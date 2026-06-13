இங்கிலாந்து டெஸ்ட் தொடர்: வில்லியம்சன் இடத்தை நிரப்ப நியூசிலாந்து அணியில் வில் யங்கிற்கு வாய்ப்பு
நியூசிலாந்து அணிக்காக கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான வில் யங், இதுவரை 23 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி 11 அரைசதங்களுடன் 1,215 ரன்களைச் சேர்த்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : June 13, 2026 at 5:04 PM IST
ஹைதராபாத்: கேன் வில்லியம்சன் சர்வதேச போட்டிகளில் இருந்து தனது ஓய்வை அறிவித்துள்ளதை அடுத்து, இங்கிலாந்துக்கு எதிரான மீதமுள்ள டெஸ்ட் தொடருக்கான நியூசிலாந்து அணியில் வில் யங் மற்று வீரராக சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
நியூசிலாந்து அணி தற்சமயம் இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் லண்டன் லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்ற முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 115 ரன்கள் வித்தியாசத்தியில் நியூசிலாந்து அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரிலும் முன்னிலை வகிக்கிறது.
இதனையடுத்து, இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி லண்டனில் உள்ள கென்னிங்டன் ஓவல் மைதானத்தில் ஜூன் 17ஆம் தேதி தொடங்கவுள்ளது. இப்போட்டிக்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிரமாகத் தயாராகி வருகின்றனர். இத்தகைய சூழலில், போட்டி தொடங்குவதற்கு முன்னதாக நியூசிலாந்து அணியின் நட்சத்திர வீரருமான கேன் வில்லியம்சன், சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்தும் ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்துள்ளார்.
One of our greatest ever, signing off.— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) June 12, 2026
Kane Williamson has announced his retirement from international cricket effective immediately.
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சமகால கிரிக்கெட் உலகின் மிகச்சிறந்த நான்கு பேட்ஸ்மேன்களில் (ஃபேப் 4) ஒருவராகப் போற்றப்படும் கேன் வில்லியம்சன், தனது 35ஆவது வயதிலேயே அனைத்து வடிவிலான சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்தும் ஓய்வை அறிவித்திருப்பது ரசிகர்களைப் பெரும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக, இங்கிலாந்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரின் பாதியிலேயே அவர் ஓய்வை அறிவித்துள்ளது நியூசிலாந்து அணிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்நிலையில் கேன் வில்லியம்சன் ஓய்வை அறிவித்துள்ளதையடுத்து, இங்கிலாந்து டெஸ்ட் தொடருக்கான நியூசிலாந்து அணியில் வில் யங் மீண்டும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். முன்னதாக, மோசமான ஃபார்ம் மற்றும் அனுபவ வீரர்களின் வருகை காரணமாக இவர் அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டிருந்தார். குறிப்பாக, கேன் வில்லியம்சன் அணிக்குத் திரும்பியதால் வில் யங்கிற்கு இந்த தொடரில் வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
A big welcome to Will Young, who joins the squad tomorrow as the team continues their prep for the second test against England starting this Wednesday 17 June.#ENGvNZ pic.twitter.com/Hd0EWsNPKi— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) June 13, 2026
இத்தகைய சூழலில்தான், வில்லியம்சன் சர்வதேச கிரிக்கெட்டிலிருந்து திடீரென ஓய்வு பெற்றுள்ளதால் வில் யங்கிற்கு மீண்டும் டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடும் வாய்ப்பு பிரகாசமாகியுள்ளது. நியூசிலாந்து அணிக்காக கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான வில் யங், இதுவரை 23 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி 11 அரைசதங்களுடன் 1,215 ரன்கள் குவித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
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நியூசிலாந்து டெஸ்ட் அணி: டாம் லேதம் (கேப்டன்), வில் யங்*, டெவான் கான்வே, ரச்சின் ரவீந்திரா, டேரில் மிட்செல், கிளென் பிலிப்ஸ், டாம் பிளெண்டெல், ஹென்றி நிக்கோல்ஸ், வில் யங், மிட்செல் சான்ட்னர், மேட் ஹென்றி, கைல் ஜேமிசன், வில்லியம் ஓ'ரூர்க், நாதன் ஸ்மித், பிளேயர் டிக்னர், சக்காரி ஃபால்க்ஸ்.
இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணி: ஜோ ரூட் (இடைக்கால கேப்டன்),ஹாரி புரூக், பென் டக்கெட், ஜேகப் பெத்தெல், எமிலியோ கே, ஜோர்டான் காக்ஸ், ஜேமி ஸ்மித், ஜேம்ஸ் ரீவ், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், ஆலி ராபின்சன், மேத்தியூ ஃபிஷர், சோனி பேக்கர், ஜோஷ் டங், சோயப் பஷீர், ரெஹான் அஹ்மது.