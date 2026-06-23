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மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026: ஸ்காட்லாந்தை வீழ்த்தி அரையிறுதி வாய்ப்பைத் தக்கவைத்தது நியூசிலாந்து

ஸ்காட்லாந்துக்கு எதிரான வெற்றியின் மூலம் நியூசிலாந்து மகளிர் அணி நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான அரையிறுதி வாய்ப்பைத் தக்கவைத்துள்ளது.

இஸ்ஸி ஷார்ப்
இஸ்ஸி ஷார்ப் (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 23, 2026 at 7:24 PM IST

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ஹைதராபாத்: ஸ்காட்லாந்து மகளிர் அணிக்கு எதிரான டி20 உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று அசத்தியது.

இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸில் ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பைக் கிரிக்கெட் தொடர் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதன் 19ஆவது லீக் போட்டியில் நியூசிலாந்து மகளிர் மற்றும் ஸ்காட்லாந்து மகளிர் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. பிரிஸ்டோலில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து மகளிர் அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய ஸ்காட்லாந்து அணிக்கு டார்சி கார்ட்டர் அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினார்.

மறுமுனையில் விளையாடிய கேத்தரின் ஃபிரேசர், கேப்டன் கேத்ரின் பிரைஸ், சாரா பிரைஸ், அலிசா லிஸ்டர் ஆகியோர் சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். ஒருபுறம் விக்கெட்டுகள் சரிந்தாலும், தொடர்ந்து சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய டார்சி கார்ட்டர் அரைசதம் கடந்து அசத்தினார். தொடர்ந்து இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த டார்சி கார்ட்டர் 8 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்சருடன் 72 ரன்கள் குவித்து சிறப்பான ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தார்.

இதன் காரணமாக ஸ்காட்லாந்து மகளிர் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு 131 ரன்கள் சேர்த்தது. நியூசிலாந்து அணி தரப்பில் அபாரமாக பந்துவீசிய கேப்டன் அமெலியா கெர் 3 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி அசத்தினார். பின்னர் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய நியூசிலாந்து மகளிர் அணிக்கு தொடக்கம் சிறப்பாக அமையவில்லை. அணியின் டாப் ஆர்டர் வீராங்கனைகளான கேப்டன் அமெலியா கெர் 2 ரன்களுக்கும், இசபெல்லா கேஸ் 16 ரன்களுக்கும், சோஃபி டிவைன் ஒரு ரன்னுக்கும் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.

இதனால் நியூசிலாந்து அணி பவர்பிளேயில் 26 ரன்களுக்கு 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. எனினும், அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த இஸ்ஸி ஷார்ப் - புரூக் ஹாலிடே இணை, பொறுப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தியது. இப்போட்டியில் அதிரடியாக விளையாடி வந்த இஸ்ஸி ஷார்ப் 62 ரன்கள் சேர்த்த நிலையில் விக்கெட்டை இழந்தார்.

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மறுமுனையில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த புரூக் ஹாலிடே 41 ரன்கள் எடுத்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடித்தந்தார். இதன் மூலம் நியூசிலாந்து மகளிர் அணி 18.2 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன், 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் ஸ்காட்லாந்தை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் நியூசிலாந்து அணி தனது அரையிறுதி வாய்ப்பையும் தக்கவைத்துக் கொண்டது.

TAGGED:

WOMEN T20 WORLD CUP 2026
SCOTLAND VS NEW ZEALAND
IZZY SHARP
KATHERINE FRASER
SCOW VS NZW

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