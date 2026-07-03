மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026: தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி 5-ஆவது முறையாக இறுதிப்போட்டிக்குள் நுழைந்தது இங்கிலாந்து
இந்த வரலாற்று வெற்றியின் மூலம், ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் இங்கிலாந்து அணி 5ஆவது முறையாக இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி சாதனை படைத்துள்ளது.
Published : July 3, 2026 at 9:23 AM IST
ஹைதராபாத்: தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணிக்கு எதிரான டி20 உலகக் கோப்பை அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து மகளிர் அணி 40 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸில் நடைபெற்று வரும் ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026 கிரிக்கெட் தொடர் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. மொத்தம் 12 அணிகள் பங்கேற்ற இத்தொடரில் ஆஸ்திரேலியா, தென்னாப்பிரிக்கா, வெஸ்ட் இண்டீஸ் மற்றும் இங்கிலாந்து ஆகிய அணிகள் அரையிறுதிக்குத் தகுதி பெற்றன. இதில் நடைபெற்று முடிந்த முதல் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் வெஸ்ட் இண்டீஸை வீழ்த்தி ஆஸ்திரேலியா இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது.
இந்நிலையில், நேற்று நடைபெற்ற இரண்டாவது அரையிறுதி ஆட்டத்தில் லாரா வோல்வார்ட் தலைமையிலான தென்னாப்பிரிக்க அணியும், நாட் ஸ்கைவர் பிரண்ட் தலைமையிலான இங்கிலாந்து அணியும் பலப்பரீட்சை நடத்தின. லண்டனில் உள்ள கெனிங்டன் ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில், டாஸ் வென்ற தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தது.
Heather Knight clears the ropes in style to join Nat Sciver-Brunt with the half-century 👏— T20 World Cup (@T20WorldCup) July 2, 2026
Watch the #T20WorldCup semi-final, broadcast details 📺 https://t.co/5JYsHCRzJ2 pic.twitter.com/hgJmHPyAbz
அதன்படி களமிறங்கிய இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிர்பார்த்த தொடக்கம் கிடைக்கவில்லை. அணியின் டாப் ஆர்டர் வீராங்கனைகளான ஏமி ஜோன்ஸ் 2 ரன்களிலும், டேனில் வையட் ஹோட்ஜ் 12 ரன்களிலும், அலிஸ் கேப்ஸி ஒரு ரன்னிலும் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். பின்னர் இணைந்த கேப்டன் நாட் ஸ்கைவர் பிரண்ட் மற்றும் ஹீதர் நைட் இணை, அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை சீரான வேகத்தில் உயர்த்தியது.
இதில் இருவரும் தங்களின் அரைசதங்களைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், 4ஆவது விக்கெட்டிற்கு 133 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பையும் அமைத்தனர். அதன்பின் 75 ரன்களில் நாட் ஸ்கைவர் பிரண்ட் ஆட்டமிழக்க, 58 ரன்களுடன் ஹீதர் நைட்டும் விக்கெட்டை இழந்தார். இதன் காரணமாக இங்கிலாந்து அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து 169 ரன்கள் எடுத்தது. தென்னாப்பிரிக்கா தரப்பில் நோன்குலுலேகோ மலாபா மற்றும் ஷப்னிம் இஸ்மாயில் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.
அதன்பின் சவாலான இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு கேப்டன் லாரா வோல்வார்ட் - தஸ்மின் பிரிட்ஸ் இணை நல்ல தொடக்கம் கொடுத்தது. ஒருபுறம் தஸ்மின் பிரிட்ஸ் நிதான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய நிலையில், மறுபுறம் கேப்டன் லாரா வோல்வார்ட் 17 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய அன்னெரி டெர்க்சன், மரிசான் காப், சுனே லூஸ் ஆகியோரும் சொற்ப ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றினர்.
Hosts England are through to the #T20WorldCup Final after a thumping win against South Africa at The Oval 💪— T20 World Cup (@T20WorldCup) July 2, 2026
Follow the tournament LIVE, broadcast details 📺 https://t.co/5JYsHCRzJ2 pic.twitter.com/AP4KrTOVkz
பின்னர் நிதான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அரைசதம் கடந்து அசத்திய தொடக்க வீராங்கனை தஸ்மின் பிரிட்ஸும் 51 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய வீராங்கனைகளும் சோபிக்க தவற, தென்னாப்பிரிக்க அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 129 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது. இங்கிலாந்து அணி தரப்பில் லாரன் பெல் மற்றும் சார்லோட் டீன் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி அசத்தினர்.
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இதன் மூலம் இங்கிலாந்து மகளிர் அணி 40 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், நடப்பு ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கும் முன்னேறியுள்ளது. மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் இங்கிலாந்து அணி 5ஆவது முறையாக இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறி சாதனை படைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.