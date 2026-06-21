மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026: இந்தியாவை 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி தென்னாப்பிரிக்கா அபார வெற்றி
இந்த போட்டியில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் 7 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 81 ரன்களையும், பந்துவீச்சில் 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்திய மரிசான் கேப் ஆட்டநாயகியாகத் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
Published : June 21, 2026 at 11:02 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்திய மகளிர் அணிக்கு எதிரான டி20 உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணி 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்கா மகளிர் அணிகளுக்கு இடையிலான ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை லீக் போட்டி இன்று மான்செஸ்டரில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய மகளிர் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு ஸ்மிருதி மந்தனா மற்றும் ஷஃபாலி வர்மா இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஸ்மிருதி மந்தனா 17 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார்.
அவரைத் தொடர்ந்து அதிரடியாக விளையாடி வந்த ஷஃபாலி வர்மாவும் 4 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 31 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். அடுத்துக் களமிறங்கிய யஷ்திகா பாட்டியா 15 ரன்களுக்கும், ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் 12 ரன்களுக்கும், கேப்டன் ஹர்மன்பிரீத் கவுர் 24 ரன்களுக்கும், தீப்தி சர்மா 29 ரன்களுக்கும், ரிச்சா கோஷ் 15 ரன்களுக்கும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றம் அளித்தனர்.
Innings Break!#TeamIndia finish with a competitive 1️⃣5️⃣8️⃣ on the board!— BCCI Women (@BCCIWomen) June 21, 2026
Over to the bowlers now to defend this.
Scorecard ▶️ https://t.co/cIrb7Ekn0x#T20WorldCup | #WomenInBlue | #SAvIND pic.twitter.com/oIfsKjVcOK
இதன் காரணமாக இந்திய மகளிர் அணி 20 ஓவர்களில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 158 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்தது. தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணி தரப்பில் மரிசான் கேப் மற்றும் ஷப்னிம் இஸ்மாயில் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர். அதன்பின்னர் இலக்கைத் துரத்திக் களமிறங்கிய தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு கேப்டன் லாரா வோல்வார்ட் மற்றும் தஸ்மின் பிரிட்ஸ் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் வோல்வார்ட் 20 ரன்களுக்கு விக்கெட்டை இழந்தார்.
தொடர்ந்து களமிறங்கிய அன்னேரி டெர்க்சன் ரன்கள் ஏதுமின்றியும் ஆட்டமிழந்தார். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த தஸ்மின் பிரிட்ஸ் - மரிசான் கேப் இணை அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் இருவரும் இணைந்து 97 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில், தஸ்மின் பிரிட்ஸ் 40 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். தொடர்ந்து வந்த நாடின் டி கிளெர்க்கும் 5 ரன்களுக்கு விக்கெட்டை இழந்தார்.
🚨 MATCH RESULT 🚨— Proteas Women (@ProteasWomenCSA) June 21, 2026
An absolutely scintillating contest at Old Trafford! Edge-of-your-seat drama as #TheProteas secure another 2 points with a vital 6-wicket victory over India 🏏✨
Words hardly do it justice after scenes like these! A phenomenonal display of determination,… pic.twitter.com/apb5OmSU1U
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ஒருபக்கம் விக்கெட்டுகள் சரிந்தாலும், மறுபக்கம் தொடர்ந்து அபாரமாக விளையாடி வந்த மரிசான் கேப் தனது அரைசதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் 7 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 81 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடித்தந்தார். இதன் மூலம் தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணி 19.1 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன், 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இந்திய மகளிர் அணியை வீழ்த்தி வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.