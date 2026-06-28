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மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026: ஹர்மன்பிரீத் கவுரின் அதிரடி வீண்.. உலகக் கோப்பை தொடரிலிருந்து வெளியேறியது இந்தியா!

இப்போட்டியில் அரைசதம் விளாசி அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய ஆஸ்திரேலிய வீராங்கனை எல்லிஸ் பெர்ரி ஆட்டநாயகி விருதை வென்றார்.

ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி
ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 28, 2026 at 11:09 PM IST

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ஹைதராபாத்: மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பையில் ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் இந்திய அணி 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்து, அரையிறுதி வாய்ப்பை இழந்து தொடரிலிருந்து வெளியேறியுள்ளது .

இந்தியா-ஆஸ்திரேலியா மகளிர் அணிகளுக்கு இடையிலான ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் லீக் போட்டி லண்டனில் உள்ள லார்ட்ஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய மகளிர் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு ஸ்மிருதி மந்தனா மற்றும் ஷஃபாலி வர்மா ஆகியோர் சிறப்பான தொடக்கத்தை வழங்கி அடித்தளம் அமைத்துக் கொடுத்தனர்.

இதில் இருவரும் இணைந்து முதல் விக்கெட்டிற்கு 66 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில், ஷஃபாலி வர்மா 34 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து ஸ்மிருதி மந்தனாவும் 38 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். பின்னர் இணைந்த ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் மற்றும் கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் இணை சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை சீரான வேகத்தில் உயர்த்தினர்.

இதில் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்தார். அதன்பின் 34 ரன்களை சேர்த்த நிலையில் ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸும், 56 ரன்களில் ஹர்மன்பிரித் கவுரும் விக்கெட்டை இழந்தார். இதன் காரணமாக இந்திய மகளிர் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 4 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 170 ரன்களை எடுத்தது. ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் சோஃபி மோலினக்ஸ் 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.

இதையடுத்து இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய ஆஸ்திரேலிய ஜார்ஜியா வோல் 4 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய பெத் மூனி 22 ரன்களுக்கும், போப் லிட்ஃபீல்ட் 24 ரன்களுக்கும் என விக்கெட்டை இழந்தனர். இதனால் ஆஸ்திரேலிய அணி 68 ரன்களில் 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த எல்லிஸ் பெர்ரி மற்றும் ஆஷ்லே கார்ட்னர் இணை அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினர்.

தொடர்ந்து அபாரமாக விளையாடிய இருவரும் தங்களின் அரைசதங்களைப் பதிவு செய்ததுடன், 4ஆவது விக்கெட்டிற்கு 100 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்து அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தனர். அதன்பின் 56 ரன்களை சேர்த்த நிலையில் எல்லிஸ் பெர்ரி விக்கெட்டை இழக்க, மறுபக்கம் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ஆஷ்லே கார்ட்னர் 3 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 53 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர்.

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இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி 19 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இந்திய மகளிர் அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் அரையிறுதிக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளது. மறுபக்கம் இந்திய அணி இந்த தோல்வி காரணமாக அரையிறுதிக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பை இழந்து தொடரிலிருந்து வெளியேறியுள்ளது.

TAGGED:

INDIA VS AUSTRALIA WOMEN
ASHLEIGH GARDNER
SOPHIE MOLINEUX
மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026
INDIA VS AUSTRALIA

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