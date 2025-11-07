வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஒருநாள் தொடருக்கான நியூசிலாந்து அணி அறிவிப்பு - கேன் வில்லியம்சன் விலகல்!
டெஸ்ட் தொடருக்கு தயாராகும் வகையில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஒருநாள் தொடரில் இருந்து நியூசிலாந்து அணியின் நட்சத்திர வீரர் கேன் வில்லியம்சன் விலகியுள்ளார்.
Published : November 7, 2025 at 11:12 AM IST
ஹைதராபாத்: வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடும் மிட்செல் சான்ட்னர் தலைமையிலான நியூசிலாந்து அணி இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி தற்சமயம் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த முதலிரண்டு டி20 போட்டிகளின் முடிவில் இரு அணிகளும் தலா ஒரு வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளன. இதனையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான மூன்றாவது டி20 போட்டியானது நெல்சனில் உள்ள சாக்ஸ்டன் ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
அதனைத் தொடர்ந்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரானது நவம்பர் 16ஆம் தேதி முதல் தொடங்கவுள்ளது. இத்தொடரில் பங்கேற்கும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி ஏற்கெனவே அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில், நியூசிலாந்து ஒருநாள் அணியும் இன்றைய தினம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் நியூசிலாந்தின் அனுபவ வீரரான கேன் வில்லியம்சன் ஒருநாள் போட்டிகளில் இருந்து விலகியுள்ளார்.
வில்லியம்சன் விலகல்
சமீபத்தில் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்த வில்லியம்சன், ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் போட்டிகளில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். இச்சூழலில் தான் எதிவரும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் டெஸ்ட் தொடருக்கு தயாராகும் வகையில், அவர் தற்போது ஒருநாள் தொடரில் இருந்து விலகியதாக கூறப்படுகிறது. ஏற்கெனவே மோசமான ஃபார்மை தொடர்ந்து வரும் வில்லியம்சன், தற்சமயம் அணியில் இருந்து விலகி இருப்பது, அவருடைய எதிர்காலம் குறித்த கேள்விகளுக்கு வழி வகுத்துள்ளது.
நியூசிலாந்து அணிக்காக இதுநாள் வரையிலும் 175 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள கேன் வில்லியம்சன், 48.7 என்ற சராசரியுடன் 15 சதங்கள், 47 அரைசதங்களை விளாசி 8,893 ரன்களைக் குவித்துள்ளார். இதுதவிர நியூசிலாந்து அணியின் கேப்டனாகவும் செயல்பட்டுள்ள கேன் வில்லியம்சன், கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடரின் இறுதிப்போட்டியை வரை நியூசிலாந்தை அழைத்து சென்றுள்ளார். இருப்பினும் துரதிர்ஷ்டவசமாக நியூசிலாந்து அணியால் கோப்பையை வெல்ல முடியவில்லை.
நியூசிலாந்து அணி
தற்சமயம் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் நியூசிலாந்து அணியில் கேப்டனாக மிட்செல் சான்ட்னர் தொடரும் நிலையில், முகமது அப்பாஸ், ஃபின் ஆலன், லோக்கி ஃபெர்குசன், ஆடம் மில்னே, வில்லியம் ஓ'ரூர்க், கிளென் பிலிப்ஸ் மற்றும் பென் சியர்ஸ் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்கள் காயம் காரணமாக இந்த ஒருநாள் தொடரில் இருந்தும் விலகியுள்ளனர். முன்னதாக நடைபெற்ற இங்கிலாந்து தொடரிலும் இவர்கள் பங்கேற்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதன் காரணமாக பிளையர் டிக்னர் அணியில் தனது இருப்பை உறுதி செய்துள்ளார். இதுதவிர மைக்கேல் பிரேஸ்வெல், மார்க் சாப்மேன், மேட் ஹென்றி, கைல் ஜேமிசன், டெவான் கான்வே, டேரில் மிட்செல், ரச்சின் ரவீந்திரா, வில் யங் உள்ளிட்ட வீரர்களும் ஒருநாள் அணியில் தங்கள் இடங்களைத் தக்கவைத்துள்ளனர். ஏற்கெனவே இங்கிலாந்து ஒருநாள் தொடரை வென்றுள்ள நியூசிலாந்து அணி, தற்சமயம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் தொடரையும் வெல்லுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
நியூசிலாந்து ஒருநாள் அணி: மிட்செல் சாண்ட்னர் (கேப்டன்), மைக்கேல் பிரேஸ்வெல், மார்க் சாப்மேன், டெவன் கான்வே, ஜேக்கப் டஃபி, ஜாக் ஃபோல்க்ஸ், மேட் ஹென்றி, கைல் ஜேமிசன், டாம் லாதம், டேரில் மிட்செல், ராச்சின் ரவீந்திரா, நாதன் ஸ்மித், பிளேர் டிக்னர், வில் யங்