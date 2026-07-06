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விம்பிள்டன் 2026: ஃபெடரர் சாதனையை முறியடித்த ஜோகோவிச்; சபலெங்காவை வீழ்த்தி அதிர்ச்சி கொடுத்த ஒசாகா!

விம்பிள்டனில் தனது 106ஆவது வெற்றியைப் பதிவு செய்து, சுவிட்சர்லாந்து ஜாம்பவான் ரோஜர் ஃபெடரரின் சாதனையை முறியடித்து நோவக் ஜோகோவிச் புதிய வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளார்.

சபலெங்காவை வீழ்த்தி அதிர்ச்சி கொடுத்த ஒசாகா
சபலெங்காவை வீழ்த்தி அதிர்ச்சி கொடுத்த ஒசாகா (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 6, 2026 at 11:04 AM IST

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ஹைதராபாத்: விம்பிள்டன் டென்னிஸ் தொடரின் ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டங்களில் உலகின் முன்னணி வீரர்களான ஜானிக் சின்னர், நோவக் ஜோகோவிச், நவோமி ஒசாகா மற்றும் ஜெசிகா பெகுலா ஆகியோர் வெற்றி பெற்று காலிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.

விம்பிள்டன் டென்னிஸ் தொடரின் தற்போதைய சீசன் லண்டனில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதன் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவின் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டத்தில், நடப்பு சாம்பியனும் உலகத் தரவரிசையில் முதன்மை வீரருமான இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னர், ஜப்பானின் இளம் வீரர் ஷின்டாரோ மோச்சிசுகியை எதிர்கொண்டார். இப்போட்டியில் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய சின்னர் அடுத்தடுத்து புள்ளிகளைக் கைப்பற்றினார்.

தொடர்ந்து சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சின்னர் 6-3, 7-6 (7-0), 6-3 என்ற நேர் செட் கணக்கில் ஜப்பானிய வீரரை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றார். இந்த வெற்றியைத் தொடர்ந்து, அவர் காலிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளார். அடுத்ததாக நடைபெறவுள்ள விறுவிறுப்பான காலிறுதி ஆட்டத்தில் ஜானிக் சின்னர், ஜெர்மனியின் ஜான்-லெனார்ட் ஸ்ட்ரஃப்பை எதிர்கொள்ளவுள்ளார்.

பெடரர் சாதனையை முறியடித்தார் ஜோகோவிச்

மற்றொரு ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில், 7 முறை விம்பிள்டன் சாம்பியனான செர்பியாவின் நோவக் ஜோகோவிச், ரஷ்யாவின் ரோமன் சபியுலினுடன் பலப்பரீட்சை நடத்தினார். இதில் முதல் செட்டை 7-6 என்ற கணக்கில் போராடி வென்ற ஜோகோவிச், இரண்டாவது செட்டை 6-3 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார். அதன்பின் கம்பேக் கொடுத்த ரோமன் சபியுலின், மூன்றாவது செட்டை 6-3 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி பதிலடி கொடுத்தார்.

இதனால் ஆட்டத்தின் முடிவு நான்காவது செட்டை நோக்கி நகர்ந்தது. நான்காவது செட்டில் மீண்டும் தனது அசாத்திய ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய நோவக் ஜோகோவிச் 6-3 என்ற கணக்கில் அந்த செட்டையும் தன்வசப்படுத்தினார். இதன் மூலம் ஜோகோவிச் 7-6 (8-6), 6-3, 3-6, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் ரோமன் சபியுலினை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றார். இந்த வெற்றியின் மூலம் அவர் நடப்பு விம்பிள்டன் டென்னிஸ் தொடரின் காலிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.

மேலும், விம்பிள்டனில் தனது 106ஆவது வெற்றியைப் பதிவு செய்து, சுவிட்சர்லாந்து ஜாம்பவான் ரோஜர் ஃபெடரரின் சாதனையை முறியடித்து நோவக் ஜோகோவிச் புதிய வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளார். முன்னதாக ரோஜர் ஃபெடரர் 105 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றதே விம்பிள்டன் வரலாற்றில் சாதனையாக இருந்த நிலையில், தற்சமயம் ஜோகோவிச் அதனை முறியடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஆச்சரியமளித்த ஒசாகா

அதேசமயம், மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் உலகின் நம்பர் ஒன் வீராங்கனையான பெலாரஸின் அரினா சபலென்காவை, ஜப்பானின் நட்சத்திர வீராங்கனையான நவோமி ஒசாகா எதிர்கொண்டார். பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில், நவோமி ஒசாகா 6-2, 7-6 (7-2) என்ற நேர் செட்களில் சபலென்காவை வீழ்த்தி, விம்பிள்டன் வரலாற்றில் முதல் முறையாகக் காலிறுதிச் சுற்றுக்குத் தகுதி பெற்று அசத்தினார். மறுபக்கம், பட்டம் வெல்வார் எனப் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட சபலென்கா அதிர்ச்சித் தோல்வியடைந்து தொடரிலிருந்து வெளியேறினார்.

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மற்றொரு மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில், அமெரிக்காவின் 4ஆம் நிலை வீராங்கனையான ஜெசிகா பெகுலா, சக நாட்டைச் சேர்ந்த இளம் வீராங்கனை இவா ஜோவிச்சை எதிர்கொண்டார். இதில் முதல் செட்டை இவா ஜோவிச் 6-4 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றினார். பின்னர் கம்பேக் கொடுத்த ஜெசிகா பெகுலா, 6-3, 6-1 என்ற கணக்கில் அடுத்தடுத்த செட்களைக் கைப்பற்றினார். இதன் மூலம் ஜெசிகா பெகுலா 4-6, 6-3, 6-1 என்ற செட் கணக்கில் இவா ஜோவிச்சை வீழ்த்தி காலிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

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WIMBLEDON 2026
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