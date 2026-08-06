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சர்வதேச அரங்கில் இந்தியாவிற்காக மேலும் பதக்கங்களை வெல்வதே லட்சியம் - குத்துச்சண்டை வீராங்கனை பிரியா கங்காஸ் உறுதி!

சமீபத்தில் நடைபெற்ற கிளாஸ்கோ காமன்வெல்த் போட்டியில், இந்தியாவின் இளம் குத்துச்சண்டை வீராங்கனை பிரியா கங்காஸ் 60 கிலோ எடைப் பிரிவில் தங்கப் பதக்கம் வென்று வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளார்.

குத்துச்சண்டை வீராங்கனை பிரியா கங்காஸ்
குத்துச்சண்டை வீராங்கனை பிரியா கங்காஸ் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 6, 2026 at 9:26 PM IST

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ஹைதராபாத்: காமன்வெல்த் போட்டியில் தங்கம் வென்று சாதனை படைத்த குத்துச்சண்டை வீராங்கனை பிரியா கங்காஸுக்கு, அவரது சொந்த ஊரில் பொதுமக்கள் மலர் மாலைகள் மற்றும் மேள தாளங்களுடன் பிரம்மாண்ட வரவேற்பு அளித்துனர்.

ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ நகரில் நடைபெற்ற 2026 காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகள் கோலாகலமாக நிறைவடைந்துள்ளன. குறிப்பாக, இந்த முறை பல முக்கிய விளையாட்டுகள் காமன்வெல்த் தொடரிலிருந்து நீக்கப்பட்ட நிலையிலும், இந்தியா 13 தங்கம், 17 வெள்ளி, 9 வெண்கலம் என மொத்தம் 39 பதக்கங்களைக் குவித்து, ஒட்டுமொத்தப் பதக்கப் பட்டியலில் 4ஆவது இடத்தைப் பிடித்து வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளது.

அதிலும் சிறப்பாக, இத்தொடரில் இந்திய குத்துச்சண்டை அணி 7 தங்கம், 3 வெள்ளி என மொத்தம் 10 பதக்கங்களைக் குவித்து, குத்துச்சண்டைக்கான பதக்கப்பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்து புதிய வரலாறு படைத்தது. இதன்மூலம், 92 ஆண்டுகால காமன்வெல்த் குத்துச்சண்டை வரலாற்றில் ஒரே தொடரில் 7 தங்கப் பதக்கங்களை வென்ற முதல் நாடு என்ற உலக சாதனையை இந்திய வீரர்கள் நிகழ்த்தியுள்ளனர்.

இதில் மகளிர் 60 கிலோ எடைப் பிரிவில் இந்திய வீராங்கனை பிரியா கங்காஸ் தங்கம் வென்று சாதனை படைத்தார். தனது வெற்றிக்குப் பின் ஹரியானா மாநிலத்தில் உள்ள தனது சொந்த ஊரான பிவானி மாவட்டத்தின் தனனா கிராமத்திற்குத் திரும்பிய அவருக்கு, பொதுமக்கள் மலர் மாலைகள் மற்றும் மேள தாளங்களுடன் பிரம்மாண்ட வரவேற்பு அளித்தனர்.

இந்நிலையில், ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திற்கு பிரியா கங்காஸ் அளித்த பிரத்யேக பேட்டியில் தனது வெற்றிப் பயணம் மற்றும் எதிர்கால இலக்குகள் குறித்துப் பகிர்ந்து கொண்டார். அப்போது பேசிய அவர், "போட்டிக்கு சற்று முன்பு எனது குடும்பத்தினரிடமிருந்து எனக்கு ஒரு அழைப்பு வந்தது. எல்லாரும் எனது போட்டியை நேரலையாகப் பார்ப்பதற்காகக் கிராமத்தில் ஒரு பெரிய திரை அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர்கள் கூறினர்.

முதல் சுற்றில் நான் சற்று பின்தங்கியிருந்த போதிலும், எனது கிராம மக்களின் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையும், கோடிக்கணக்கான இந்தியர்களின் எதிர்பார்ப்பும் எனக்கு மிகப்பெரிய ஊக்கத்தைத் தந்தது. இதனால் ஆட்டத்தில் கம்பேக் கொடுத்து நாட்டிற்காகத் தங்கப் பதக்கத்தை வெல்ல முடிந்தது. என்னுடைய முதல் போட்டியே, தொடரை நடத்தும் நாடான ஸ்காட்லாந்தின் வீராங்கனைக்கு எதிராக அமைந்தது. உள்ளூர் ரசிகர்களின் ஆதரவோடு களமிறங்கிய அவருக்கு எதிராக விளையாடியது ஆரம்பத்தில் மிகப்பெரிய மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தியது.

இருப்பினும், எனது பயிற்சியாளர்களின் தொடர்ச்சியான வழிகாட்டுதலும், எனது நம்பிக்கையும் என்னை வெற்றி பெறச் செய்தது. அதன்பின்னர், அனைத்துப் போட்டிகளிலும் முழுமையான ஆதிக்கத்தைச் செலுத்தி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறினேன். இந்த காமன்வெல்த் தங்கம் எனது பயணத்தின் ஒரு ஆரம்பப் படி மட்டுமே. இன்னும் கடினமாக உழைத்து, வரவிருக்கும் ஆசிய போட்டிகள் மற்றும் எதிர்கால சர்வதேச போட்டிகளிலும் இந்தியாவிற்காகத் தங்கப் பதக்கங்களை வெல்வதே எனது இலக்கு" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

ஹரியானாவின் தனனா கிராமத்தைச் சேர்ந்த பிரியா கங்காஸின் தந்தை மகேந்திர கங்காஸ் ஒரு தொழிலதிபர் ஆவார். பிரியாவின் மூத்த சகோதரர் நீரஜ் ஒரு குத்துச்சண்டை வீரர். தனது சிறுவயதிலிருந்தே மல்யுத்தத்தில் ஆர்வம் காட்டிய பிரியா, இந்திய குத்துச்சண்டை வீரர் விஜேந்தர் சிங் ஒலிம்பிக்கில் பதக்கம் வென்றதைக் கண்டு உத்வேகமடைந்து, குத்துச்சண்டையைத் தனது வாழ்க்கையாகத் தேர்வு செய்தார்.

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கரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் அவருடைய வழக்கமான பயிற்சிகள் தடைபட்டன. இருப்பினும், அவர் தனது சகோதரருடன் இணைந்து உடற்தகுதியைப் பராமரித்தார். பின்னர், 2022ஆம் இந்திய விளையாட்டு ஆணையத்தின் அகாடமியில் சேர்ந்து பயிற்சி பெற்றார். அதன்பின், 2023 தேசிய இளம் பெண்கள் குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப்பில் தங்கம் வென்றதுடன், 'சிறந்த குத்துச்சண்டை வீராங்கனை' விருதையும் வென்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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PRIYA GHANGHAS
COMMONWEALTH GAMES 2026
INDIAN BOXER IN CWG 2026
பிரியா கங்காஸ்
PRIYA GHANGHAS EXCLUSIVE INTERVIEW

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