத்தாழ உறுதிசெய்துள்ளது.

அணியின் பேட்டிங்கில் பெத் மூனி, ஜார்ஜியா வோல், போப் லிட்ச்ஃபீல்ட், எல்லிஸ் பெர்ரி, ஆஷ்லே கார்ட்னர் ஆகியோரும், பந்துவீச்சில் அலானா கிங், கிம் கார்த், மேகன் ஷாட், அனபெல் சதர்லேண்ட் ஆகியோரும் இருப்பது அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் இன்றைய ஆட்டத்தில் எந்த அணி வெற்றிபெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.

நேருக்கு நேர்

சர்வதேச மகளிர் டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ஆஸ்திரேலியா மற்றும் இந்திய அணிகள் இதுவரை 34 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி 23 போட்டிகளில் வெற்றிபெற்றுத் தனது பலத்த ஆதிக்கத்தைச் செலுத்தி வருகிறது. மறுபக்கம் இந்திய அணி 10 போட்டிகளில் மட்டுமே வெற்றிபெற்றுள்ளது. குறிப்பாக, மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடர்களில் இரு அணிகளும் 5 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ள நிலையில், 3 போட்டிகளில் ஆஸ்திரேலிய அணியும், 2 போட்டிகளில் இந்திய அணியும் வெற்றிபெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

நேரலை தகவல்கள்

ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டிகளை காண முடியும். இதில் இந்திய அணி பங்கேற்கும் போட்டிகள் அனைத்தும் இந்திய நேரப்படி இரவு 7 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு 6.30 மணிக்கு நடைபெறும்.

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இந்திய மகளிர் அணி: ஸ்மிருதி மந்தனா, ஷஃபாலி வர்மா, யாஸ்திகா பாட்டியா, ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் (கேப்டன்), ரிச்சா கோஷ், தீப்தி சர்மா, அருந்ததி ரெட்டி/ரேணுகா சிங், கிராந்தி கவுட், ஸ்ரீ சரணி, நந்தனி சர்மா.

ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி: பெத் மூனி, ஜார்ஜியா வோல், போப் லிட்ச்ஃபீல்ட், எலிஸ் பெர்ரி, ஆஷ்லே கார்ட்னர், நிக்கோலா கேரி, ஜார்ஜியா வேர்ஹாம், அனபெல் சதர்லேண்ட், சோஃபி மோலினக்ஸ்(கேப்டன்), அலனா கிங், கிம் கர்த்/மேகன் ஷாட்.

TAGGED:

INDIA VS AUSTRALIA
IND VS AUS WOMEN
INDIA VS AUSTRALIA WOMEN
இந்தியா VS ஆஸ்திரேலியா
WOMEN T20 WORLD CUP 2026

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