இங்கிலாந்தின் கனவை கலைத்த வோல்வார்ட், மரிஸான்; இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி தென்னாப்பிரிக்கா அசத்தல்!

மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை அரையிறுதி ஆட்டத்தில் சதமடித்த முதல் கேப்டன் என்ற பெருமையை தென்னாப்பிரிக்காவின் லாரா வோல்வார்ட் பெற்றுள்ளார்.
Published : October 30, 2025 at 9:58 AM IST
ஹைதராபாத்: இங்கிலாந்துக்கு எதிரான மகளிர் உலகக் கோப்பை அரையிறுதி ஆட்டத்தில் தென்னாப்பிரிக்க அணி 125 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதுடன், இறுதிப் போட்டிக்கும் முன்னேறி சாதனை படைத்துள்ளது.
ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற முதல் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து மற்றும் தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. கவுகாத்தியில் உள்ள பர்சபரா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து மகளிர் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்து தென்னாப்பிரிக்க அணியை பேட்டிங் செய்ய அழைத்தது.
வோல்வார்ட் அபார ஆட்டம்
இதையடுத்து களமிறங்கிய தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு கேப்டன் லாரா வோல்வார்ட்- தஸ்மின் பிரிட்ஸ் இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கி அணிக்கு தேவையான அடித்தளத்தை அமைத்துக் கொடுத்தனர். இருவரும் இணைந்து முதல் விக்கெட்டிற்கு 116 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில், தஸ்மின் பிரிட்ஸ் 45 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். அடுத்து வந்த அன்னேக் போஷ், சுனே லஸ் உள்ளிட்டோரும் சோபிக்க தவறினர்.
மறுபக்கம் தொடர்ந்து அபாரமாக விளையாடி வந்த லாரா வோல்வார்ட் சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தனது 10ஆவது சதத்தைப் பதிவு செய்தார். மேலும் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் அவர் அடிக்கும் முதல் சதமாகவும் இது அமைந்தது. மறுபக்கம் விளையாடிய மரிஸான் கேப் 42 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, லாரா வோல்வார்ட் 20 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 169 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார்.
மேற்கொண்டு களமிறங்கிய வீராங்கனைகளில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த சோளே டிரையான் 33 ரன்களைச் சேர்த்தார். இதன் மூலம் தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணி 50 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 319 ரன்களைச் சேர்த்தது. இங்கிலாந்து அணி தரப்பில் சோஃபி எக்லெஸ்டோன் 4 விக்கெட்டுகளையும், லாரன் பெல் 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.
மரிஸான் கேப் அசத்தல்
அதன்பின் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இங்கிலாந்து அணியின் டாப் 3 வீராங்கனைகள் ஏமி ஜோன்ஸ், டாமி பியூமண்ட் மற்றும் ஹீதர் நைட் ஆகியோர் அடுத்தடுத்து ரன்கள் ஏதுமின்றி விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த கேப்டன் நாட் ஸ்கைவர் பிரண்ட் - அலிஸ் கேப்ஸி ஆகியோர் அதிரடியாக விளையாடி அணியை சரிவிலிருந்து மீட்டெடுக்கும் முயற்சியில் இறங்கினர்.
இதில் இருவரும் தங்களுடைய அரைசதங்களைப் பதிவு செய்ததுடன், 4ஆவது விக்கெட்டிற்கு 100 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பும் அமைத்தனர். அதன்பின், 64 ரன்களைச் சேர்த்திருந்த நாட் ஸ்கைவர் பிரண்டும், அலிஸ் கேப்ஸி 50 ரன்னிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். பின்னர் களமிறங்கிய டேனியல் வையட் 34 ரன்களைச் சேர்த்த நிலையில், மற்ற வீராங்கனைகள் எதிரணியின் பந்துவீச்சை சமாளிக்க முடியாமல் அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழந்தனர்.
இதன் காரணமாக இங்கிலாந்து மகளிர் அணி 42.3 ஓவர்களில் 194 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது. தென்னாப்பிரிக்கா தரப்பில் மரிஸான் கேப் 5 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். இதன் மூலம் தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணி 125 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்தை வீழ்த்தியதுடன், ஐசிசி மகளிர் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு முதல் முறையாக தகுதிப்பெற்று சாதனை படைத்துள்ளது.