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விம்பிள்டன் 2026: ஜானிக் சின்னர், சபலென்கா, மெத்வதேவ் மூன்றாவது சுற்றுக்கு முன்னேற்றம்!

விம்பிள்டன் இரண்டாவது சுற்றில் தங்களின் அசாத்திய பலத்தை நிரூபித்துள்ள இந்த நட்சத்திர வீரர்கள், அடுத்ததாக நடைபெறவுள்ள 3ஆவது சுற்று போட்டிகளில் விளையாடத் தீவிரமாகப் தயாராகி வருகின்றனர்.

ஜானிக் சின்னர்
ஜானிக் சின்னர் (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 2, 2026 at 12:05 PM IST

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ஹைதராபாத்: விம்பிள்டன் தொடரின் இரண்டாவது சுற்று போட்டிகளில், முன்னணி நட்சத்திரங்களான ஜானிக் சின்னர், அரினா சபலென்கா, டேனில் மெத்வதேவ், நவோமி ஒசாகா மற்றும் ஜெசிகா பெகுலா ஆகியோர் வெற்றி பெற்று அடுத்த சுற்றுக்குத் தகுதி பெற்றுள்ளனர்.

டென்னிஸ் உலகின் மிக உயரிய கௌரவமாகக் கருதப்படும் விம்பிள்டன் கிராண்ட்ஸ்லாம் சாம்பியன்ஷிப் தொடர், லண்டனில் உள்ள ஆல் இங்கிலாந்து கிளப் மைதானத்தில் கடந்த ஜூன் 29ஆம் தேதி முதல் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. உலகின் தலைசிறந்த டென்னிஸ் நட்சத்திரங்கள் களமிறங்கியுள்ள இத்தொடரில், யார் சாம்பியன் பட்டம் வெல்வார் என்ற விறுவிறுப்பும் எதிர்பார்ப்பும் ரசிகர்கள் மத்தியில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.

ஜானிக் சின்னர்

இதில் நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவின் இரண்டாவது சுற்று ஆட்டத்தில், உலக நம்பர்-1 வீரரும் நடப்பு சாம்பியனுமான இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னர், போர்ச்சுக்கலின் முன்னணி வீரரான நுனோ போர்ஜஸை எதிர்கொண்டார் . ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில், சின்னர் எளிதில் வென்றுவிடுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் போர்ஜஸ் கடும் சவாலளித்தார். இருப்பினும், தனது அனுபவ ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஜானிக் சின்னர் 7-6 (7-4), 7-6 (7-2), 6-4 என்ற நேர் செட்களில் போராடி வென்று, விம்பிள்டன் தொடரின் 3ஆவது சுற்றுக்கும் முன்னேறினார்.

மெத்வதேவ் அசத்தல் கம்பேக்

மற்றொரு ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில், உலகத் தரவரிசையில் 8ஆவது இடத்தில் உள்ள ரஷ்யாவின் நட்சத்திர வீரர் டேனில் மெத்வதேவ், ஸ்பெயினின் இளம் வீரரான டேனியல் மெரிடாவை எதிர்கொண்டார். இப்போட்டியின் தொடக்கத்தில் அதிரடி காட்டிய மெரிடாவிடம், முதல் செட்டை 3-6 என்ற கணக்கில் இழந்து மெத்வதேவ் அதிர்ச்சியளித்தார். எனினும், பின்னர் அனுபவ ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி கம்பேக் கொடுத்த மெத்வதேவ் அடுத்தடுத்த செட்களைக் கைப்பற்றி அசத்தினார். இறுதியில் 3-6, 6-3, 7-5, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் டேனியல் மெரிடாவை வீழ்த்தி, விம்பிள்டன் தொடரின் 3ஆவது சுற்றுக்கு மெத்வதேவ் முன்னேறினார்.

முன்னணி வீராங்கனைகள் வெற்றி

அதேநேரம் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவின் இரண்டாவது சுற்று ஆட்டத்தில், உலகத் தரவரிசையில் முதலிடத்தில் இருக்கும் பெலாரஸ் நாட்டின் அரினா சபலென்கா, அமெரிக்காவின் மெக்கார்ட்னி கெஸ்லரை எதிர்கொண்டார். இப்போட்டியின் தொடக்கம் முதலே அதிரடியாக விளையாடி ஆதிக்கம் செலுத்திய சபலென்கா 6-1, 7-6 (11-9) என்ற நேர் செட்களில் மெக்கார்ட்னி கெஸ்லரை வீழ்த்தி, அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

மற்றொரு விறுவிறுப்பான ஆட்டத்தில், ஜப்பானின் நட்சத்திர வீராங்கனை நவோமி ஒசாகா, ரஷ்யாவின் அனஸ்தேசியா கசனோவாவுடன் மோதினார். இதில் தொடக்கம் முதலே அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஒசாகா 6-3, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் கசனோவாவை வீழ்த்தி எளிதான வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தினார்.

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அமெரிக்காவின் முன்னணி வீராங்கனை ஜெசிகா பெகுலா, ஸ்பெயினின் சாரா சோரிப்ஸ் டோர்மோவை எதிர்கொண்ட மற்றொரு ஆட்டத்தில், முதல் செட்டில் கடும் சவாலைச் சந்தித்த பெகுலா, இறுதியில் 7-6 (8-6), 6-1 என்ற செட் கணக்கில் சாராவை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார். விம்பிள்டன் இரண்டாவது சுற்றில் தங்களின் அசாத்திய பலத்தை நிரூபித்துள்ள இந்த ஐந்து நட்சத்திர வீரர்களும், அடுத்ததாக நடைபெறவுள்ள 3-வது சுற்று போட்டிகளில் விளையாடத் தீவிரமாகப் பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

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WIMBLEDON 2026
JANNIK SINNER
விம்பிள்டன் 2026
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