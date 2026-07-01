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விம்பிள்டன் 2026: முதல் சுற்றிலேயே வெளியேறி ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சியளித்த செரீனா வில்லியம்ஸ்

நான்கு ஆண்டுகள் இடைவெளிக்குப் பிறகு சர்வதேச ஒற்றையர் போட்டிக்குத் திரும்பிய செரீனா வில்லியம்ஸ், தான் எதிர்கொண்ட முதல் ஆட்டத்திலேயே அதிர்ச்சி தோல்வியடைந்தது ரசிகர்களுக்குப் பெரும் ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது.

செரீனா வில்லியம்ஸ்
செரீனா வில்லியம்ஸ் (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 1, 2026 at 11:40 AM IST

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ஹைதராபாத்: விம்பிள்டன் தொடரின் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு முதல் சுற்றில், அமெரிக்காவின் டென்னிஸ் ஜாம்பவான் செரீனா வில்லியம்ஸ் அதிர்ச்சி தோல்வி அடைந்து தொடரிலிருந்து வெளியேறினார்.

உலகின் மிகப்பழமையான மற்றும் மதிப்புமிக்க டென்னிஸ் தொடரான விம்பிள்டன் கிராண்ட்ஸ்லாம், லண்டனில் உள்ள ஆல் இங்கிலாண்ட் கிளப் மைதானத்தில் ஜூன் 29ஆம் தேதி தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. உலகின் முன்னணி நட்சத்திரங்கள் பங்கேற்றுள்ள இத்தொடரில், இம்முறை சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லப்போவது யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.

இதில், மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவின் முதல் சுற்று ஆட்டத்தில் முன்னாள் சாம்பியனும், அமெரிக்காவின் நட்சத்திர வீராங்கனையுமான செரீனா வில்லியம்ஸ், ஆஸ்திரேலியாவின் மாயா ஜாயிண்டை எதிர்கொண்டார். இப்போட்டியின் தொடக்கம் முதலே மாயா ஜாயிண்ட் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அசத்தியதுடன், முதல் செட்டை 6-3 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி செரீனாவுக்கு அதிர்ச்சி அளித்தார்.

தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட்டில், தனது அசாத்திய அனுபவ ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய செரீனா வில்லியம்ஸ், டைபிரேக்கர் வரை போராடி 7-6 என்ற கணக்கில் செட்டை கைப்பற்றி தனது கம்பேக்கை கொடுத்தார். இதனால் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் இறுதி செட்டை நோக்கி ஆட்டம் நகர்ந்தது. அந்த மூன்றாவது செட்டில் செரீனா ஆரம்பத்தில் முன்னிலை பெற்றபோதிலும், மறுபக்கம் ஆக்ரோஷமாக விளையாடிய மாயா 6-3 என்ற கணக்கில் அந்த செட்டையும் கைப்பற்றி அசத்தினார்.

இதன் மூலம், சுமார் 2 மணி நேரம் 22 நிமிடங்கள் நீடித்த இந்த விறுவிறுப்பான போட்டியின் முடிவில், மாயா ஜாயிண்ட் 6-3, 6-7, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் செரீனா வில்லியம்ஸை வீழ்த்தி, அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார். இதன் மூலம், நான்கு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சர்வதேச ஒற்றையர் களத்திற்குத் திரும்பிய செரீனா வில்லியம்ஸ், தனது முதல் ஆட்டத்திலேயே தோல்வியைத் தழுவி ரசிகர்களைப் பெரும் ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளார்.

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விம்பிள்டன் தொடரின் ஒற்றையர் பிரிவில் செரீனா வில்லியம்ஸ் முதல் சுற்றுடன் வெளியேறினாலும், அவரது பயணம் இத்தொடரில் இன்னும் முடிவடையவில்லை. ஏனெனில், அவர் தனது சகோதரியும் முன்னாள் சாம்பியனுமான வீனஸ் வில்லியம்ஸுடன் இணைந்து மகளிர் இரட்டையர் பிரிவிலும் விளையாட உள்ளார். இவர்களுடைய முதல் சுற்று ஆட்டம் நாளை (ஜூலை 02) நடைபெறவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

SERENA WILLIAMS
MAYA JOINT
விம்பிள்டன் 2026
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