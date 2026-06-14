மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026: ஸ்மிருதி அரைசதம், தீப்தி 5 விக்கெட்; பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி இந்தியா அபார வெற்றி
இந்த போட்டியில் 5 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி அசத்திய இந்திய வீராங்கனை தீப்தி சர்மா ஆட்ட நாயகியாகத் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
Published : June 14, 2026 at 10:59 PM IST
ஹைதராபாத்: பாகிஸ்தான் மகளிர் அணிக்கு எதிரான டி20 உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் இந்திய மகளிர் அணி 64 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.
இந்தியா - பாகிஸ்தான் மகளிர் அணிகளுக்கு இடையிலான ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை லீக் போட்டி பர்மிங்ஹாமில் இன்று நடைபெற்றது. எட்ஜ்பாஸ்டனில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய மகளிர் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய இந்திய அணியில் ஷஃபாலி வர்மா 6 ரன்களிலும், ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் ஒரு ரன்னிலும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.
பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த ஸ்மிருதி மந்தனா மற்றும் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் இணை பொறுப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் அதிரடியாக விளையடைய ஸ்மிருதி மந்தனா அரைசதம் கடந்தார். அதன்பின் 68 ரன்களை எடுத்த கையோடு ஸ்மிருதி மந்தனா ஆட்டமிழக்க, அவரைத் தொடர்ந்து கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுரும் 36 ரன்களை சேர்த்த நிலையில் விக்கெட்டை இழந்து பெவிலியன் திரும்பினார்.
Innings Break!— BCCI Women (@BCCIWomen) June 14, 2026
A solid batting effort by #TeamIndia in our #T20WorldCup opener 🤝
Over to the bowlers to defend this 🙌
Scorecard ▶️ https://t.co/1tfRc3jcrX#WomenInBlue pic.twitter.com/g6Vzlkk5ZQ
இறுதியில் ரிச்சா கோஷ் அதிரடியாக விளையாடி 34 ரன்களைச் சேர்த்து ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தார். இதன் மூலம் இந்திய மகளிர் அணி 20 ஓவர்களில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 170 ரன்களைக் குவித்தது. பாகிஸ்தான் அணி தரப்பில் சதியா இக்பால் மற்றும் கேப்டன் ஃபாத்திமா சனா ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர்.
அதன்பின் சவாலான இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய பாகிஸ்தான் அணியில் முனீபா அலி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ஸ்கோரை உயர்த்தினார். ஆனால் மறுபக்கம் களமிறங்கிய குல் ஃபெரோசா, அயீஷா ஜாஃபர் தலா 12 ரன்களிலும், சைரா ஜபீன் 2 ரன்களிலும், நடாலி பர்வேஸ் 7 ரன்களிலும், கேப்டன் ஃபாத்திமா சனா ரன்கள் ஏதுமின்றியும், அலியா ரியாஸ் 18 ரன்களிலும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.
4️⃣ overs— BCCI Women (@BCCIWomen) June 14, 2026
1️⃣0️⃣ runs
5️⃣ WICKETS 💥
𝗔𝗯𝘀𝗼𝗹𝘂𝘁𝗲𝗹𝘆 𝗽𝗵𝗲𝗻𝗼𝗺𝗲𝗻𝗮𝗹 from Deepti Sharma who records her career-best T20I bowling figures 🫡
Scorecard ▶️ https://t.co/1tfRc3jcrX#TeamIndia | #WomenInBlue | #T20WorldCup | @Deepti_Sharma06 pic.twitter.com/LmgXXfZ5kM
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மேற்கொண்டு 41 ரன்களைச் சேர்த்த கையோடு முனீபா அலியும் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து வந்த வீராங்கனைகளும் சோபிக்க தவறினர். இதனால் பாகிஸ்தான் அணி 17 ஓவர்களில் 106 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. இந்திய அணி தரப்பில் தீப்தி சர்மா 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதன் மூலம் இந்திய மகளிர் அணி 64 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தான் மகளிர் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது.