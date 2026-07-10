விம்பிள்டன் 2026: முச்சோவா, நோஸ்கோவா அபார வெற்றி; இறுதிப் போட்டியில் முதன்முறையாக இரு செக் குடியரசு வீராங்கனைகள் மோதல்
நாளை (ஜூலை 11) நடைபெறும் விம்பிள்டன் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில், சக நாட்டு வீராங்கனையான கரோலினா முச்சோவாவை எதிர்த்து லிண்டா நோஸ்கோவா பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளார்.
Published : July 10, 2026 at 10:26 AM IST
லண்டன்: விம்பிள்டன் கிராண்ட்ஸ்லாம் டென்னிஸ் தொடரின் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதிப் போட்டிகளின் முடிவில், செக் குடியரசைச் சேர்ந்த முச்சோவா, நோஸ்கோவா ஆகியோர் இறுதிப் போட்டிக்குத் தகுதி பெற்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளனர்.
லண்டனில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் விம்பிள்டன் கிராண்ட்ஸ்லாம் டென்னிஸ் தொடரின் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதிச் சுற்றில், அமெரிக்காவின் இளம் நட்சத்திர வீராங்கனை கோகோ காஃபும், செக் குடியரசின் கரோலினா முச்சோவாவும் நேருக்கு நேர் மோதினர். போட்டி தொடங்கியது முதலே இரு வீராங்கனைகளும் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அடுத்தடுத்த புள்ளிகளைக் கைப்பற்றி அசத்தினர்.
காஃபை வீழ்த்திய முச்சோவா
பரபரப்பான இந்த ஆட்டத்தின் முதல் செட்டை முச்சோவா 6-2 என்ற கணக்கில் எளிதாகக் கைப்பற்றினார். இருப்பினும், இதற்குப் பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் கோகோ காஃப், இரண்டாவது செட்டை 6-1 என்ற கணக்கில் வென்று கம்பேக் கொடுத்தார். இதனால் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது செட்டில் இருவருமே விட்டுக் கொடுக்காமல் போராடியதால், ஆட்டம் 'சூப்பர் டை-பிரேக்கர்' சுற்றுக்குச் சென்றது. இதில் தனது அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய முச்சோவா 7-6 என்ற கணக்கில் செட்டைக் கைப்பற்றினார்.
22 points, 18 minutes - one winner.— Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2026
Every point from Karolina Muchova and Coco Gauff's epic semi-final tie-break. pic.twitter.com/6XPiQOIRPn
இறுதியில், கரோலினா முச்சோவா 6-2, 1-6, 7-6 (12-10) என்ற செட் கணக்கில் கோகோ காஃபை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றி பெற்றார். இந்த வெற்றியின் மூலம் அவர் முதன்முறையாக விம்பிள்டன் டென்னிஸ் தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளார். அதேசமயம், இத்தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வெல்வார் என்று பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட கோகோ காஃப், இந்த அதிர்ச்சித் தோல்வியின் மூலம் தொடரிலிருந்து வெளியேறினார்.
லிண்டா நோஸ்கோவா அசத்தல்
மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவின் மற்றொரு அரையிறுதி ஆட்டத்தில், செக் குடியரசின் இளம் நட்சத்திர வீராங்கனை லிண்டா நோஸ்கோவாவும், உக்ரைனின் மார்த்தா கோஸ்டியுக்கும் பலப்பரீட்சை நடத்தினர். போட்டி தொடங்கிய முதலே ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்த நோஸ்கோவா, 6-4, 6-4 என்ற நேர் செட்களில் மார்த்தா கோஸ்டியுக்கை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தார். இந்த வெற்றியைத் தொடர்ந்து, அவர் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவின் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.
இதன் மூலம் தனது டென்னிஸ் வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக ஒரு கிராண்ட்ஸ்லாம் தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி நோஸ்கோவா புதிய சாதனை படைத்துள்ளார். இதனையடுத்து, நாளை (ஜூலை 11) நடைபெறும் விம்பிள்டன் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில், சக நாட்டு வீராங்கனையான கரோலினா முச்சோவாவை எதிர்த்து லிண்டா நோஸ்கோவா களம் காண உள்ளார்.
A clinical performance on Centre Court ✨— Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2026
See the best from Marta Kostyuk vs Linda Noskova's semi-final clash. pic.twitter.com/MFLQr8c2vG
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விம்பிள்டன் டென்னிஸ் தொடர் வரலாற்றில், செக் குடியரசைச் சேர்ந்த இரு வீராங்கனைகள் இறுதிப் போட்டியில் நேருக்கு நேர் மோதுவது இதுவே முதல் முறையாகும். இதனால், இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க இறுதிப் போட்டியில் மகுடம் சூடப் போவது யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு உலகெங்கும் உள்ள டென்னிஸ் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.