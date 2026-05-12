மகளிர் டி20 உலகக்கோப்பை 2026: லாரா வோல்வார்ட் தலைமையிலான தென்னாப்பிரிக்க அணி அறிவிப்பு
எதிர்வரும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணி தங்களுடைய முதல் லீக் போட்டியில் வலிமை வாய்ந்த ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது.
Published : May 12, 2026 at 3:53 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடும் லாரா வோல்வார்ட் தலைமையிலான தென்னாப்பிரிக்க அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது எதிர்வரும் ஜூன் 12ஆம் தேதி இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸில் நடைபெறும் என சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் அறிவித்துள்ளது. மேலும் 12 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரில் அணிகள் இரு குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு லீக் சுற்று போட்டிகளில் விளையாடவுள்ளன
அந்த வகையில் இதில் குழு 1-ல் இந்திய அணி இடம் பிடித்துள்ள நிலையில், ஆஸ்திரேலியா, தென்னாப்பிரிக்கா, பாகிஸ்தான், வங்கதேசம் மற்றும் நெதர்லாந்து உள்ளிட்ட அணிகளும் அக்குழுவில் இடம் பிடித்துள்ளன. அதே சமயம் குழு 2-ல் வெஸ்ட் இண்டீஸ், இங்கிலாந்து, நியூசிலாந்து, இலங்கை, அயர்லாந்து மற்றும் ஸ்காட்லாந்து அணிகள் இடம் பிடித்துள்ளன.
மேற்கொண்டு இந்த உலகக் கோப்பை தொடரின் லீக் சுற்று போட்டிகள் ஜூன் 12ஆம் தேதி தொடங்கி ஜூன் 28ஆம் தேதி முடிவடையவுள்ளது. அதன் பின் ஒவ்வொரு குழுவிலும் முதலிரண்டு இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறும் வகையில் போட்டி அட்டவணை தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன்பின் அரையிறுதி போட்டிகள் ஜூன் 30ஆம் தேதியும், இறுதிப் போட்டி ஜூலை 5ஆம் தேதியும் நடைபெறவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த நிலையில், டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் பங்கேற்கும் அணிகளை அந்தந்த நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியங்கள் அறிவித்து வருகின்றன. அதன் ஒருபகுதியாக தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது. லாரா வோல்வார்ட் தலைமையிலான இந்த அணியில், வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஷப்னிம் இஸ்மாயில் மீண்டும் டி20 அணியில் கம்பேக் கொடுத்துள்ளார்.
SQUAD ANNOUNCEMENT 🚨— Proteas Women (@ProteasWomenCSA) May 12, 2026
The South African Women’s National Selection Panel has today confirmed the 15-player squad for the upcoming ICC Women’s T20 World Cup 2026, set to take place in England and Wales from 12 June - 05 July.
Aiming to continue inspiring the future… pic.twitter.com/ec8m2f7vT5
இதுதவிர்த்து, தஸ்மின் பிரிட்ஸ், நதின் டி கிளார்க், அன்னேரி டெர்க்சன், மரிஸான் கேப், அயபோங்கா காகா, சோலே ட்ரையான், சுனே லூஸ் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீராங்கனைகளும் தங்கள் இடத்தை தக்கவைத்துள்ளனது. அதேசமயம் இந்த அணி மே 25ஆம் தேதி இங்கிலாந்து செல்வதுடன், அங்கு ஆஸ்திரேலிய அணியுடன் மூன்று பயிற்சி ஆட்டங்களிலும் விளையாடும் என்று தென்னாப்பிரிக்க கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
அதேசமயம் தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணி எதிர்வரும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் ஜூன் 13ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கும் தங்களுடைய முதல் லீக் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. அதன்பின், பாகிஸ்தான், இந்தியா, நெதர்லாந்து மற்றும் வங்கதேச அணிகளுக்கு எதிராக தங்களின் அடுத்தடுத்த லீக் போட்டிகளையும் தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணி விளையாடும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதையும் படிக்கவும்
தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணி: லாரா வோல்வார்ட் (கேப்டன்), தஸ்மின் பிரிட்ஸ், நாதின் டி கிளெர்க், அன்னேரி டெர்க்சன், ஷப்னிம் இஸ்மாயில், சினாலோ ஜஃப்டா, மரிஸான் கப், அயபோங்கா காக்கா, சுனே லூஸ், கராபோ மெசோ, நோன்குலுலெகோ மலாபா, கைலா ரெய்னேகே, துமி செகுகுனே, சோளே ட்ரையன், டேன் வான் நீகெர்க்.