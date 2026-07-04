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விம்பிள்டன் 2026: ஃபெடரரின் சாதனையை சமன் செய்து வரலாறு படைத்த நோவாக் ஜோகோவிச்

இந்த வெற்றியின் மூலம் விம்பிள்டனில் அதிக போட்டிகளில் வென்ற வீரர் என்ற சுவிட்சர்லாந்தின் முன்னாள் ஜாம்பவான் ரோஜர் ஃபெடரரின் சாதனையையும் நோவாக் ஜோகோவிச் சமன் செய்து அசத்தியுள்ளார்.

நோவாக் ஜோகோவிச்
நோவாக் ஜோகோவிச் (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 4, 2026 at 11:13 AM IST

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ஹைதராபாத்: விம்பிள்டன் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவின் மூன்றாவது சுற்றில் செர்பியாவின் நட்சத்திர வீரர் நோவக் ஜோகோவிச் 7-5, 6-4, 1-6, 7-6 (7-4) என்ற செட் கணக்கில் பிரான்ஸின் ஆர்தர் ரிண்டர்நெக்கை வீழ்த்தி வெற்றியைப் பதிவு செய்தார்.

உலகப் புகழ்பெற்ற விம்பிள்டன் கிராண்ட்ஸ்லாம் டென்னிஸ் தொடரின் நடப்பாண்டு சீசன் இங்கிலாந்தின் லண்டன் நகரில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு மூன்றாம் சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில், 24 கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டங்களை வென்றவரான செர்பியாவின் நட்சத்திர வீரர் நோவாக் ஜோகோவிச், பிரான்ஸைச் சேர்ந்த ஆர்தர் ரிண்டர்நெக்கை எதிர்கொண்டார்.

பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியின் முதலிரண்டு செட்களையும் நோவாக் ஜோகோவிச் 7-5, 6-4 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார். இதனால் ஜோகோவிச் எளிதான வெற்றியைப் பதிவு செய்வார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், மூன்றாவது செட்டில் பலமாக கம்பேக் கொடுத்த ஆர்தர் ரிண்டர்நெக் 6-1 என்ற கணக்கில் அந்த செட்டைக் கைப்பற்றி அதிர்ச்சி கொடுத்தார்.

நான்காவது செட் ஆட்டத்தில் மீண்டும் கம்பேக் கொடுத்த ஜோகோவிச் 7-6 என்ற கணக்கில் கடுமையாகப் போராடி அந்த செட்டைக் கைப்பற்றினார். மொத்தம் 3 மணி நேரம் நீடித்த இந்தப் போட்டியில் நோவாக் ஜோகோவிச் 7-5, 6-4, 1-6, 7-6 (7-4) என்ற செட் கணக்கில் பிரான்ஸின் ஆர்தர் ரிண்டர்நெக்கை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தார். இதன் மூலம் நடப்பு விம்பிள்டன் தொடரின் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றுக்கு ஜோகோவிச் முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.

இந்த வெற்றியின் மூலம் 39 வயதான நோவக் ஜோகோவிச் விம்பிள்டனில் தனது 105ஆவது ஒற்றையர் பிரிவு வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளார். இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க மைல்கல்லின் மூலம், விம்பிள்டனில் அதிக போட்டிகளில் வென்ற வீரர் என்ற சுவிட்சர்லாந்தின் முன்னாள் ஜாம்பவான் ரோஜர் ஃபெடரரின் சாதனையையும் நோவாக் ஜோகோவிச் சமன் செய்து அசத்தியுள்ளார். முன்னதாக ஃபெடரரும் விம்பிள்டனில் 105 வெற்றிகளைப் பதிவு செய்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

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அத்துடன், விம்பிள்டன் வரலாற்றில் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் 18ஆவது முறையாக காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றுக்கு முன்னேறிய வீரர் என்ற ஃபெடரரின் மற்றொரு சாதனையையும், நோவாக் ஜோகோவிச் சமன் செய்துள்ளார். இதனால் இந்த விம்பிள்டன் தொடரில் நோவாக் ஜோகோவிச் தனது 25ஆவது கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டத்தை வென்று புதிய உலக சாதனை படைப்பார் என்ற எதிர்பார்ப்பும் டென்னிஸ் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

TAGGED:

WIMBLEDON NOVAK DJOKOVIC
NOVAK DJOKOVIC
NOVAK DJOKOVIC ROGER FEDERER
நோவாக் ஜோகோவிச்
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